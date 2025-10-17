Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026
Tối 16/10, tại buổi Gala Dinner của Hội nghị Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông 2025 - ATC 2025, TS. Đinh Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn đã nhận cờ đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông 2026 - ATC 2026.
|PGS.TS.Phạm Văn Đông (Thứ nhất từ trái sang), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị ATC 2026 cho TS. Đinh Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
TS. Đinh Anh Tuấn cho biết Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đã tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông 2026 - ATC 2026. "Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được nhận là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị ATC 2026 – một sự kiện khoa học quốc tế danh giá, quy tụ những trí tuệ hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử – viễn thông, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và truyền thông số", TS. Đinh Anh Tuấn nói.
Trường Đại học Quy Nhơn hiện có gần 50 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Trường đào tạo hơn 16.000 sinh viên chính quy và 800 học viên sau đại học. Hệ thống chương trình đào tạo gồm 52 ngành đại học, 24 ngành thạc sĩ và 5 ngành tiến sĩ. Trong số này, nhà trường mở các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An toàn và an ninh mạng.
Chương trình đào tạo của Nhà trường đã qua kiểm định và gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Nội dung giảng dạy theo sát xu hướng công nghệ toàn cầu. Nhiều nhóm nghiên cứu của trường hoạt động hiệu quả trong các hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xử lý tín hiệu, mạng truyền thông thông minh, IoT và bán dẫn.
Các nhà khoa học của trường công bố hàng trăm bài báo quốc tế mỗi năm. Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao uy tín học thuật của cơ sở giáo dục đại học công lập này.
Trường Đại học Quy Nhơn đang triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn mạng giai đoạn 2025-2030. Đề án đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 7.500 kỹ sư và chuyên gia trình độ cao cho khu vực và cả nước.
TS. Đinh Anh Tuấn khẳng định Hội nghị ATC 2026 sẽ diễn ra trong không gian học thuật năng động và hiện đại. Sự kiện tạo cơ hội cho giới nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà quản lý cùng chia sẻ tầm nhìn về công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Trường cam kết chuẩn bị chu đáo và phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế. Mục tiêu mang đến một Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông 2026 - ATC 2026 chuyên nghiệp, sáng tạo và mang dấu ấn học thuật của Việt Nam.
