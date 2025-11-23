Doanh nghiệp số
Samsung tổ chức vòng thi GSAT tại Hà Nội, tìm kiếm nhân lực công nghệ cho năm 2025

Võ Vinh

Võ Vinh

22:15 | 23/11/2025
Ngày 23/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Samsung Việt Nam tổ chức kỳ thi GSAT (Global Samsung Aptitude Test) đợt II năm 2025 dành cho kỹ sư, cử nhân và sinh viên đại học trên cả nước.
GSAT là bài Kiểm tra Năng lực Samsung toàn cầu dành cho ứng viên trình độ Đại học, gồm ba phần cơ bản: “Khả năng toán học logic”, “Khả năng suy luận” và “Tư duy bằng hình ảnh”.

Đây là một trong những vòng thi quan trọng trong quy trình tuyển dụng nhân viên của tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Samsung trên thế giới.

Samsung tổ chức vòng thi GSAT tại Hà Nội, tìm kiếm nhân lực công nghệ cho năm 2025
Đông đảo thí sinh tập trung tại khu vực thi trước khi bước vào phòng thi.

Các ứng viên xuất sắc vượt qua vòng thi GSAT sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn, dự kiến diễn ra vào ngày 17/12/2025. Sau đó, các ứng viên có kết quả tốt nhất từ vòng phỏng vấn sẽ trở thành nhân viên chính thức, làm việc tại các chi nhánh của Samsung Việt Nam, bao gồm Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Display Việt Nam (SDV), Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV) và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Samsung Việt Nam (SRV).

Trong đợt tuyển dụng này, Samsung Việt Nam tiếp tục chú trọng tuyển dụng các sinh viên ngành công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao tự động hóa và phát triển công nghệ mới của Samsung trong tương lai.

Samsung tổ chức vòng thi GSAT tại Hà Nội, tìm kiếm nhân lực công nghệ cho năm 2025
Các ứng viên nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của giám thị trước khi làm bài thi .

Ngoài ra, Samsung Việt Nam cũng tiếp tục kết hợp tuyển chọn thực tập sinh là sinh viên từ các trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam thông qua kỳ thi GSAT lần này, đồng thời mở rộng đối tượng thực tập sinh với chuyên ngành kinh tế xã hội nhằm tạo cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu Thế giới cho các bạn sinh viên cũng như phát triển nguồn nhân lực toàn diện, đa dạng hóa đội ngũ nhân sự.

Theo đó, sinh viên sẽ có cơ hội thực tập trong vòng 2 tháng tại các đơn vị Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV) và Samsung Display Việt Nam (SDV) và trở thành nhân viên của Samsung sau khi tốt nghiệp Đại học.

Trong quá trình thực tập, sinh viên không chỉ được hưởng mức trợ cấp và chế độ phúc lợi hấp dẫn mà còn được học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, thông qua các khóa đào tạo và sự hướng dẫn tận tình từ đội ngũ cố vấn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm của Samsung. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tham gia các dự án và tiếp xúc với công nghệ tiên tiến nhất của Samsung

Samsung tổ chức vòng thi GSAT tại Hà Nội, tìm kiếm nhân lực công nghệ cho năm 2025

Ông Na Ki Hong – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Những thành tựu mà Samsung gặt hái được trong suốt 3 thập niên hoạt động tại Việt Nam ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam thì một phần không nhỏ được tạo nên bởi sự đóng góp của người lao động Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, nguồn nhân lực chất lượng cao được tuyển dụng từ cuộc thi GSAT lần này sẽ tiếp tục cùng Samsung làm nên những thành công mới trong tương lai. Samsung sẽ không ngừng cố gắng nhằm bồi dưỡng, tạo bệ phóng cho các thế hệ trẻ nắm bắt và làm chủ những công nghệ tiên tiến của Samsung nói riêng và của thế giới nói chung, từ đó hỗ trợ Việt Nam trong hành trình vươn mình trở thành nước phát triển về công nghệ.”

Từ năm 2011, chương trình tuyển dụng sinh viên trình độ Đại học thông qua kỳ thi GSAT đã trở thành sự kiện tuyển dụng thường niên của Samsung Việt Nam dành cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Đại học ở tất cả các chuyên ngành. Chương trình không chỉ nhằm tạo nguồn lực chất lượng cao cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh của Samsung Việt Nam mà còn đem lại cơ hội việc làm công bằng cho các bạn sinh viên trẻ, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Cùng với chương trình này, Samsung Việt Nam vẫn đang triển khai nhiều chương trình tuyển dụng đa dạng khác như: Chương trình tuyển dụng riêng dành cho kỹ sư lập trình; Chương trình tuyển dụng Học bổng tài năng Samsung (STP) dành cho cử nhân hệ Đại học và Thạc sĩ; Chương trình tuyển dụng Kỹ thuật viên và Nhân viên sản xuất…

