Kinh tế số

Elon Musk sáp nhập SpaceX và xAI trước thềm IPO kỷ lục

Hoàng Anh

Hoàng Anh

13:42 | 30/01/2026
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Tỷ phú Elon Musk được cho là đang thúc đẩy kế hoạch hợp nhất các công ty công nghệ chủ chốt trong hệ sinh thái của mình, với khả năng SpaceX tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu sáp nhập startup trí tuệ nhân tạo xAI ngay trước thềm đợt IPO được kỳ vọng có thể đạt mức định giá trên 1.000 tỷ USD
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Theo nguồn tin của Reuters, thương vụ sáp nhập SpaceX và xAI đang được thảo luận theo hình thức hoán đổi cổ phần, trong đó cổ đông xAI sẽ nhận cổ phần SpaceX, còn một số lãnh đạo cấp cao của xAI có thể nhận thêm tiền mặt. Hai pháp nhân mới đã được thành lập tại bang Nevada để phục vụ cho cấu trúc giao dịch, do SpaceX và Giám đốc tài chính Bret Johnsen quản lý. Tuy nhiên, thỏa thuận hiện vẫn chưa được ký kết chính thức và các bên liên quan từ chối bình luận.

SpaceX của Elon Musk lên kế hoạch sáp nhập với xAI
SpaceX của Elon Musk lên kế hoạch sáp nhập với xAI

Nếu thành hiện thực, xAI công ty phát triển chatbot Grok và siêu máy tính Colossus sẽ được tích hợp sâu vào hệ sinh thái SpaceX, bao gồm tên lửa Starship, mạng vệ tinh Starlink và nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm kết nối hạ tầng không gian với năng lực xử lý AI quy mô lớn.

Một trong những mục tiêu dài hạn của Elon Musk là triển khai các trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian. Ông cho rằng việc tận dụng năng lượng mặt trời trên quỹ đạo có thể giúp giảm chi phí vận hành, tạo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ như Google, Meta hay OpenAI. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Musk nhấn mạnh: “Chi phí thấp nhất cho AI trong tương lai sẽ đến từ không gian.”

Tỷ phú Elon Musk
Tỷ phú Elon Musk nhà sáng lập, CEO của SpaceX

Dù vậy, ý tưởng này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, khi chi phí xây dựng và duy trì hạ tầng ngoài không gian có thể vượt xa lợi ích kinh tế. Trước đó, các trung tâm dữ liệu mặt đất của xAI từng bị cơ quan chức năng Mỹ cảnh báo vì vi phạm quy định về sử dụng điện năng.

Ở góc độ quốc phòng, thương vụ sáp nhập có thể giúp SpaceX mở rộng lợi thế trong các hợp đồng quân sự. xAI hiện có hợp đồng trị giá 200 triệu USD với Bộ Quốc phòng Mỹ cho việc phát triển Grok, trong khi Starlink và Starshield đã ứng dụng AI trong điều khiển và bảo mật mạng vệ tinh. Việc kết hợp hai mảng này được cho là sẽ tăng sức cạnh tranh của SpaceX trong các dự án công nghệ quốc phòng quy mô lớn.

Đây không phải lần đầu Elon Musk tiến hành hợp nhất doanh nghiệp. Năm 2025, ông đã sáp nhập nền tảng X vào xAI để tận dụng dữ liệu người dùng cho huấn luyện AI, trước đó, Tesla mua lại SolarCity vào năm 2016. Hiện SpaceX được định giá khoảng 800 tỷ USD, còn xAI khoảng 230 tỷ USD. Nếu IPO diễn ra đúng kế hoạch, SpaceX có thể đạt mức định giá 1.500 tỷ USD, trở thành công ty tư nhân giá trị nhất thế giới.

Song song với các động thái tài chính, SpaceX vẫn đang đẩy mạnh hoạt động cốt lõi. Elon Musk cho biết chuyến bay thử nghiệm Starship Version 3 đây được coi là phiên bản mạnh nhất từ trước đến nay, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3/2026. Với khả năng đưa khoảng 100 tấn hàng hóa lên quỹ đạo nhờ động cơ Raptor 3, Starship V3 được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các sứ mệnh lên sao Hỏa và tham vọng định cư liên hành tinh.

Thương vụ sáp nhập SpaceX và xAI phản ánh tầm nhìn hệ thống của Elon Musk trong việc kết nối AI, không gian và thương mại. Tuy nhiên, nó cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ tập trung quyền lực, rủi ro tài chính và cạnh tranh không lành mạnh, trong bối cảnh cuộc đua AI và không gian toàn cầu đặc biệt với sự trỗi dậy của các công ty tư nhân Trung Quốc ngày càng gay gắt.

elon Musk xAI SpaceX AI không gian số

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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