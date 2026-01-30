Elon Musk sáp nhập SpaceX và xAI trước thềm IPO kỷ lục

Theo nguồn tin của Reuters, thương vụ sáp nhập SpaceX và xAI đang được thảo luận theo hình thức hoán đổi cổ phần, trong đó cổ đông xAI sẽ nhận cổ phần SpaceX, còn một số lãnh đạo cấp cao của xAI có thể nhận thêm tiền mặt. Hai pháp nhân mới đã được thành lập tại bang Nevada để phục vụ cho cấu trúc giao dịch, do SpaceX và Giám đốc tài chính Bret Johnsen quản lý. Tuy nhiên, thỏa thuận hiện vẫn chưa được ký kết chính thức và các bên liên quan từ chối bình luận.

SpaceX của Elon Musk lên kế hoạch sáp nhập với xAI

Nếu thành hiện thực, xAI công ty phát triển chatbot Grok và siêu máy tính Colossus sẽ được tích hợp sâu vào hệ sinh thái SpaceX, bao gồm tên lửa Starship, mạng vệ tinh Starlink và nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm kết nối hạ tầng không gian với năng lực xử lý AI quy mô lớn.

Một trong những mục tiêu dài hạn của Elon Musk là triển khai các trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian. Ông cho rằng việc tận dụng năng lượng mặt trời trên quỹ đạo có thể giúp giảm chi phí vận hành, tạo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ như Google, Meta hay OpenAI. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Musk nhấn mạnh: “Chi phí thấp nhất cho AI trong tương lai sẽ đến từ không gian.”

Tỷ phú Elon Musk nhà sáng lập, CEO của SpaceX

Dù vậy, ý tưởng này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, khi chi phí xây dựng và duy trì hạ tầng ngoài không gian có thể vượt xa lợi ích kinh tế. Trước đó, các trung tâm dữ liệu mặt đất của xAI từng bị cơ quan chức năng Mỹ cảnh báo vì vi phạm quy định về sử dụng điện năng.

Ở góc độ quốc phòng, thương vụ sáp nhập có thể giúp SpaceX mở rộng lợi thế trong các hợp đồng quân sự. xAI hiện có hợp đồng trị giá 200 triệu USD với Bộ Quốc phòng Mỹ cho việc phát triển Grok, trong khi Starlink và Starshield đã ứng dụng AI trong điều khiển và bảo mật mạng vệ tinh. Việc kết hợp hai mảng này được cho là sẽ tăng sức cạnh tranh của SpaceX trong các dự án công nghệ quốc phòng quy mô lớn.

Đây không phải lần đầu Elon Musk tiến hành hợp nhất doanh nghiệp. Năm 2025, ông đã sáp nhập nền tảng X vào xAI để tận dụng dữ liệu người dùng cho huấn luyện AI, trước đó, Tesla mua lại SolarCity vào năm 2016. Hiện SpaceX được định giá khoảng 800 tỷ USD, còn xAI khoảng 230 tỷ USD. Nếu IPO diễn ra đúng kế hoạch, SpaceX có thể đạt mức định giá 1.500 tỷ USD, trở thành công ty tư nhân giá trị nhất thế giới.

Song song với các động thái tài chính, SpaceX vẫn đang đẩy mạnh hoạt động cốt lõi. Elon Musk cho biết chuyến bay thử nghiệm Starship Version 3 đây được coi là phiên bản mạnh nhất từ trước đến nay, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3/2026. Với khả năng đưa khoảng 100 tấn hàng hóa lên quỹ đạo nhờ động cơ Raptor 3, Starship V3 được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các sứ mệnh lên sao Hỏa và tham vọng định cư liên hành tinh.

Thương vụ sáp nhập SpaceX và xAI phản ánh tầm nhìn hệ thống của Elon Musk trong việc kết nối AI, không gian và thương mại. Tuy nhiên, nó cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ tập trung quyền lực, rủi ro tài chính và cạnh tranh không lành mạnh, trong bối cảnh cuộc đua AI và không gian toàn cầu đặc biệt với sự trỗi dậy của các công ty tư nhân Trung Quốc ngày càng gay gắt.