Chương trình do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng tới thị trường du lịch cao cấp khu vực Nam Âu và các quốc gia nói tiếng Pháp.

Tại các buổi giới thiệu diễn ra ở Milan (ngày 6/5) và Geneva (ngày 8/5), Đà Nẵng tập trung giới thiệu 3 dòng sản phẩm chủ lực gồm:Du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp;Du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, sự kiện);Du lịch golf.

Đà Nẵng quảng bá du lịch nghỉ dưỡng, MICE và golf tại châu Âu.

Đại diện thành phố nhấn mạnh lợi thế hạ tầng hiện đại, hệ thống lưu trú đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp và sự sẵn sàng phục vụ cả du khách cá nhân lẫn đoàn công tác, sự kiện quốc tế.

Đặc biệt, Đà Nẵng giới thiệu mô hình liên kết điểm đến với đô thị cổ Hội An – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Đà Nẵng và trải nghiệm văn hóa truyền thống tại Hội An được các đối tác quốc tế đánh giá cao, phù hợp với thị hiếu du khách châu Âu yêu thích trải nghiệm văn hóa bản địa.

Song song với hoạt động quảng bá điểm đến, các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng đã tham gia các phiên kết nối B2B với đối tác tại Milan và Geneva. Các buổi tiệc giao thương được tổ chức trong khuôn khổ chương trình đã tạo điều kiện thiết lập quan hệ hợp tác với các hãng lữ hành, hãng hàng không và đối tác truyền thông quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá thương hiệu du lịch Đà Nẵng đến với thị trường châu Âu – nơi du khách có mức chi tiêu cao, yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ.

Tiếp nối thành công tại Milan và Geneva, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra tại Paris (Pháp) vào ngày 12/5/2025. Đây là thị trường nguồn quan trọng của Việt Nam trong khối EU, với lượng khách ổn định và xu hướng tiêu dùng du lịch cao cấp, dài ngày. Sự kiện tại Paris hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp, truyền thông tại Pháp và khu vực nói tiếng Pháp.