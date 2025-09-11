0888 001 091: Hỗ trợ dịch vụ di động

0888 000 666: Hỗ trợ dịch vụ Internet, truyền hình MyTV và điện thoại cố định

0918 001 260: Hỗ trợ dịch vụ Công nghệ thông tin và số hóa

0911 001 091: Tư vấn gói cước, dịch vụ của VNPT

VNPT cập nhật 4 số điện thoại chăm sóc khách hàng

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thông báo cập nhật các đầu số điện thoại chính thức được sử dụng để gọi đến khách hàng tư vấn, hỗ trợ dịch vụ. Đồng thời, VNPT cam kết minh bạch trong mọi cuộc gọi đến khách hàng. “Chúng tôi chỉ sử dụng các đầu số chính thức nêu trên, và không yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, mật khẩu hay thông tin ngân hàng. Đây là nguyên tắc tuyệt đối để bảo vệ khách hàng trước các thủ đoạn giả mạo ngày càng tinh vi.

Với việc chuẩn hóa và công khai minh bạch các đầu số liên lạc, VNPT mong muốn mang lại cho khách hàng sự an tâm - tin cậy - thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền hình số.

