Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Hải Nguyên

Hải Nguyên

18:33 | 19/11/2025
Ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô quyết định trực tiếp đến tính mạng con bạn khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn mắc sai lầm khi chỉ quan tâm giá rẻ mà bỏ qua các yếu tố then chốt khác. Bài viết phân tích 7 tiêu chí giúp bạn chọn đúng sản phẩm phù hợp với xe và túi tiền.
Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết
Nhiều cha mẹ từng trải qua những tình huống éo le như: một tay lắp ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô, tay kia phải giữ con trẻ mới biết đi đang quấy khóc,... Thực tế cho thấy không phải ghế ngồi ô tô nào cũng được thiết kế như nhau. Một số mẫu có hướng dẫn rõ ràng và cấu trúc vững chắc, lắp đặt chỉ mất vài phút. Tuy nhiên cũng có những mẫu khiến người dùng mất hàng giờ đồng hồ vật lộn với dây đai, khóa cài mà vẫn không chắc đã lắp đúng.

Để giúp các gia đình Việt tìm được sản phẩm phù hợp, bài viết tổng hợp bảy tiêu chí thiết yếu khi chọn mua ghế an toàn cho trẻ em. Việc chọn đúng sản phẩm ngay từ đầu giúp tiết kiệm cả tiền lẫn công sức. Các tiêu chí bao gồm thiết kế, chất liệu, khả năng lắp đặt và vệ sinh làm sạch sẽ giúp cha mẹ đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho con.

Vệ sinh ghế - chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng lâu dài

Trong quá trình sử dụng, người dùng dù có cẩn thận đến đâu đi nữa, vết bẩn vẫn xuất hiện mỗi ngày. Sữa đổ, tã rò, vụn thức ăn - những điều này xảy ra liên tục với trẻ nhỏ. Các mẫu ghế thử nghiệm cho thấy hầu hết đều lau được vết bẩn nông, song vải màu sáng giữ lại vết ố rõ hơn vải tối. Do đó nên ưu tiên chọn vải tối màu hoặc có hoa văn nhiều để che được khuyết điểm.

Vấn đề thực sự nằm ở khâu tháo vỏ ghế. Một vài thiết kế cho phép người dùng làm việc này trong năm phút, nhưng có những mẫu buộc người dùng phải dành cả buổi chiều vật lộn với khóa cài, dây đai và thanh tựa đầu. Gia đình nào coi trọng vệ sinh sạch sẽ thì cần tìm ghế dễ tháo vải ngay từ đầu.

Lắp đặt đơn giản hay phức tạp - ảnh hưởng độ an toàn

Ghế lắp dễ giúp bạn tiết kiệm thời gian mỗi lần di chuyển, quan trọng hơn là giảm nguy cơ lắp sai. Một số mẫu gần như tự động cài vào đúng vị trí chỉ sau vài thao tác đơn giản. Những mẫu khác khiến người dùng mất hàng chục phút mà vẫn không chắc đã lắp đúng chưa.

Hệ thống gắn kết phải tương thích với điểm neo trong xe bạn. Tiêu chuẩn LATCH xuất hiện trên hầu hết xe sản xuất sau năm 2002, giúp việc lắp ghế trở nên thống nhất hơn. Theo đó, cần thử nghiệm xem ghế có khớp với các móc neo trên xe hay không trước khi quyết định mua.

Kích thước ghế phải hợp với xe

Nhiều gia đình mua ghế to, êm ái mà quên tính toán không gian hàng ghế sau. Xe nhỏ gắn ghế lớn sẽ chiếm hết chỗ, khiến người ngồi cạnh bị chật hoặc không còn chỗ để đồ. Tình huống tệ hơn xảy ra khi muốn lắp ba ghế cạnh nhau - chiều rộng từng ghế quyết định điều này có khả thi hay không.

Do vậy, cần đo kích thước hàng ghế sau trước khi đến cửa hàng mua sắm. Một số thương hiệu cung cấp thông số chi tiết trên website, giúp chúng ta so sánh dễ hơn. Thực tế cho thấy xe 5 chỗ thường chỉ lắp vừa hai ghế trẻ em cỡ trung.

Điều chỉnh linh hoạt kéo dài tuổi thọ ghế

Ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô thuộc loại đồ dùng giá cao, vì thế việc sử dụng được lâu nhất có thể là mối quan tâm của nhiều gia đình. Các mẫu cho phép điều chỉnh tựa đầu và dây đai dễ dàng giúp ghế phù hợp với con trong nhiều năm. Trẻ lớn nhanh, cha mẹ có thể phải chỉnh ghế hai đến ba tháng một lần.

Một vài thiết kế yêu cầu tháo hẳn dây đai ra rồi xỏ lại qua các lỗ khác mỗi lần điều chỉnh. Công việc này tốn thời gian lẫn công sức của người lớn. Các mẫu hiện đại hơn cho phép điều chỉnh bằng nút bấm hoặc cần gạt - tiện lợi hơn rất nhiều cho những cha mẹ bận rộn với công việc hàng ngày.

Chất liệu thoải mái giảm ồn ào trên xe

Đệm tốt, vải thoáng và tựa đầu êm ái ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của trẻ trong các chuyến đi dài. Con ngồi thoải mái sẽ ít quấy khóc, giúp người lái tập trung vào đường xá an toàn hơn. Vải kém chất lượng dễ gây nóng bức, khiến trẻ đổ mồ hôi và khó chịu ngay cả khi điều hòa mở mạnh.

Vỏ bọc tháo được và giặt máy là điểm cộng lớn. Lần đầu tiên sữa đổ hoặc tã rò xảy ra nhanh hơn nhiều cha mẹ tưởng tượng - thường chỉ sau vài tuần sử dụng. Ghế có vỏ giặt dễ giúp gia đình giữ vệ sinh mà không cần mang ra tiệm chuyên nghiệp.

Trọng lượng ghế ảnh hưởng khi di chuyển

Việc thường xuyên chuyển ghế giữa các xe hoặc mang theo khi đi máy bay sẽ quyết định nên chọn ghế nặng hay nhẹ. Các mẫu chắc chắn như xe tăng hoạt động tuyệt vời khi gắn cố định một chỗ, nhưng trở thành cực hình khi phải bê đi bê lại.

Ghế nhẹ không đồng nghĩa với kém an toàn hay dễ hỏng. Nhiều hãng sản xuất hiện đại dùng vật liệu composite giảm trọng lượng mà vẫn đảm bảo độ chắc chắn. Cân nặng ghế dao động từ 6kg đến 15kg - chênh lệch này tạo ra sự khác biệt lớn khi phải xách chúng qua sân bay hoặc lên xuống cầu thang.

Giá cả hợp lý không có nghĩa chọn rẻ nhất

Ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô thường có giá cao hơn các loại ghế dùng cho từng độ tuổi riêng. Tuy nhiên, không cần phải mua mẫu đắt nhất trên thị trường để có được sản phẩm an toàn. Nhiều mẫu giá vừa phải đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà không cần thêm các tính năng xa xỉ hiếm khi dùng đến.

Một số sản phẩm đắt tiền tập trung vào thiết kế bắt mắt, màu sắc hợp mốt hơn là sự thoải mái thực tế. Cha mẹ cần cân nhắc ưu tiên điều gì: phong cách hay công năng? Giá trị thực của ghế nằm ở khả năng bảo vệ con trong trường hợp xấu nhất, không phải ở logo hãng nổi tiếng hay màu sắc hợp thời trang.

Góc ngả phù hợp với từng loại xe

Hàng ghế sau mỗi loại xe có độ nghiêng khác nhau. Ghế an toàn cho trẻ em cần điều chỉnh được nhiều góc độ để phù hợp với đặc điểm riêng của từng dòng xe. Xe có đệm dày hoặc góc dốc lớn sẽ khó lắp ghế hơn xe có bệ ngồi phẳng.

Hầu hết ghế đi kèm bọt nước hoặc que cân bằng giúp kiểm tra xem ghế đã đặt đúng góc độ an toàn chưa. Nếu sản phẩm không có công cụ này, cha mẹ phải tự tìm hiểu cách đặt ghế cho phù hợp với cân nặng và chiều cao của con. Góc ngả sai có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ khi va chạm xảy ra.

