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Sau biến cố pháp lý, PECC4 đã thay toàn bộ ban lãnh đạo

Thế Kiên

Thế Kiên

14:05 | 27/07/2026
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CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4, mã TV4) vừa miễn nhiệm đồng loạt 4 lãnh đạo cấp cao, gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng sau biến cố pháp lý. Doanh nghiệp cũng đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong tháng 8 nhằm kiện toàn bộ máy quản trị.
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Theo thông tin đã công bố, vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh, gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

PECC4 thay đổi toàn bộ nhân sự chủ chốt

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4, mã chứng khoán TV4) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm đồng loạt bốn lãnh đạo cấp cao. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang xử lý những biến động lớn về nhân sự sau vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Theo nghị quyết, từ ngày 24/7/2026, PECC4 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Cao Quyền, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Cao Hỷ, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Như Đông và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Lê Thanh Bình.

Đối với ông Lê Cao Quyền và ông Trần Cao Hỷ, việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất. Hiệu lực chính thức được tính từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Hội đồng quản trị cũng giao ông Đồng Trinh Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Hội đồng quản trị, ký ban hành các quyết định miễn nhiệm đối với các cán bộ thuộc thẩm quyền theo quy định.

Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường

Cùng ngày 24/7, PECC4 đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức trong tháng 8/2026.

Doanh nghiệp chưa công bố chương trình họp và địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, với việc đồng loạt thay đổi các vị trí lãnh đạo chủ chốt, nhiều khả năng đại hội sẽ tập trung vào nội dung kiện toàn bộ máy quản trị và điều hành nhằm bảo đảm hoạt động của công ty diễn ra liên tục.

Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh doanh nghiệp phải nhanh chóng ổn định cơ cấu quản trị sau những biến động lớn về nhân sự.

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Trước đó, ngày 11/6/2026, PECC4 công bố đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Cao Quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Cao Hỷ, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Như Đông, Phó Tổng Giám đốc. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tạm giam đối với bà Trần Lê Thanh Bình, Kế toán trưởng.

Theo thông tin đã được công bố, vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 cùng các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này,Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 47 bị can về năm tội danh gồm: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Việc PECC4 đồng loạt miễn nhiệm các lãnh đạo nêu trên được xem là động thái nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, đồng thời chuẩn bị cho quá trình kiện toàn nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.

Dù biến động về nhân sự, kết quả kinh doanh của PECC4 trong nửa đầu năm 2026 vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần gần 44 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 4 tỷ đồng, tăng khoảng 12%.

Lũy kế sáu tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt khoảng 104 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7 tỷ đồng, tăng 22%.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PECC4 đạt gần 410 tỷ đồng, giảm khoảng 20 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp đang nắm gần 60 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, đồng thời có khoảng 75 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Nguồn lực tài chính hiện tại cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì được nền tảng thanh khoản tương đối ổn định. Tuy nhiên, quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo và diễn biến pháp lý của vụ án sẽ là những yếu tố được cổ đông và thị trường tiếp tục theo dõi trong thời gian tới.

PECC4 mã chứng khoán TV4 Tư vấn Xây dựng Điện 4 Lê Cao Quyền khởi tố bắt tạm giam Tạm giam Lê Cao Quyền Tập đoàn PC1 CTCP Tập đoàn PC1 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Đại hội đồng cổ đông PECC4

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 14:45
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Cập nhật: 27/07/2026 14:45
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Cập nhật: 27/07/2026 14:45

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