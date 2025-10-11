Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Tổng quan về chương trình

Chương trình được Google triển khai tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, với thời hạn đăng ký đến ngày 9/12/2025. Sinh viên được xác minh thành công sẽ nhận được gói Google One AI Premium miễn phí một năm, bao gồm 2TB dung lượng lưu trữ dùng chung cho Gmail, Drive và Photos, quyền truy cập Gemini Pro với khả năng hỗ trợ soạn thảo, tóm tắt nội dung, tạo ý tưởng và viết mã, cùng với tính năng AI tích hợp trong Google Docs, Sheets và Slides. Tổng giá trị ưu đãi này lên tới hơn 2 triệu đồng mỗi năm.

Yêu cầu tham gia

Để đủ điều kiện nhận ưu đãi, sinh viên cần đáp ứng các tiêu chí sau. Thứ nhất, đang theo học tại các trường đại học hoặc cao đẳng được công nhận. Thứ hai, sở hữu email cá nhân do trường cấp. Thứ ba, có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ nhập học hợp lệ để xác minh danh tính. Thứ tư, có thẻ thanh toán quốc tế Visa hoặc Mastercard, hoặc ví điện tử tương thích với Google Payments.

Lưu ý quan trọng: Sau khi kết thúc 12 tháng miễn phí, gói sẽ tự động chuyển sang dạng trả phí trừ khi người dùng chủ động hủy gia hạn.

Quy trình đăng ký

Bước 1: Truy cập trang ưu đãi

Truy cập trang Gemini for Students thông qua trình duyệt web. Kéo xuống phần dưới trang để tìm mục "Sinh viên đại học được dùng Google AI Pro miễn phí trong 1 năm", sau đó nhấn vào "Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không". Nếu quốc gia của bạn được hỗ trợ, hệ thống sẽ hiển thị nút "Xác minh điều kiện sử dụng".

Bước 2: Xác thực thông tin qua SheerID

Điền thông tin vào https://one.google.com/ai-student để xác minh danh tính sinh viên qua SheerID.

Nhấn vào nút xác minh và điền đầy đủ thông tin gồm tên trường, họ tên, ngày sinh và năm học. Hệ thống sẽ yêu cầu xác minh bằng chứng nhận của cơ sở giáo dục. Chọn tùy chọn "Đăng nhập vào cơ sở giáo dục của tôi" và đăng nhập bằng tài khoản Gmail do trường cấp. Google sử dụng nền tảng SheerID để xác nhận thông tin, quá trình này có thể mất từ vài phút đến 48 giờ. Khi nhận được thông báo "Bạn đã được xác minh", tiếp tục nhấn "Đăng ký Google AI Pro", chọn "Nhận ưu đãi cho sinh viên" và đồng ý với điều khoản dịch vụ của Google One.

Khi xác minh thành công, người dùng sẽ thấy thông báo “Bạn đã được xác minh” hiển thị trên màn hình

Bước 3: Liên kết phương thức thanh toán

Mặc dù chương trình miễn phí, Google vẫn yêu cầu thêm phương thức thanh toán quốc tế để xác minh tài khoản. Bạn có thể sử dụng thẻ Visa, Mastercard hoặc ví điện tử như Google Pay.

Trong suốt giai đoạn ưu đãi, Google không thực hiện bất kỳ khoản trừ phí nào, trừ khi bạn chọn gia hạn sau khi hết thời gian miễn phí.

Bước 4: Kích hoạt và sử dụng

Sau khi hoàn tất các bước trên, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt gói Gemini Pro miễn phí một năm kèm 2TB dung lượng lưu trữ. Bạn có thể truy cập các tính năng nâng cao như Gemini Advanced trong Gmail, Docs, Sheets và Slides.

Để tránh bị tính phí sau thời gian ưu đãi, hãy vào phần quản lý gói Google One và tắt tùy chọn Gia hạn tự động hoặc Hủy gói.

Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận rằng gói đã bị hủy. Bạn vẫn sử dụng được dịch vụ đến hết chu kỳ thanh toán hiện tại

Khuyến nghị

Đây là chương trình ưu đãi có giá trị đáng kể dành cho cộng đồng sinh viên, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh AI đang ngày càng trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng cho học tập và nghiên cứu. Sinh viên nên tận dụng cơ hội này trước khi chương trình kết thúc vào tháng 12/2025.