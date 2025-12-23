Xe và phương tiện
Xe 365

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Hải Thủy

Hải Thủy

14:35 | 23/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Từ ngày 1/1/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm hạn chế phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3, đồng thời điều chỉnh khung giờ cấm xe tải vào nội đô trong giờ cao điểm.
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Tôn vinh di sản, kết nối sáng tạo Khởi công dự án Tổ hợp Times Square Hà Nội gần 5.000 tỷ đồng Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô khoảng 855.000 tỷ đồng
Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm
Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm. Đây được xem là giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế ùn tắc giao thông trong bối cảnh hạ tầng đô thị chịu áp lực ngày càng lớn.

Trao đổi với Báo chí, ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang đồng thời triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng, 2 tuyến đường sắt đô thị (metro) và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình.

Đáng chú ý, ngày 19/12 vừa qua, Hà Nội đã khởi công hai “siêu dự án” gồm Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng vốn đầu tư ước tính 855.000 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô trong dài hạn.

Ùn tắc giao thông là “cuộc chiến lâu dài”

Song song với đầu tư hạ tầng, Hà Nội đang tập trung xử lý quyết liệt 4 “điểm nghẽn” lớn trong lĩnh vực xây dựng, gồm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng và trật tự – tái thiết đô thị.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, ùn tắc giao thông được xác định là “cuộc chiến lâu dài”, song thành phố buộc phải có các giải pháp trước mắt nhằm ngăn chặn tình trạng ùn tắc tiếp tục gia tăng.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng sức chở lớn, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, song song với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân và tổ chức lại giao thông đô thị.

Hạn chế phương tiện trên Vành đai 3, siết xe tải “mạo danh”

Trong ngắn hạn, ngay trong tuần này, thành phố sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) triển khai phương án hạn chế phương tiện trên đường Vành đai 3.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến cấm xe tải trong giờ cao điểm tại Quốc lộ 32 và đường Láng - Hòa Lạc theo chiều vào nội đô, trong khi chiều ra vẫn cho phép lưu thông bình thường. Thời điểm thực hiện dự kiến bắt đầu từ 1/1/2026.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ siết chặt hoạt động của các loại xe tải mạo danh xe bưu điện, chuyển phát nhanh vốn gây lộn xộn, cản trở giao thông trong khu vực nội đô giờ cao điểm. Do liên quan đến quy định về hoạt động giao thông đường bộ, Hà Nội dự kiến ban hành văn bản triển khai ngay trong tuần, với thời gian áp dụng từ đầu năm 2026.

Xử lý “điểm nóng” Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cùng với các giải pháp trên, Hà Nội đang triển khai dự án lệnh khẩn cấp nhằm xử lý ùn tắc tại nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ, một trong những điểm giao thông phức tạp nhất của thành phố. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2026, góp phần giảm áp lực cho cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Về môi trường, Hà Nội đang triển khai các dự án xử lý ô nhiễm tại bốn con sông nội đô, trong đó sông Tô Lịch đã được triển khai trước. Đối với ô nhiễm không khí, thành phố đã ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND, quy định việc thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn.

Trong lĩnh vực chống ngập úng, về lâu dài, Hà Nội đã có quy hoạch thoát nước tổng thể và đề án chống úng ngập đô thị. Trước mắt, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, thành phố đã triển khai nhiều dự án cấp bách như xây dựng hồ điều hòa, trạm bơm, hệ thống điều tiết nước, đặt mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa năm tới.

Công tác trật tự và tái thiết đô thị cũng được triển khai theo hướng hiện đại, gắn với ứng dụng đô thị thông minh, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, xanh, sạch và đáng sống.

Hà Nội hạn chế xe Vành đai 3 cấm xe tải giờ cao điểm ùn tắc giao thông Hà Nội hạn chế phương tiện cá nhân giao thông nội đô xe tải mạo danh Sở Xây dựng Hà Nội

Bài liên quan

Sở Xây dựng Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sở Xây dựng Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Có thể bạn quan tâm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Xe và phương tiện
Uber và Lyft đang chuẩn bị đưa dịch vụ taxi tự lái đến London thông qua các thỏa thuận hợp tác mới với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Baidu, trong bối cảnh Vương quốc Anh nổi lên như một trong những thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất về công nghệ xe tự hành.
Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

Xe 365
Waymo, công ty xe tự lái thuộc Alphabet, đang bước vào các cuộc đàm phán để huy động tới 15 tỷ USD vốn đầu tư trong năm tới, trong bối cảnh cuộc đua thương mại hóa taxi tự lái tại Mỹ đang tăng tốc mạnh mẽ.
BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện 'BYD - ngày hội 102'

Xe 365
BYD Việt Nam kết hợp cùng Công ty TNHH Grab (Grab) chính thức khai mạc chuỗi sự kiện “BYD - Ngày hội 102” tại Gamuda Celadon Sports & Resort Club vào ngày 17 tháng 12, mở đầu cho hành trình kết hợp giữa BYD, Grab, VPBank, Shinhan Bank và các đối tác sạc EV Power, BitCharge… nhằm mang đến những giá trị thực tế, thiết thực và bền vững cho cộng đồng tài xế công nghệ cũng như khách hàng quan tâm xe năng lượng mới.
AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

Xe 365
Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án Nghiên cứu và truyền thông nâng cao nhận thức hệ thống chống bó cứng phanh dành cho xe máy (M-ABS) nhằm hỗ trợ việc xây dựng Bộ Quy chuẩn bắt buộc về M-ABS tại Việt Nam.
BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

Xe 365
Ở phân khúc SUV hạng C, BYD SEALION 6 thu hút sự chú ý với ngôn ngữ thiết kế phóng khoáng và hệ truyền động hybrid thế hệ mới mạnh mẽ, linh hoạt. BYD SEALION 6 hứa hẹn đáp ứng nhu cầu trải nghiệm êm ái của các gia đình trẻ.
Xem thêm

Đọc nhiều

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
15°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
31°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
23°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
24°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
20°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
17°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Hà Nội - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Đà Nẵng - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Miền Tây - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Tây Nguyên - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,700 ▲150K 15,900 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 15,700 ▲150K 15,900 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 15,700 ▲150K 15,900 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,400 ▲150K 15,700 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,400 ▲150K 15,700 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,400 ▲150K 15,700 ▲150K
NL 99.99 14,600 ▲250K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,600 ▲250K
Trang sức 99.9 14,990 ▲150K 15,590 ▲150K
Trang sức 99.99 15,000 ▲150K 15,600 ▲150K
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 157 ▼1398K 15,902 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 157 ▼1398K 15,903 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,526 ▲15K 1,556 ▲15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,526 ▲15K 1,557 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,506 ▲15K 1,541 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 147,074 ▲1485K 152,574 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 107,237 ▲1126K 115,737 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,448 ▲1020K 104,948 ▲1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,566 ▼76179K 9,416 ▼83829K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,499 ▲874K 89,999 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,916 ▲625K 64,416 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17042 17313 17892
CAD 18632 18910 19526
CHF 32650 33034 33680
CNY 0 3470 3830
EUR 30363 30638 31663
GBP 34705 35098 36034
HKD 0 3254 3456
JPY 161 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 15009 15593
SGD 19915 20197 20721
THB 760 824 877
USD (1,2) 26064 0 0
USD (5,10,20) 26105 0 0
USD (50,100) 26134 26153 26403
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,123 26,123 26,403
USD(1-2-5) 25,079 - -
USD(10-20) 25,079 - -
EUR 30,560 30,584 31,817
JPY 165.48 165.78 173.09
GBP 35,073 35,168 36,084
AUD 17,290 17,352 17,845
CAD 18,844 18,904 19,482
CHF 32,974 33,077 33,843
SGD 20,056 20,118 20,792
CNY - 3,696 3,802
HKD 3,332 3,342 3,432
KRW 16.42 17.12 18.43
THB 806.46 816.42 870.74
NZD 14,994 15,133 15,525
SEK - 2,810 2,899
DKK - 4,087 4,214
NOK - 2,568 2,649
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,063.93 - 6,818.95
TWD 756.51 - 912.33
SAR - 6,915.57 7,255.65
KWD - 83,584 88,586
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,123 26,403
EUR 30,388 30,510 31,657
GBP 34,826 34,966 35,949
HKD 3,314 3,327 3,440
CHF 32,681 32,812 33,742
JPY 164.07 164.73 171.87
AUD 17,180 17,249 17,813
SGD 20,087 20,168 20,739
THB 823 826 864
CAD 18,797 18,872 19,452
NZD 15,022 15,545
KRW 17.03 18.61
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26110 26110 26403
AUD 17202 17302 18225
CAD 18812 18912 19928
CHF 32898 32928 34519
CNY 0 3707.6 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30552 30582 32307
GBP 34994 35044 36810
HKD 0 3390 0
JPY 164.79 165.29 175.8
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15093 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20078 20208 20935
THB 0 791 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15700000 15700000 15900000
SBJ 13000000 13000000 15900000
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,155 26,205 26,403
USD20 26,155 26,205 26,403
USD1 23,889 26,205 26,403
AUD 17,230 17,330 18,448
EUR 30,685 30,685 32,113
CAD 18,754 18,854 20,170
SGD 20,147 20,297 20,864
JPY 165.15 166.65 171.33
GBP 35,068 35,218 36,008
XAU 15,548,000 0 15,752,000
CNY 0 3,591 0
THB 0 828 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/12/2025 15:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

'Một tình bạn' - Vẻ đẹp lấp lánh của tình bạn qua sách tranh thiếu nhi

Bia Saigon Special trao hàng ngàn

Bia Saigon Special trao hàng ngàn 'Lộc Special' tại Extra Special Night 2025

Khoa học công nghệ là then chốt thúc đẩy ESG

Khoa học công nghệ là then chốt thúc đẩy ESG

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
CES 2026: TV Micro RGB năm 2026 sẽ có nhiều tùy chọn, từ 55 đến 115 inch

CES 2026: TV Micro RGB năm 2026 sẽ có nhiều tùy chọn, từ 55 đến 115 inch

Coway Vina mang chuẩn mực ‘đá tinh khiết’ đến với gia đình Việt

Coway Vina mang chuẩn mực ‘đá tinh khiết’ đến với gia đình Việt

Bạn biết gì về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới?

Bạn biết gì về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới?

Samsung Onyx, chuẩn mực mới cho rạp chiếu phim

Samsung Onyx, chuẩn mực mới cho rạp chiếu phim

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Trình duyệt AI: Tiện ích thông minh hay cái bẫy bảo mật trong kỷ nguyên số?

Trình duyệt AI: Tiện ích thông minh hay cái bẫy bảo mật trong kỷ nguyên số?

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Monash triển khai chương trình trải nghiệm toàn cầu

Đại học Monash triển khai chương trình trải nghiệm toàn cầu

Triển khai ít nhất 20 mô hình y tế bền vững tại các khu vực biên giới, hải đảo

Triển khai ít nhất 20 mô hình y tế bền vững tại các khu vực biên giới, hải đảo

Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp

Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại tài sản trú ẩn

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại tài sản trú ẩn

Giá vàng hôm nay 23/12/2025: Lập kỷ lục mới, tăng mạnh cả trong nước và thế giới

Giá vàng hôm nay 23/12/2025: Lập kỷ lục mới, tăng mạnh cả trong nước và thế giới

Thúc đẩy hợp tác bền vững với thị trường EU

Thúc đẩy hợp tác bền vững với thị trường EU

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi vai trò trú ẩn an toàn trở lại

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi vai trò trú ẩn an toàn trở lại

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
AI là nguyên nhân trong hơn 50.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025

AI là nguyên nhân trong hơn 50.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ