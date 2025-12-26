Seinetime bắt tay 5S Media đưa AI vào truyền thông quảng cáo

Hướng tới việc giúp các doanh nghiệp SME tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với bối cảnh chuyển đổi số, chiều ngày 25/12, tại Hà Nội, cùng với sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) chỉ đạo thực hiện, 5S Media phối hợp với Seinetime.ai (Paris) tổ chức Hội thảo "Ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp SME về truyền thông - quảng cáo".

Ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Trên thế giới, các tập đoàn truyền thông hàng đầu đã chuyển sang mô hình AI-driven marketing, trong đó dữ liệu được thu thập, phân tích và khai thác xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị từ chiến lược, sáng tạo, triển khai đến đo lường hiệu quả.

Các nền tảng AI tác nhân (AI agents), hệ thống quản trị dữ liệu thông minh và mô hình tối ưu hóa mục tiêu quảng cáo đang giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và tiết kiệm chi phí hơn trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Tại Việt Nam, xu hướng ứng dụng AI trong ngành truyền thông - quảng cáo cũng đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt trong vài năm trở lại đây. Nhiều agency và doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng AI cho các tác vụ như phân tích dữ liệu khách hàng, tối ưu hiệu suất quảng cáo số, cá nhân hóa nội dung hay tự động hóa báo cáo.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, CEO & Founder của 5S Media chia sẻ tại sự kiện.

Ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhấn mạnh: "AI First và AI All - Suy nghĩ về AI đầu tiên cho bất cứ việc gì và bất cứ việc gì cũng nên đồng hành cùng Ai. Ứng dụng AI trong quản trị không phải thay thế con người, mà nâng tầm chiến lược: từ phân tích dữ liệu khổng lồ đến tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, giúp doanh nghiệp truyền thông dẫn dắt tương lai thay vì chạy theo nó".

Tuy nhiên, việc triển khai AI tại Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức, bao gồm sự phân mảnh dữ liệu, thiếu hệ thống tích hợp đồng bộ, hạn chế về năng lực triển khai chuyên sâu và khoảng cách giữa công nghệ và bài toán vận hành thực tiễn của doanh nghiệp, đặc biệt là khối SME.

Trong bối cảnh đó, sự kiện "Ứng dụng AI trong Quản trị Doanh nghiệp SME về Truyền thông - Quảng cáo” đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đổi mới ứng dụng AI tại Việt Nam đã được giới thiệu lần đầu trước cộng đồng quản lý và doanh nghiệp: Seinetime - nền tảng công nghệ được sáng lập tại Paris bởi các ông Tạ Anh Phương, Nguyễn Đăng Phương và Nguyễn Đắc Nam. Seinetime được xây dựng trên hơn 40 năm kinh nghiệm tích lũy của đội ngũ sáng lập với vai trò Giám đốc Khoa học Dữ liệu và Kỹ sư AI tại các tập đoàn hàng đầu của Pháp.

Ông Đoàn Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện chiến lược Thương hiệu & Cạnh tranh (BCSI).

Trong suốt hai thập kỷ qua, đội ngũ Seinetime đã thiết kế và triển khai nhiều hệ thống quản trị dữ liệu nội bộ, mô hình tạo doanh thu từ dữ liệu, tự động hóa quy trình vận hành, cung cấp báo cáo theo yêu cầu, đồng thời phát triển các mô hình tối ưu hóa tiếp cận mục tiêu trong quảng cáo dựa trên dữ liệu. Mang theo nền tảng chuyên sâu này, Seinetime hướng tới việc đưa tri thức và kinh nghiệm quốc tế về Việt Nam, đồng hành cùng các doanh nghiệp SME trong quá trình ứng dụng AI một cách bài bản, hiệu quả và bền vững, với mục tiêu xây dựng một “Bộ não thứ hai” giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên dữ liệu.

“Chúng tôi không nhìn nhận AI như một thực thể thay thế con người. Trong mô hình quản trị bằng Agentic AI, doanh nghiệp không bị điều khiển bởi công nghệ mà người lãnh đạo đóng vai trò như thuyền trưởng, chủ động định hướng, giám sát và điều phối hệ thống AI để phục vụ mọi quyết định chiến lược và hoạt động vận hành” - Ông Nguyễn Đăng Phương, CPO Seinetime chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ này, 5S Media - đơn vị truyền thông quảng cáo uy tín với 11 năm kinh nghiệm, từng triển khai hàng nghìn dự án cho các thương hiệu lớn tại Việt Nam - đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Seinetime. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng các giải pháp AI tác nhân tiên tiến, được nhúng trực tiếp vào hệ thống vận hành của 5S Media nhằm phát triển “Bộ não thứ hai” cho agency. Giải pháp này hướng tới việc tối ưu hóa quy trình làm việc, minh bạch hóa luồng dữ liệu, nâng cao hiệu suất nội bộ, đồng thời đặt nền tảng để 5S Media cung cấp các dịch vụ AI cho khách hàng trong tương lai.

Ký kết hợp tác chiến lược giữa Seinetime và 5S Media.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, CEO & Founder của 5S Media cho biết: “Chiến lược ‘AI First Agency’ của 5S Media đặt AI vào trung tâm mô hình vận hành không phải để thay thế con người mà nhằm nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng quản trị. Trong bối cảnh quảng cáo là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam tại Quyết định 2486/QĐ-TTg, việc đầu tư vào công nghệ và dữ liệu chính là cách doanh nghiệp củng cố nội lực, nâng cao hiệu suất và tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành truyền thông - quảng cáo.”

Ông Đoàn Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện chiến lược Thương hiệu & Cạnh tranh (BCSI): “AI không dẫn tới sự đồng nhất hóa giữa các agency. Trong 5-10 năm tới, vai trò của agency vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng buộc phải thích ứng với sự thay đổi trong nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng. Khi công nghệ dần trở thành mặt bằng chung, sự khác biệt sẽ nằm ở năng lực tư duy, mức độ am hiểu ngành và vai trò cố vấn của agency trong việc cùng khách hàng xây dựng và vận hành ‘bộ não thương hiệu’.”

Sự hợp tác giữa Seinetime và 5S Media được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược “AI First Agency” mà 5S Media công bố vào cuối năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập. Sản phẩm “Bộ não thứ hai” của 5S Media ra mắt bản demo tại Hà Nội vào ngày 25/12/2025 và hoàn thiện phiên bản chính thức vào Quý I năm 2026, mở ra kỳ vọng mới cho việc ứng dụng AI một cách thực chất trong ngành truyền thông - quảng cáo tại Việt Nam.