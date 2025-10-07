Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tổ chức hội thảo kỹ thuật PCB tại Việt Nam

Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (Global Electronics Association) thông báo tổ chức hội thảo trực tuyến tháng 10/2025 với chủ đề "Loại bỏ lớp phủ bề mặt trên PCB – Thách thức kỹ thuật và những giải pháp đã được chứng minh". Sự kiện diễn ra vào ngày 31/10/2025 từ 14h00 đến 15h00.

Chuyên gia Phương Đăng Hồ, Đào tạo viên trưởng IPC, sẽ chia sẻ các phương pháp loại bỏ lớp phủ trên bảng mạch in. Ông giải đáp những thách thức kỹ thuật, trình bày các giải pháp đã áp dụng thành công, cùng kinh nghiệm thực tế về an toàn và tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng IPC.

Quá trình loại bỏ lớp phủ trên bảng mạch in đóng vai trò quan trọng trong sản xuất điện tử. Kỹ thuật này giúp tách bỏ lớp phủ bảo vệ (conformal coating), lớp phủ cản hàn (solder mask) hoặc các lớp bảo vệ khác khỏi những khu vực cụ thể trên bảng mạch. Mục đích chính phục vụ cho việc làm lại, sửa chữa hoặc thử nghiệm sản phẩm.

Các lớp phủ thường bảo vệ PCB khỏi độ ẩm, bụi, hóa chất và sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt. Khi cần thay thế linh kiện hoặc xử lý sự cố, kỹ sư phải áp dụng phương pháp loại bỏ chính xác với mức độ tuân thủ kỹ thuật cao.

Năm phương pháp phù hợp để loại bỏ lớp phủ bảo vệ trên PCB gồm: sử dụng dung môi, bóc tách, gia nhiệt, mài/cạo và phun vi hạt (micro blasting). Mỗi kỹ thuật phù hợp với các loại lớp phủ và điều kiện PCB khác nhau. Việc xác định chính xác loại lớp phủ trước khi chọn phương pháp loại bỏ giúp tránh gây hư hại cho bảng mạch hoặc linh kiện.

Các quy trình này áp dụng cho nhiều cụm lắp ráp khác nhau như bảng mạch cứng, bảng mạch dẻo, bảng mạch nối dây. Kỹ sư cần đặc biệt chú ý tránh làm hỏng mạch điện hoặc vật liệu nền bên dưới. Việc xử lý khéo léo và áp dụng đúng kỹ thuật đảm bảo tính nguyên vẹn và khả năng hoạt động của PCB sau khi loại bỏ lớp phủ.

Hội thảo phù hợp cho các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất điện tử - kỹ sư quy trình, kỹ thuật viên và chuyên viên đảm bảo chất lượng. Nội dung tập trung vào các kỹ thuật phù hợp trong việc loại bỏ lớp phủ, nhấn mạnh những phương pháp tốt nhất, các lựa chọn thiết bị và những yếu tố quan trọng cần lưu ý để duy trì tính nguyên vẹn của PCB trong quá trình làm lại và sửa chữa.

Hiệp Hội Điện Tử Toàn Cầu (IPC) đã có Fanpage chính thức để cập nhật các hoạt động, sự kiện, hội thảo, tin tức ngành, chương trình đào tạo tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Hiệp hội đồng thời ra mắt Fanpage chính thức tại Việt Nam để kết nối, cập nhật tin tức và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng. Trang Fanpage chính thức của Hiệp hội dành riêng cho thị trường Việt Nam đã hoạt động từ tháng 10/2025 tại địa chỉ https://www.facebook.com/GEAVIETNAM.

Ông Tôn Minh Hiếu, Giám đốc Quốc gia Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tại Việt Nam cho biết: "Điện tử hiện là xương sống của mọi ngành công nghiệp. Bên cạnh những chương trình hội thảo, cuộc thi thì việc cập nhật tin tức cũng được Hiệp hội quan tâm để có thể truyền tải thông tin nhanh chóng đến các thành viên và cộng đồng".

Ông Hiếu nhấn mạnh việc có một kênh thông tin chính thức trên nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam là cần thiết. Kênh này giúp Hiệp hội kết nối nhanh chóng với các thành viên và đối tác, đẩy mạnh hợp tác toàn cầu và thúc đẩy sự tham gia vào các sáng kiến lớn của ngành.

Fanpage cung cấp nguồn tin về tin tức ngành điện tử, cập nhật các chính sách, tiêu chuẩn và chứng nhận. Các thông báo sự kiện, lịch trình hội thảo, webinar, triển lãm, cuộc thi hàn tay và lắp ráp dây điện cũng được cập nhật liên tục. Kênh này trở thành kênh liên lạc minh bạch, chia sẻ thông tin về xu hướng điện tử, tiêu chuẩn, đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào nỗ lực nâng tầm ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trước hai xu hướng toàn cầu hóa và địa phương hóa.

Chuỗi giá trị ngành điện tử do Hiệp hội Điện tử Toàn cầu hỗ trợ từ thiết kế đến sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm: các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), chất bán dẫn, bảng mạch in (PCB), dịch vụ lắp ráp và sản xuất điện tử (EMS), hệ thống dây dẫn (harnesses), vật liệu chuyên dụng và các nhà cung cấp thiết bị sản xuất.

Hiệp hội hiện có các văn phòng hoạt động tại Bỉ, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Đài Loan và Hoa Kỳ. Hiệp hội còn hiện diện tại hàng chục quốc gia khác để hỗ trợ thành viên.