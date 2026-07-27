Ảnh: Gizmochina

Theo Gizmochina, Moto Edge 60 Pro là một trong những mẫu máy đầu tiên của Motorola nhận bản Android 17 beta, sau khi hãng đã phát hành bản cập nhật này cho Motorola Signature, Moto Edge 70 và Moto G57 Power vào ngày 21/7. Thông tin về đợt triển khai trên Edge 60 Pro được trang ytechb đăng tải, cho biết bản cập nhật xuất hiện tại thị trường Ấn Độ với số hiệu firmware A171VVH.16. Hiện chưa rõ Motorola có phát hành đồng loạt cho các thị trường khác cùng thời điểm hay chia theo từng đợt riêng biệt.

Bản cập nhật lần này có dung lượng khoảng 5GB, mức dung lượng lớn nhất mà Moto Edge 60 Pro từng nhận trong các đợt nâng cấp hệ điều hành trước đây. Dù vậy, nhật ký thay đổi chính thức mà Motorola công bố lại khá ngắn gọn, chỉ đề cập bản vá bảo mật tháng 7/2026 cùng một số cải thiện về độ ổn định hệ thống. Hãng chưa tiết lộ chi tiết đầy đủ về các thay đổi kỹ thuật bên trong bản beta.

Ảnh chụp màn hình

Người dùng đã đăng ký tham gia chương trình Android 17 beta trên Moto Edge 60 Pro có thể nhận được thông báo cập nhật trong thời gian ngắn tới. Để kiểm tra thủ công, người dùng vào mục Cài đặt, chọn System updates, sau đó nhấn Check for updates để xem máy đã có bản nâng cấp hay chưa. Motorola thường triển khai cập nhật theo từng đợt nên không phải tất cả thiết bị đủ điều kiện đều nhận được cùng lúc.

Quá trình phát hành theo đợt có thể kéo dài vài ngày trước khi phủ tới toàn bộ người dùng đăng ký thử nghiệm. Thời điểm nhận cập nhật cụ thể còn phụ thuộc vào khu vực địa lý của từng máy, trong đó Ấn Độ là thị trường được ưu tiên triển khai trước theo thông tin hiện có.

Sau khi cài đặt Android 17 beta, người dùng nhận thấy một số thay đổi ngay từ lần mở máy đầu tiên. Motorola thiết kế lại bảng thông báo và trung tâm điều khiển, thêm các mẫu mặt đồng hồ mới cho màn hình khóa, đồng thời sắp xếp lại giao diện trang Cài đặt. Những điều chỉnh này tập trung vào trải nghiệm sử dụng hằng ngày hơn là thay đổi tính năng lõi của hệ điều hành.

Bản cập nhật cũng bổ sung bộ trộn âm lượng mới, cho phép người dùng điều chỉnh riêng từng loại âm thanh thay vì dùng chung một thanh trượt như trước. Motorola nâng cấp thêm tính năng Live Activities để hoạt động với nhiều tình huống hơn, gồm cuộc gọi đến, phát nhạc và đèn pin, qua đó hiển thị thông tin trực tiếp trên màn hình khóa mà không cần mở ứng dụng tương ứng.

Motorola hiện chưa công bố nhật ký thay đổi đầy đủ cho bản Android 17 beta trên Moto Edge 60 Pro. Hãng có thể bổ sung thêm tính năng khi bản cập nhật tiến gần hơn tới phiên bản ổn định, tuy nhiên đây chỉ là khả năng dựa trên cách Motorola từng triển khai các bản beta trước đó, chưa phải thông tin đã được xác nhận chính thức.