Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm. Đây được xem là giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế ùn tắc giao thông trong bối cảnh hạ tầng đô thị chịu áp lực ngày càng lớn.

Trao đổi với Báo chí, ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang đồng thời triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng, 2 tuyến đường sắt đô thị (metro) và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình.

Đáng chú ý, ngày 19/12 vừa qua, Hà Nội đã khởi công hai “siêu dự án” gồm Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng vốn đầu tư ước tính 855.000 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô trong dài hạn.

Ùn tắc giao thông là “cuộc chiến lâu dài”

Song song với đầu tư hạ tầng, Hà Nội đang tập trung xử lý quyết liệt 4 “điểm nghẽn” lớn trong lĩnh vực xây dựng, gồm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng và trật tự – tái thiết đô thị.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, ùn tắc giao thông được xác định là “cuộc chiến lâu dài”, song thành phố buộc phải có các giải pháp trước mắt nhằm ngăn chặn tình trạng ùn tắc tiếp tục gia tăng.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng sức chở lớn, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, song song với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân và tổ chức lại giao thông đô thị.

Hạn chế phương tiện trên Vành đai 3, siết xe tải “mạo danh”

Trong ngắn hạn, ngay trong tuần này, thành phố sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) triển khai phương án hạn chế phương tiện trên đường Vành đai 3.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến cấm xe tải trong giờ cao điểm tại Quốc lộ 32 và đường Láng - Hòa Lạc theo chiều vào nội đô, trong khi chiều ra vẫn cho phép lưu thông bình thường. Thời điểm thực hiện dự kiến bắt đầu từ 1/1/2026.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ siết chặt hoạt động của các loại xe tải mạo danh xe bưu điện, chuyển phát nhanh vốn gây lộn xộn, cản trở giao thông trong khu vực nội đô giờ cao điểm. Do liên quan đến quy định về hoạt động giao thông đường bộ, Hà Nội dự kiến ban hành văn bản triển khai ngay trong tuần, với thời gian áp dụng từ đầu năm 2026.

Xử lý “điểm nóng” Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cùng với các giải pháp trên, Hà Nội đang triển khai dự án lệnh khẩn cấp nhằm xử lý ùn tắc tại nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ, một trong những điểm giao thông phức tạp nhất của thành phố. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2026, góp phần giảm áp lực cho cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Về môi trường, Hà Nội đang triển khai các dự án xử lý ô nhiễm tại bốn con sông nội đô, trong đó sông Tô Lịch đã được triển khai trước. Đối với ô nhiễm không khí, thành phố đã ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND, quy định việc thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn.

Trong lĩnh vực chống ngập úng, về lâu dài, Hà Nội đã có quy hoạch thoát nước tổng thể và đề án chống úng ngập đô thị. Trước mắt, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, thành phố đã triển khai nhiều dự án cấp bách như xây dựng hồ điều hòa, trạm bơm, hệ thống điều tiết nước, đặt mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa năm tới.

Công tác trật tự và tái thiết đô thị cũng được triển khai theo hướng hiện đại, gắn với ứng dụng đô thị thông minh, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, xanh, sạch và đáng sống.