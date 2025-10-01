Triển khai Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT giai đoạn 2021–2025, VNPT đã và đang thực hiện những bước đi quan trọng trong tái cơ cấu và đổi mới mô hình tổ chức, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, việc ban hành Nghị quyết số 186/NQ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ và Văn bản số 6468/VPCP-ĐMDN ngày 11/7/2025 của Văn phòng Chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương lớn này, với nhiệm vụ trọng tâm là sáp nhập Tổng công ty VNPT-VinaPhone và Tổng công ty VNPT-Media vào Công ty mẹ – Tập đoàn VNPT.

Tập đoàn VNPT chính thức triển khai mô hình mới từ hôm nay

Trên cơ sở đó, ngày 27/8/2025, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-VNPT-HĐTV-NL về việc chính thức sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-VinaPhone) và Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) trở thành các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ. Đây là bước đi mang tính chiến lược, nhằm sắp xếp lại mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tập trung hơn vào mục tiêu chiến lược dài hạn của Tập đoàn. Và Tập đoàn VNPT chính thức triển khai cơ cấu lại toàn diện từ ngày 01/10/2025, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của VNPT.

Việc tái cấu trúc Tập đoàn VNPT không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn là một yêu cầu tất yếu

Việc tái cấu trúc Tập đoàn VNPT không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn là một yêu cầu tất yếu, khách quan nhằm đáp ứng những đòi hỏi phát triển trong giai đoạn mới. Trọng tâm của quá trình này là giảm đầu mối kinh doanh và kỹ thuật tại 34 tỉnh, thành phố; tinh gọn các cấp trung gian; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền và làm rõ trách nhiệm của từng đầu mối trong hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng để VNPT từng bước chuyển sang mô hình điều hành trên môi trường số, trong đó mọi hoạt động được vận hành dựa trên dữ liệu, bảo đảm tính liên thông, minh bạch và khả năng phản ứng nhanh trước nhu cầu thị trường.

Kể từ hôm nay, 1/10/2025 Tập đoàn VNPT sẽ chính thức triển khai mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mới

Cụ thể, từ ngày 01/10/2025, mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh mới sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Trên cơ sở đó, Tập đoàn sẽ tiến hành đổi mới toàn diện cả mô hình điều hành quản trị lẫn mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh, theo hướng hình thành một tổ chức thông minh, tinh gọn, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao. Đồng thời, mô hình mới cũng bảo đảm nguyên tắc quản trị minh bạch, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực tại các khu vực trọng yếu, vận hành xuyên suốt và thống nhất từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị địa phương.

Chia sẻ về mô hình mới, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm khẳng định: “Mô hình mới được thiết kế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nội bộ trên nền tảng lượng hóa hiệu suất, gắn rõ trách nhiệm và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, minh bạch. Đây là cơ sở để hình thành văn hóa tổ chức lấy dữ liệu làm trung tâm, hướng đến hiệu quả thực chất. Trên nền tảng đó, VNPT từng bước xây dựng mô hình doanh nghiệp linh hoạt, thông minh, hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số chủ lực quốc gia như kỳ vọng của Chính phủ”.

Quá trình tái cấu trúc này là bước đi chiến lược để VNPT thực hiện vai trò dẫn dắt trong hành trình chuyển đổi số quốc gia

Quá trình tái cấu trúc này không chỉ nhằm tạo ra xung lực mới và không gian phát triển mới, mà còn là bước đi chiến lược để VNPT thực hiện vai trò dẫn dắt trong hành trình chuyển đổi số quốc gia. Với cách tiếp cận bài bản, có cơ sở khoa học, định hướng rõ ràng và mục tiêu nhất quán, mô hình mới chính là lời khẳng định về tính tối ưu trong tổ chức, vận hành và phát triển của một Tập đoàn công nghệ tiên phong, tiến bước cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.