Ảnh minh họa: Opentools

Thời điểm Grok 3.5 ra mắt và 'Nguyên lý đầu tiên' trong AI

Theo trang Opentools, điểm đột phá quan trọng nhất của Grok 3.5 là khả năng "lý luận từ nguyên tắc đầu tiên" (first-principles reasoning). Thay vì chỉ dựa vào việc tổng hợp thông tin có sẵn trên Internet như các mô hình AI truyền thống, Grok 3.5 được thiết kế để phân tích và suy luận từ các khái niệm nền tảng, cho phép nó giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp mà không cần dựa vào dữ liệu đã được lập chỉ mục trên web.

"Grok có khả năng lý luận từ những nguyên tắc đầu tiên và đưa ra câu trả lời không tồn tại trên Internet," Elon Musk chia sẻ trên nền tảng X khi giới thiệu về phiên bản beta của Grok 3.5 sẽ ra mắt vào tuần đầu tháng 5/2025 dành cho người đăng ký SuperGrok. Theo tỷ phú này, đây sẽ là "AI đầu tiên có thể trả lời chính xác các câu hỏi kỹ thuật về động cơ tên lửa hoặc điện hóa học", những lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và khả năng suy luận logic cao.

Xương sống của Grok 3.5

Để đạt được khả năng này, Grok 3.5 được huấn luyện trên cụm siêu máy tính Colossus với 200.000 GPU của xAI. Quy mô tính toán khổng lồ này cho phép mô hình xử lý và phân tích dữ liệu ở quy mô lớn, từ đó phát triển khả năng lý luận phức tạp và tạo ra các câu trả lời độc lập với Internet.

Việc sử dụng sức mạnh tính toán lớn như vậy cũng góp phần giải thích tại sao xAI đang tìm kiếm hàng chục tỷ USD để đầu tư vào một siêu máy tính mới với một triệu GPU, theo thông tin từ CNBC. Điều này cho thấy chi phí phát triển công nghệ AI mới này là không nhỏ, đặc biệt khi nó đòi hỏi khả năng xử lý vượt trội so với các mô hình AI hiện tại.

Thông tin về Grok 3.5 xuất hiện trong bối cảnh Grok 3 đã đạt được những thành tựu đáng kể. Theo số liệu được chia sẻ bởi Mario Nawfal, nhà sáng lập công ty đầu tư IBC Group, Grok 3 đã có lượt tải tăng 10 lần, truy cập web đạt 900.000 lượt/ngày, và lượng người dùng hàng tháng tại Mỹ tăng 260%. Trên toàn cầu, truy cập nền tảng này đạt 4,5 triệu lượt mỗi ngày, với người dùng đến từ châu Âu, Mỹ Latin và Đông Nam Á.

Grok 3, tiền thân của Grok 3.5, đã được Musk giới thiệu vào ngày 18/2 với tuyên bố là chatbot "thông minh nhất Trái Đất". Trong buổi ra mắt trực tiếp, xAI đã công bố hàng loạt bài kiểm tra benchmark cho thấy Grok 3 vượt trội so với các đối thủ, đặc biệt trong khả năng toán học và khoa học.

Tiềm năng và thách thức

Khả năng độc đáo của Grok 3.5 trong việc tự suy luận và trả lời các câu hỏi chưa từng xuất hiện trên Internet mở ra tiềm năng lớn cho nhiều lĩnh vực đòi hỏi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cao và phát triển công nghệ mới. Đây có thể là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển AI có khả năng tự tạo ra tri thức mới thay vì chỉ tái sử dụng thông tin có sẵn.

Tuy nhiên, theo Tom's Hardware, công nghệ này cũng đi kèm với chi phí cao và đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn hơn nhiều so với các mô hình AI truyền thống. Điều này có thể là lý do xAI đang tích cực tìm kiếm nguồn lực để mở rộng năng lực xử lý cho mô hình của mình.

Ngoài ra, khả năng AI tự tạo ra kiến thức mới cũng đặt ra các câu hỏi quan trọng về tính xác thực và độ tin cậy của thông tin. Làm thế nào để kiểm chứng các câu trả lời không dựa trên dữ liệu có sẵn? Đây là thách thức không nhỏ mà xAI sẽ phải đối mặt khi phát triển và triển khai công nghệ này.

Với hướng đi khác biệt từ "nguyên tắc đầu tiên", Grok 3.5 đại diện cho một triết lý phát triển AI mới, tập trung vào việc xây dựng khả năng lý luận sâu sắc thay vì phụ thuộc vào dữ liệu lớn. Nếu thành công, công nghệ này có thể định hình lại cách chúng ta sử dụng AI trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên sâu nơi thông tin trên Internet còn hạn chế hoặc chưa được cập nhật.

Trong khi các công ty AI khác như OpenAI, Google và Anthropic đang tập trung vào việc mở rộng nguồn dữ liệu và cải thiện khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xAI của Elon Musk đang hướng đến một mục tiêu đầy tham vọng: tạo ra AI có thể suy nghĩ độc lập và đưa ra những hiểu biết mới. Đây có thể là một bước tiến quan trọng trên con đường phát triển các hệ thống AI có khả năng sáng tạo thực sự.