Bảy câu hỏi giúp cha mẹ mở lòng con sau giờ học

Đừng hỏi “Hôm nay ở trường thế nào?” Để nuôi dạy những đứa trẻ thành công và mạnh mẽ về mặt tinh thần, hãy hỏi 7 câu hỏi này. Ảnh minh họa: Getty.

Amy Morin, chuyên gia tâm lý và tác giả cuốn sách "13 điều cha mẹ mạnh mẽ về mặt tinh thần không làm", chỉ ra vấn đề nằm ở cách đặt câu hỏi. Thay vì hỏi thông tin khô khan, cha mẹ cần khơi gợi cảm xúc, nhận thức và sự đồng cảm ở trẻ.

Morin đưa ra bảy câu hỏi giúp trẻ rèn luyện sức mạnh tinh thần lẫn cảm xúc.

Câu đầu tiên là "Điều gì tuyệt vời nhất trong ngày của con?". Câu hỏi này hướng trẻ tìm kiếm điểm sáng trong ngày, xây dựng thái độ lạc quan và lòng biết ơn. Cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ của mình: "Khoảnh khắc vui nhất của mẹ là đi dạo vào giờ nghỉ. Còn con thì sao?"

Câu thứ hai "Hôm nay con học được gì từ lỗi sai?" giúp trẻ coi sai lầm là cơ hội học hỏi thay vì nguồn gốc của xấu hổ. Ví dụ, cha mẹ có thể hỏi "Có chuyện gì xảy ra mà lần sau con muốn làm khác đi không?". Cách tiếp cận này giúp trẻ học cách đối mặt với thất bại.

"Hôm nay con tự hào về ai nhất?" câu hỏi thứ ba nuôi dưỡng lòng trắc ẩn khi trẻ nhìn ra nỗ lực của người khác. Cha mẹ có thể hỏi cụ thể hơn: "Con có thấy ai cố gắng hết sức hôm nay không?"

Câu thứ tư "Nếu có thể thay đổi một điều trong ngày, con sẽ chọn gì?" mở ra cơ hội để trẻ nhận diện cảm xúc tiêu cực mà không cần né tránh. Cha mẹ có thể biến câu hỏi thành trò chơi: "Nếu có cây đũa thần, con muốn thay đổi điều gì trong ngày hôm nay?"

"Hôm nay con đã giúp đỡ ai?" - câu hỏi thứ năm nhắc trẻ về những hành động tử tế nhỏ. Trẻ học cách quan tâm và hành động tốt khi cha mẹ thường xuyên nhắc đến việc này. Một gợi ý khác là "Con đã giúp ai làm điều gì nho nhỏ hôm nay?"

Câu thứ sáu "Điều thú vị nhất con học được là gì?" khơi gợi trí tò mò thay vì tập trung vào điểm số. Trẻ có thể chia sẻ cả những điều ngoài sách vở, như "Cô giáo biết chơi vĩ cầm!"

Câu cuối cùng "Con có muốn thử điều gì mới không?" khuyến khích tinh thần dám thử và học hỏi. Nếu con ngần ngại, cha mẹ có thể hỏi "Có câu lạc bộ nào con muốn thử một lần không?"

Theo Morin, những cuộc trò chuyện giàu ý nghĩa tạo nền tảng để trẻ phát triển sự kiên cường, tự tin và tư duy tích cực. Cha mẹ vừa hiểu con hơn, vừa giúp con xây dựng những phẩm chất quan trọng cho tương lai.