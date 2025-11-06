Ngay từ những ngày đầu bão tiến vào Biển Đông, VNPT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên khẩn trương rà soát cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, gia cố, chằng chống các trạm viễn thông và kiểm tra an toàn các tuyến cáp quang liên tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, Lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã họp chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các phương án ứng phó

Theo đó, các đơn vị đồng thời bổ sung nhiên liệu, máy phát điện, vật tư dự phòng tại các đài, trạm viễn thông để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong mọi tình huống. Lực lượng kỹ thuật được tăng cường trực onsite tại các điểm trọng yếu, đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Đến thời điểm hiện tại, các VNPT tỉnh, thành trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 13 đã hoàn tất công tác rà soát, củng cố hạ tầng và bố trí vật tư dự phòng tại các đài, trạm viễn thông; bổ sung máy phát điện nhỏ cho các trạm nút mạng, đảm bảo duy trì nguồn điện ổn định cho các thiết bị ưu tiên.

Đáng chú ý, VNPT đã điều động bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại như xe phát sóng lưu động tự hành, container thông tin, trạm phát sóng dã chiến, cùng 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat và 31 trạm VSAT-IP đến các tỉnh trong khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, hệ thống truyền dẫn vệ tinh cũng đã được kích hoạt, bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp.

Quyết tâm đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống

Toàn thể lực lượng ứng cứu của VNPT thực hiện “4 tại chỗ” và trực 24/7

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

Với mục tiêu cao nhất là duy trì mạng lưới ổn định, khôi phục dịch vụ nhanh nhất khi có sự cố, VNPT đã bố trí lực lượng kỹ thuật tại các vị trí trọng yếu, sẵn sàng nhân lực, phương tiện và vật tư ứng cứu. Đồng thời, VNPT cũng đã quán triệt tinh thần “4 tại chỗ” đến toàn bộ các đơn vị trong vùng bão. Lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 24/7 tại các trạm trọng yếu, đồng thời thành lập đội cơ động ứng cứu thông tin để đảm bảo sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Công tác giám sát, điều hành mạng lưới được tăng cường ở mức cao nhất. Các kịch bản chuyển vùng (roaming) với các nhà mạng khác và phương án đảm bảo an toàn thông tin mạng đã được VNPT chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết.

Xe phát sóng lưu động cùng xe thông tin chuyên dùng của VNPT đã được ở các điểm phía Đông tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó bão số 13 của chính quyền.

Các đơn vị của VNPT phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai, đồng thời đảm bảo quyền lợi và nhu cầu liên lạc của khách hàng trong mọi hoàn cảnh.