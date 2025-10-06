Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Nhà mạng Viettel triển khai nền tảng quang 6500 của Ciena (Công ty cung cấp các giải pháp kết nối mạng quang tốc độ cao có trụ sở tại Mỹ) với công nghệ WL5e 800G, đẩy công suất mạng từ 4 Tb/s lên 25,2 Tb/s, đồng thời thử nghiệm thành công WL6e đạt 1,6 Tb/s qua một kênh quang duy nhất.

Trụ sở Tập đoàn Viettel. Ảnh: Viettel

Thông báo của Ciena cho biết, Viettel đang phối hợp với Ciena để mở rộng công suất dịch vụ trên mạng quang của mình. Điều này sẽ giúp Viettel trở thành đối tác mạng lưới hàng đầu tại Việt Nam với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn trên thế giới muốn mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Hệ thống mạng nâng cấp vận hành trên nền tảng Packet-Optical 6500 của Ciena, tích hợp công nghệ quang kết hợp WaveLogic 5 Extreme (WL5e) 800G. Côn nghệ này sẽ thúc đẩy kế hoạch phát triển mạng 5G của Viettel.

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom sẽ là nhà thầu chính triển khai dự án này, giúp Viettel tăng công suất backbone hiện tại hơn 6 lần, từ 4 Tb/s lên 25,2 Tb/s. Hệ thống mới gia tăng tốc độ kết nối, tối ưu không gian lắp đặt và tiết kiệm điện năng.

Thông báo cho biết, Viettel lựa chọn Ciena chủ yếu dựa trên chuyên môn của Ciena trong công nghệ điều khiển mặt phẳng Layer 0. Viettel dự báo lưu lượng dữ liệu trong nước và quốc tế sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, do các ứng dụng và dịch vụ dựa trên đám mây cùng trí tuệ nhân tạo sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Mạng backbone của Viettel hiện hỗ trợ bước sóng công suất cao 600 Gb/s trên quãng đường vượt 1.000 km nhờ khả năng lập trình của WL5e. Hệ thống sẽ được vận hành tự động thông qua bộ điều khiển mạng Navigator Network Control Suite của Ciena, giúp quản lý mạng trong suốt vòng đời hoạt động.

Viettel vừa thử nghiệm quan trọng khi ghi nhận 1,6 Tb/s qua một kênh quang đơn trên một trong các tuyến mạng, sử dụng công nghệ WaveLogic 6 Extreme (WL6e) của Ciena, thử nghiệm đã tăng gấp đôi công suất bước sóng hiện có từ 800 Gb/s lên 1,6 Tb/s.

Kết quả đặt WL6e vào vị trí lựa chọn nâng cấp khả thi cho Viettel trong việc đáp ứng nhu cầu băng thông gia tăng. Với WL6e, Viettel có thể mở rộng danh mục dịch vụ, bao gồm kết nối tốc độ cực cao 800GbE.

Bà Wendy Le, Trưởng đại diện Ciena tại Việt Nam, cho biết các mạng backbone quang đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp kết nối cần thiết để duy trì danh tiếng của Việt Nam với tư cách nền kinh tế số phát triển nhanh tại Đông Nam Á.

"Ciena cùng Viettel đang xây dựng nền tảng kết nối thiết yếu, giúp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trong kỷ nguyên AI, đồng thời tối ưu dấu chân carbon, điện năng và công suất", bà Wendy Le nhấn mạnh.

Viettel tận dụng bộ điều khiển Navigator Network Control Suite của Ciena trong quá trình hiện đại hóa mạng lưới, giúp hệ thống tự động vận hành và đơn giản hóa quản lý vòng đời. Giải pháp này đáp ứng nhu cầu rất lớn từ điện toán đám mây, ứng dụng AI và lưu lượng quốc tế tăng mạnh trong tương lai.