Motorola sẵn sàng cho hành trình “Kiến tạo cuộc chơi khác biệt”

Để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược toàn cầu này, Motorola sẽ tiếp nối di sản sáng tạo mà biểu tượng “chữ M cánh dơi” đã ghi dấu trong lịch sử ngành di động toàn cầu. Chính vì thế, Motorola không chỉ giới thiệu các dòng sản phẩm thế hệ mới, mà còn khẳng định Motorola không chỉ tạo ra sản phẩm công nghệ, mà còn định hình phong cách sống.

Với triết lý Lifestyle Tech là sự giao thoa giữa công nghệ đỉnh cao và phong cách thời thượng, nơi cá tính và bản lĩnh được thể hiện qua từng chi tiết trong ngôn ngữ thiết kế, màu sắc sản phẩm, vật liệu thuần chay, hay công nghệ màn hình tràn viền 4 cạnh độc đáo… Sự trở lại của biểu tượng màn hình gập huyền thoại trong diện mạo mới cũng hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp hơn, bất ngờ hơn, đồng thời khẳng định tinh thần tiên phong của Motorola trong việc tái định nghĩa chuẩn mực của thiết bị di động hiện đại.

Motorola sẽ ra mắt loạt sản phẩm mới vào ngày 12 tháng 11 tới đây

Được thành lập vào năm 1928 tại Mỹ, Motorola đã góp phần định hình nhiều cột mốc quan trọng trong lịch sử công nghệ toàn cầu. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, Motorola được biết đến là nhà sản xuất radio ô tô và thiết bị truyền thông vô tuyến, đặt nền móng cho sự ra đời của công nghệ kết nối di động sau này.

Khi thế giới bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và kết nối vạn vật, tinh thần khai phá ấy là kim chỉ nam trong mọi đổi mới của Motorola. Trong hành trình này, Việt Nam được chọn là thị trường trọng yếu trong chiến lược mở rộng của Motorola tại châu Á, nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành di động cùng sức bật từ thế hệ người tiêu dùng mới.

Và vào tháng 11 tới đây, Motorola sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng của mình khi giới thiệu thế hệ thiết bị di động hoàn toàn mới tại Việt Nam. Các sản phẩm này được phát triển từ những nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu và hành vi sử dụng, tập trung vào khả năng xử lý, độ ổn định và hiệu suất trong nhiều điều kiện khác nhau. Với điểm nhấn là 3 dòng sản phẩm razr, edge và moto g, bên cạnh hệ thống camera 100% chuẩn màu PANTONE, thiết kế tràn viền 4 cạnh, độ bền chuẩn quân đội và viên pin lên đến 7000mAh…

Không chỉ đại diện cho ba tinh thần công nghệ riêng biệt: sức mạnh vận hành, vẻ đẹp tinh tế và biểu tượng gập mở được tái sinh trong diện mạo mới. Mỗi sản phẩm còn là sự kết hợp giữa công nghệ, thẩm mỹ và thiết kế đổi mới thích ứng với nhịp sống hiện đại, hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm di động linh hoạt và đáng tin cậy.

Và trong lần ra mắt này, Motorola còn mang đến loạt thiết bị có trang bị khả năng truy cập 5G thần tốc trải dài trên nhiều phân khúc giá giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận 5G nhanh chóng và hiệu quả.

Hãy cùng chờ đón sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới của Motorola tại Việt Nam vào ngày 12/11/2025 tới đây.