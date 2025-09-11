VNPT cập nhật 4 số điện thoại chăm sóc khách hàng

VNPT cập nhật 4 số điện thoại chăm sóc khách hàngCuộc sống số
0888 001 091: Hỗ trợ dịch vụ di động
0888 000 666: Hỗ trợ dịch vụ Internet, truyền hình MyTV và điện thoại cố định
0918 001 260: Hỗ trợ dịch vụ Công nghệ thông tin và số hóa
0911 001 091: Tư vấn gói cước, dịch vụ của VNPT
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thông báo cập nhật các đầu số điện thoại chính thức được sử dụng để gọi đến khách hàng tư vấn, hỗ trợ dịch vụ. Đồng thời, VNPT cam kết minh bạch trong mọi cuộc gọi đến khách hàng. “Chúng tôi chỉ sử dụng các đầu số chính thức nêu trên, và không yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, mật khẩu hay thông tin ngân hàng. Đây là nguyên tắc tuyệt đối để bảo vệ khách hàng trước các thủ đoạn giả mạo ngày càng tinh vi.
Với việc chuẩn hóa và công khai minh bạch các đầu số liên lạc, VNPT mong muốn mang lại cho khách hàng sự an tâm - tin cậy - thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền hình số.
|
Ngoài các số điện thoại chính thức gọi đến khách hàng, khi cần khách hàng có thể chủ động liên hệ tới các số tổng đài (miễn cước cuộc gọi) theo nhu cầu như sau:
1800 1091: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ của mạng di động VinaPhone;
1800 1166: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ Internet, My TV, Điện thoại cố định;
1800 1260: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin và số hóa.