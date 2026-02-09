Đà Nẵng chạm về nguyên bản

Đây được xem là bước khởi động quan trọng cho chiến lược phát triển du lịch bền vững, khác biệt của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Chương trình mang chủ đề xuyên suốt “Chạm về nguyên bản – Return to Origin”, khẳng định định hướng phát triển du lịch của Đà Nẵng theo chiều sâu, lấy con người – văn hóa – thiên nhiên làm giá trị cốt lõi, tạo nên sức hút bền vững cho điểm đến.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết: năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón 19,1 triệu lượt khách, trong đó 8,7 triệu lượt khách quốc tế và 10,4 triệu lượt khách nội địa. Theo đó, Đà Nẵng xác định rõ việc phát triển du lịch không chỉ tập trung vào số lượng, mà chú trọng chiều sâu trải nghiệm, giá trị văn hóa và sự gắn kết với cộng đồng địa phương.

Theo ông Tào Viết Hải, chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Hà Nội là hoạt động mở đầu cho chuỗi xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường nội địa phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội – một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng trong nhiều năm qua.

5 hành trình – 5 “điểm chạm” trải nghiệm đặc trưng

Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2026 được thiết kế xoay quanh 5 hành trình – 5 “điểm chạm” trải nghiệm nổi bật, gồm: Chạm về di sản - Nơi làng nghề kể chuyện; Chạm về tĩnh lặng - Nơi năng lượng chữa lành; Chạm về nguyên sơ - Nơi thiên nhiên kết nối; Chạm về khoảnh khắc - Nơi sự kiện kiến tạo ký ức; Chạm về vị giác - Nơi ẩm thực đánh thức giác quan.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện.

Thông qua các hành trình này, Đà Nẵng hướng tới việc mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc, giúp kết nối sâu hơn với thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống cộng đồng địa phương.

Theo kế hoạch, các hoạt động kích cầu du lịch được triển khai theo từng giai đoạn trong năm 2026. Giai đoạn tháng 2–4 tập trung quảng bá sản phẩm du lịch làng nghề, du lịch năng lượng – chữa lành; tháng 5–6 đẩy mạnh kích cầu mùa hè gắn với các sự kiện lớn như Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026.

Lễ công bố chương trình kích cầu du lịch 2026 "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên Bản" tại Hà Nội.

Giai đoạn tháng 7–9 chú trọng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thảo dược và văn hóa cộng đồng; tháng 10–12 tập trung du lịch ẩm thực, văn hóa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, khép lại năm bằng Lễ hội Chào năm mới 2027.

Hơn 25.000 phần quà kích cầu và thu hút khách quay lại

Bên cạnh hệ sinh thái sản phẩm trải nghiệm, Đà Nẵng triển khai chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng – I Love Da Nang”, hướng đến nhóm du khách quốc tế đã từng đến Đà Nẵng và quay trở lại trong năm 2026, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN và các đường bay mới.

Trao giải cho du khách may mắn tại Lễ công bố chương trình kích cầu du lịch 2026.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ trao hơn 25.000 phần quà cùng nhiều giải thưởng giá trị cao như vé máy bay khứ hồi, gói du lịch trọn gói, combo nghỉ dưỡng – trải nghiệm cao cấp thông qua các hoạt động trực tuyến và trực tiếp tại sân bay, lễ hội, sự kiện du lịch.

Đáng chú ý, năm 2026, Đà Nẵng cũng lần đầu triển khai cơ chế khuyến khích người sáng tạo nội dung du lịch, với các hình thức ghi nhận, trao thưởng và giải thưởng có tổng trị giá lên đến 1.000 USD, nhằm lan tỏa giá trị “nguyên bản” của điểm đến trên nền tảng số.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, việc công bố chương trình tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối thị trường, doanh nghiệp và truyền thông, qua đó lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng – điểm đến không chỉ để đến, mà để sống cùng, cảm nhận và quay trở lại trong năm 2026 và các năm tiếp theo.