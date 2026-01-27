Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy - Ảnh VGP

Sáng 27/1/2026, Kim Long Motor Huế phối hợp với BYD Battery tổ chức lễ động thổ nhà máy sản xuất pin xe điện tại xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế. Dự án quy mô 130 triệu USD đánh dấu hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp Việt và tập đoàn pin hàng đầu Trung Quốc.

Theo kế hoạch triển khai, giai đoạn đầu nhà máy chiếm diện tích 4,4 ha với công suất 3 GWh mỗi năm. Thời điểm vận hành dự kiến rơi vào tháng 5/2026. Giai đoạn tiếp theo mở rộng quy mô lên 10 ha, nâng tổng công suất đạt 6 GWh hàng năm, kèm theo dòng sản phẩm pin phục vụ xe con.

Nhà máy tập trung sản xuất pin cho xe thương mại gồm xe tải, xe buýt, minibus và minivan. Công nghệ áp dụng là pin Blade dạng LFP (Lithium Iron Phosphate), nổi bật với khả năng an toàn vượt trội, tuổi thọ kéo dài và khả năng chống cháy nổ cao hơn các loại pin thông thường. Thiết kế thanh dài của pin Blade tối ưu không gian lắp đặt, giúp giảm trọng lượng xe đồng thời nâng cao hiệu suất vận hành.

KIM LONG MOTOR ký kết hợp tác chiến lược với BYD BATTERY - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới - Ảnh VGP

BYD cam kết chuyển giao kỹ thuật và công nghệ sản xuất tiên tiến cho Kim Long Motor. Việc làm chủ công nghệ cốt lõi giúp doanh nghiệp Việt chủ động nguồn cung pin, cắt giảm phụ thuộc nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hóa của Kim Long Motor dự kiến vượt mốc 80% ngay từ quý II/2026.

Định hướng dài hạn hướng tới việc xây dựng trung tâm sản xuất pin và xe điện quy mô khu vực tại Việt Nam. Mục tiêu thúc đẩy giao thông xanh phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Dự án mở cơ hội cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu về năng lượng sạch.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc KIM LONG MOTOR chia sẻ: "KIM LONG MOTOR xác định phát triển xe điện không chỉ là một xu hướng tất yếu, mà là chiến lược dài hạn gắn liền với năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia. Việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn BYD và đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Pin BYD thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc làm chủ các công nghệ cốt lõi, thay vì chỉ dừng lại ở lắp ráp hay gia công".

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc KIM LONG MOTOR phát biểu tại buổi lễ - Ảnh VGP

Ông Đào Viết Anh khẳng định, phát triển công nghiệp xanh không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế xanh.

Kim Long Motor hiện nghiên cứu và phát triển mẫu xe buýt giường nằm điện 34 chỗ ứng dụng công nghệ pin Blade. Đây là mẫu xe buýt giường nằm sử dụng năng lượng mới đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Các dòng sản phẩm khác gồm xe tải, xe buýt, minibus, minivan mang thương hiệu "Made in Vietnam" sử dụng pin do nhà máy này cung cấp.

Việc hợp tác với BYD giúp Kim Long Motor rút ngắn khoảng cách công nghệ, tiếp cận tiêu chuẩn sản xuất quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Nhà máy hướng tới xuất khẩu sản phẩm, đưa Việt Nam trở thành điểm sản xuất pin ô tô điện trong khu vực.