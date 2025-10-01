Chuyển động số
Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

Tập đoàn VNPT chính thức triển khai mô hình mới từ hôm nay

Huyền Vân

Huyền Vân

20:02 | 01/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, để thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2035, với trọng tâm là đưa vào vận hành mô hình quản trị hiện đại, phân cấp rõ ràng, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Đây không chỉ là một sự thay đổi về mặt tổ chức, mà còn là bước ngoặt quan trọng đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của VNPT.
Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - VNPT Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động VNPT cập nhật 4 số điện thoại chăm sóc khách hàng

Triển khai Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT giai đoạn 2021–2025, VNPT đã và đang thực hiện những bước đi quan trọng trong tái cơ cấu và đổi mới mô hình tổ chức, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, việc ban hành Nghị quyết số 186/NQ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ và Văn bản số 6468/VPCP-ĐMDN ngày 11/7/2025 của Văn phòng Chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương lớn này, với nhiệm vụ trọng tâm là sáp nhập Tổng công ty VNPT-VinaPhone và Tổng công ty VNPT-Media vào Công ty mẹ – Tập đoàn VNPT.

Tập đoàn VNPT triển khai mô hình mới từ hôm nay
Tập đoàn VNPT chính thức triển khai mô hình mới từ hôm nay

Trên cơ sở đó, ngày 27/8/2025, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-VNPT-HĐTV-NL về việc chính thức sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-VinaPhone) và Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) trở thành các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ. Đây là bước đi mang tính chiến lược, nhằm sắp xếp lại mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tập trung hơn vào mục tiêu chiến lược dài hạn của Tập đoàn. Và Tập đoàn VNPT chính thức triển khai cơ cấu lại toàn diện từ ngày 01/10/2025, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của VNPT.

Tập đoàn VNPT triển khai mô hình mới từ hôm nay
Việc tái cấu trúc Tập đoàn VNPT không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn là một yêu cầu tất yếu

Việc tái cấu trúc Tập đoàn VNPT không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn là một yêu cầu tất yếu, khách quan nhằm đáp ứng những đòi hỏi phát triển trong giai đoạn mới. Trọng tâm của quá trình này là giảm đầu mối kinh doanh và kỹ thuật tại 34 tỉnh, thành phố; tinh gọn các cấp trung gian; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền và làm rõ trách nhiệm của từng đầu mối trong hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng để VNPT từng bước chuyển sang mô hình điều hành trên môi trường số, trong đó mọi hoạt động được vận hành dựa trên dữ liệu, bảo đảm tính liên thông, minh bạch và khả năng phản ứng nhanh trước nhu cầu thị trường.

Tập đoàn VNPT triển khai mô hình mới từ hôm nay
Kể từ hôm nay, 1/10/2025 Tập đoàn VNPT sẽ chính thức triển khai mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mới

Cụ thể, từ ngày 01/10/2025, mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh mới sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Trên cơ sở đó, Tập đoàn sẽ tiến hành đổi mới toàn diện cả mô hình điều hành quản trị lẫn mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh, theo hướng hình thành một tổ chức thông minh, tinh gọn, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao. Đồng thời, mô hình mới cũng bảo đảm nguyên tắc quản trị minh bạch, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực tại các khu vực trọng yếu, vận hành xuyên suốt và thống nhất từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị địa phương.

Chia sẻ về mô hình mới, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm khẳng định: “Mô hình mới được thiết kế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nội bộ trên nền tảng lượng hóa hiệu suất, gắn rõ trách nhiệm và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, minh bạch. Đây là cơ sở để hình thành văn hóa tổ chức lấy dữ liệu làm trung tâm, hướng đến hiệu quả thực chất. Trên nền tảng đó, VNPT từng bước xây dựng mô hình doanh nghiệp linh hoạt, thông minh, hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số chủ lực quốc gia như kỳ vọng của Chính phủ”.

Tập đoàn VNPT triển khai mô hình mới từ hôm nay
Quá trình tái cấu trúc này là bước đi chiến lược để VNPT thực hiện vai trò dẫn dắt trong hành trình chuyển đổi số quốc gia

Quá trình tái cấu trúc này không chỉ nhằm tạo ra xung lực mới và không gian phát triển mới, mà còn là bước đi chiến lược để VNPT thực hiện vai trò dẫn dắt trong hành trình chuyển đổi số quốc gia. Với cách tiếp cận bài bản, có cơ sở khoa học, định hướng rõ ràng và mục tiêu nhất quán, mô hình mới chính là lời khẳng định về tính tối ưu trong tổ chức, vận hành và phát triển của một Tập đoàn công nghệ tiên phong, tiến bước cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tập đoàn VNPT Tái cấu trúc Triển khai mô hình kinh doanh mới

Bài liên quan

VNPT cập nhật 4 số điện thoại chăm sóc khách hàng

VNPT cập nhật 4 số điện thoại chăm sóc khách hàng

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - VNPT

Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - VNPT

Có thể bạn quan tâm

Cập nhật mới nhất về việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ

Cập nhật mới nhất về việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ

Cuộc sống số
Chính phủ Hoa Kỳ chính thức đóng cửa: Bế tắc chính trị có thể đẩy hàng trăm nghìn công chức nghỉ việc tạm thời.
Chính phủ Mỹ đóng cửa, 750.000 nhân viên có thể nghỉ việc tạm thời vì tranh cãi Obamacare

Chính phủ Mỹ đóng cửa, 750.000 nhân viên có thể nghỉ việc tạm thời vì tranh cãi Obamacare

Cuộc sống số
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ chính thức đóng cửa sau nửa đêm nay 1/10, do Quốc hội không đạt được thỏa thuận thông qua dự luật tài trợ tạm thời.
UNIQLO ra mắt BST đầu tiên kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản NDLS

UNIQLO ra mắt BST đầu tiên kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản NDLS

Cuộc sống số
Theo thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, UNIQLO thì Bộ sưu tập (BST) đầu tiên hợp tác với thương hiệu NDLS sẽ mang đến sự kết hợp thú vị giữa chất lượng, công nghệ vải của UNIQLO và tinh thần, tầm nhìn sáng tạo của NDLS.
VNPT ra mắt dịch vụ mới VNPT Safe Motor

VNPT ra mắt dịch vụ mới VNPT Safe Motor

Chuyển động số
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các trường tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong năm học mới, nhất là trong Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Theo đó, các trường đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lực lượng hướng dẫn, phân luồng và giảm ùn tắc tại cổng trường.
Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025: Khẳng định vai trò nền tảng làm chủ công nghệ chiến lược

Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025: Khẳng định vai trò nền tảng làm chủ công nghệ chiến lược

Hạ tầng thông minh
Sáng 30/9 tại Hà Nội, Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025 (DigiInfra 2025) lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Hạ tầng số vững mạnh – nền tảng làm chủ các công nghệ chiến lược”.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
27°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
24°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
22°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16937 17207 17789
CAD 18433 18710 19329
CHF 32501 32885 33539
CNY 0 3470 3830
EUR 30360 30634 31666
GBP 34756 35149 36090
HKD 0 3264 3466
JPY 172 176 183
KRW 0 17 19
NZD 0 15041 15627
SGD 19953 20236 20765
THB 732 795 848
USD (1,2) 26150 0 0
USD (5,10,20) 26192 0 0
USD (50,100) 26220 26255 26446
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,230 26,230 26,446
USD(1-2-5) 25,181 - -
USD(10-20) 25,181 - -
EUR 30,690 30,715 31,872
JPY 176.39 176.71 184.04
GBP 35,193 35,288 36,102
AUD 17,211 17,273 17,727
CAD 18,679 18,739 19,267
CHF 32,991 33,094 33,773
SGD 20,132 20,195 20,818
CNY - 3,663 3,759
HKD 3,343 3,353 3,435
KRW 17.44 18.19 19.53
THB 779.9 789.53 840.22
NZD 15,052 15,192 15,545
SEK - 2,778 2,857
DKK - 4,107 4,225
NOK - 2,621 2,696
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,883.88 - 6,598.43
TWD 785.62 - 945.12
SAR - 6,943.68 7,267.31
KWD - 84,434 89,269
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,270 26,276 26,446
EUR 30,429 30,551 31,639
GBP 34,910 35,050 35,989
HKD 3,332 3,345 3,447
CHF 32,608 32,739 33,623
JPY 174.59 175.29 182.41
AUD 17,121 17,190 17,710
SGD 20,135 20,216 20,731
THB 793 796 830
CAD 18,657 18,732 19,220
NZD 15,060 15,540
KRW 18.01 19.70
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26324 26324 26446
AUD 17105 17205 17810
CAD 18608 18708 19312
CHF 32716 32746 33629
CNY 0 3673.8 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30520 30550 31575
GBP 35052 35102 36212
HKD 0 3390 0
JPY 175.86 176.36 183.37
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15135 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20105 20235 20956
THB 0 760.5 0
TWD 0 870 0
XAU 13400000 13400000 13840000
XBJ 11500000 11500000 13840000
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,187 26,237 26,446
USD20 26,187 26,237 26,446
USD1 26,187 26,237 26,446
AUD 17,135 17,235 18,353
EUR 30,696 30,696 32,019
CAD 18,543 18,643 19,955
SGD 20,160 20,310 20,950
JPY 176.19 177.69 182.35
GBP 35,103 35,253 36,034
XAU 13,598,000 0 13,802,000
CNY 0 3,552 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,640 ▲110K 13,840 ▲110K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,200 ▲100K 13,500 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,150 ▲280K 13,500 ▲230K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,100 ▲280K 13,450 ▲230K
Nguyên liệu 99.99 12,700 ▲180K 12,900 ▲180K
Nguyên liệu 99.9 12,650 ▲180K 12,850 ▲180K
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,840 ▲100K 13,440 ▲100K
Trang sức 99.9 12,830 ▲100K 13,430 ▲100K
NL 99.99 12,625 ▲105K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,625 ▲105K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,200 ▲100K 13,500 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,200 ▲100K 13,500 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,200 ▲100K 13,500 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,640 ▲160K 13,840 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 13,640 ▲160K 13,840 ▲160K
Miếng SJC Hà Nội 13,640 ▲160K 13,840 ▲160K
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,364 ▲16K 13,842 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,364 ▲16K 13,843 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 ▲16K 1,345 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 ▲16K 1,346 ▲1213K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 129 ▼1145K 132 ▼1172K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 125,693 ▲1584K 130,693 ▲1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,166 ▲120K 9,916 ▲120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,419 ▲1088K 89,919 ▲1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,178 ▲976K 80,678 ▲976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,614 ▲933K 77,114 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 477 ▼46555K 552 ▼53980K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Cập nhật: 01/10/2025 22:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung ra mắt bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F

Samsung ra mắt bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Zalo AI và JAIST ra mắt bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt mới của LLM

Zalo AI và JAIST ra mắt bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt mới của LLM

Thuật ngữ

Thuật ngữ 'nợ AI' ám ảnh doanh nghiệp khi chạy đua triển khai trí tuệ nhân tạo

Tận dụng blockchain, stablecoin và sandbox để thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới

Tận dụng blockchain, stablecoin và sandbox để thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới

Ứng dụng Adobe Premiere chính thức có mặt trên iPhone

Ứng dụng Adobe Premiere chính thức có mặt trên iPhone

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thuế biên giới Carbon đầu tiên trên thế giới sắp có hiệu lực

Thuế biên giới Carbon đầu tiên trên thế giới sắp có hiệu lực

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Từ đà tăng giá của Tây Ban Nha đến sự tăng vọt giá vàng tại Châu Âu

Từ đà tăng giá của Tây Ban Nha đến sự tăng vọt giá vàng tại Châu Âu

LG Electronics Ấn Độ tung IPO tỷ đô, thách thức Tata Capital

LG Electronics Ấn Độ tung IPO tỷ đô, thách thức Tata Capital

Vốn hóa Nvidia vượt 4,5 nghìn tỷ USD nhờ làn sóng đầu tư AI

Vốn hóa Nvidia vượt 4,5 nghìn tỷ USD nhờ làn sóng đầu tư AI

Thị trường Châu Á giao dịch trái chiều sau khi phố Wall tăng điểm bất chấp nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường Châu Á giao dịch trái chiều sau khi phố Wall tăng điểm bất chấp nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
HONOR khai trương cửa hàng AI cao cấp toàn cầu

HONOR khai trương cửa hàng AI cao cấp toàn cầu

Ford Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng chăm sóc toàn cầu

Ford Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng chăm sóc toàn cầu

FPT được vinh danh là Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

FPT được vinh danh là Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương