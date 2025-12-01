Chào năm mới 2026, VNPT siêu khuyến mại lên đến 4,2 tỷ đồng

Chương trình áp dụng cho toàn bộ thuê bao di động VinaPhone và khách hàng đang sử dụng Internet VNPT. Đối với thuê bao VinaPhone, khách hàng chỉ cần đăng ký mới, gia hạn hoặc nâng cấp gói cước từ 50.000 đồng là đã có cơ hội nhận Mã dự thưởng. Trong khi đó, khách hàng Internet VNPT khi đăng ký mới hoặc nâng cấp gói cước trả trước từ 3 tháng trở lên, chuyển đổi sang công nghệ XGSPON hoặc tích hợp thêm các dịch vụ như MyTV, Wifi Mesh, Camera cũng sẽ được cấp Mã dự thưởng tương ứng.

Cơ cấu giải thưởng chương trình “Tết sum vầy – Trao iPhone 17” sẽ bao gồm:

18 Giải Nhất, mỗi giải là 1 chiếc iPhone 17 Pro Max 1TB trị giá 52 triệu đồng;

90 Giải Nhì, mỗi giải là iPhone 17 256GB trị giá 26 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mỗi tuần còn có 50 thuê bao VinaPhone và 50 khách hàng Internet sở hữu số lượng Mã dự thưởng nhiều nhất được tặng 1.000.000 đồng thẻ nạp và Camera Indoor VNPT.

Tổng cộng sẽ có 1.008 giải thưởng với tổng giá trị gần 4,2 tỷ đồng dành cho các khách hàng may mắn.

Khách hàng có thể tra cứu Mã dự thưởng bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp MDT gửi 1558 đối với thuê bao di động VinaPhone hoặc truy cập website khuyenmai.vinaphone.com.vn. Danh sách trúng thưởng sẽ được cập nhật công khai trên website sau khi hoàn tất xác minh thông tin khách hàng. Các buổi livestream quay thưởng được tổ chức hàng tuần trên Fanpage chính thức VNPT – VinaPhone.

Trong mùa tiêu dùng cao điểm cuối năm, đây cũng là cơ hội để khách hàng lựa chọn các gói cước 5G tốc độ cao, Internet công nghệ thế hệ mới XGSPON hoặc trang bị thêm các giải pháp nhà thông minh như Wifi Mesh, AI Camera cho gia đình. Khách hàng có thể tham khảo và đăng ký dịch vụ tại cửa hàng trực tuyến chính thức của VNPT tại digishop.vnpt.vn.

Thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ tổng đài miễn phí 18001091 (dịch vụ Di động) hoặc 18001166 (dịch vụ Internet - Truyền hình).