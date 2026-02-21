Doanh nghiệp số

Vietnam Airlines hoàn tất đơn đặt hàng 50 máy bay Boeing 737 MAX

Anh Thái

Anh Thái

10:36 | 21/02/2026
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Việc bổ sung dòng 737-8 sẽ hỗ trợ kế hoạch mở rộng các đường bay nội địa và khu vực của Vietnam Airlines trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không tại Đông Nam Á tiếp tục tăng cao.
Vietnam Airlines chọn mua 50 máy bay Boeing 737 MAX Vietjet Air và CFM tăng cường quan hệ hợp tác Boeing và VATM ký kết hợp tác chiến lược

Chia sẻ nhân sự kiện này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines, ông Đặng Ngọc Hòa cho biết: “Vietnam Airlines chuẩn bị tăng cường nguồn lực một cách toàn diện và dài hạn, từ việc hiện đại hóa đội bay, sức mạnh tài chính đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, để sẵn sàng cho các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.”

Lễ ký kết được thực hiện với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại diện Chính phủ Hoa Kỳ, sự kiện này góp phần khẳng định cam kết hợp tác lâu dài giữa Vietnam Airlines và Boeing trong sự phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Vietnam Airlines hoàn tất đơn đặt hàng 50 máy bay Boeing 737 MAX
Vietnam Airlines hoàn tất đơn đặt hàng 50 máy bay Boeing 737 MAX

“Việc đầu tư 50 chiếc Boeing 737-8 là bước tiến quan trọng trong xây dựng đội bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, thỏa thuận này tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa Vietnam Airlines và Boeing, tạo nên tảng vững chắc để hiện thực hoá mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030.” Ông Hòa nhấn mạnh.

Có thể nói, việc đưa 737-8 vào khai thác sẽ giúp Vietnam Airlines nâng cao độ tin cậy và năng lực vận chuyển, trong bối cảnh lượng hành khách hàng không tại Việt Nam được dự báo tăng gấp đôi, vượt 75 triệu lượt khách mỗi năm trong thập kỷ tới.

Đây là dòng máy bay thân hẹp linh hoạt hàng đầu thị trường, Boeing 737-8 có thể chở tối đa 200 hành khách (tùy cấu hình) với tầm bay lên đến 3.500 hải lý (6.480 km), phù hợp cho chiến lược mở rộng mạng bay ngắn và tầm trung của hãng.

“Chúng tôi tự hào khi tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với Vietnam Airlines, hỗ trợ hãng khai thác đồng thời 737 MAX và 787 Dreamliner nhằm mở rộng quy mô mạng lưới khu vực và tăng cường kết nối trên toàn châu Á. Năng lực vận hành, hiệu quả kinh tế và trải nghiệm hành khách của Boeing 737-8 khiến dòng máy bay này trở thành lựa chọn lý tưởng hỗ trợ cho chiến lược tăng trưởng của Vietnam Airlines.” Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc máy bay thương mại Boeing, Bà Stephanie Pope cho biết.

Vietnam Airlines hoàn tất đơn đặt hàng 50 máy bay Boeing 737 MAX
Máy bay Boeing 787 Dreamliner

Hiện tại, Vietnam Airlines đang khai thác 17 chiếc 787 Dreamliner, phục vụ các đường bay khu vực và quốc tế giữa Việt Nam và châu Âu. Sự kết hợp giữa 737 MAX và 787 giúp tiết kiệm từ 20–25% mức tiêu thụ nhiên liệu so với các máy bay họ thay thế, qua đó hỗ trợ mở rộng mạng bay đồng thời tối ưu chi phí vận hành.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm, Boeing và Sun PhuQuoc Airways cũng đã tuyên bố thỏa thuận mua 40 máy bay 787 Dreamliner. Theo đó, hãng hàng không cao cấp Sun PhuQuoc Airways thực hiện thương vụ mua trực tiếp 40 máy bay phản lực thân rộng đầu tiên, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế tại hòn đảo lớn nhất Việt Nam.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sun Group, công ty mẹ của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, cho biết: “Quan hệ hợp tác với Boeing đặt nền móng vững chắc để xây dựng một hãng hàng không đẳng cấp quốc tế, vận hành đồng bộ với hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng sang trọng mà Sun Group đang phát triển. Chúng tôi chọn Boeing 787-9 không chỉ vì hiệu suất khai thác vượt trội, mà còn bởi đây là dòng máy bay lý tưởng nhất để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Phú Quốc ra thế giới và đưa thế giới đến với Phú Quốc”.

Vietnam Airlines hoàn tất đơn đặt hàng 50 máy bay Boeing 737 MAX
Sun PhuQuoc Airways và Boeing cũng hoàn tất lễ ký kết mua 40 máy bay 787 Dreamliner

Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện lãnh đạo của Chính phủ Hoa Kỳ, Sun PhuQuoc Airways và Boeing, đã cùng chứng kiến lễ ký kết đơn hàng mua máy bay thân rộng Boeing lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam này.

Với tầm bay lên đến 7.565 hải lý (14.010 km), 787-9 Dreamliner giúp Sun PhuQuoc Airways tăng khả năng kết nối Phú Quốc với các thành phố lớn và điểm đến du lịch trọng điểm tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Boeing 787 Dreamliner mang đến sự thoải mái vượt trội cho hành khách nhờ thiết kế cửa sổ rộng nhất trong số các dòng máy bay thân rộng đang khai thác hiện nay. Bên cạnh đó, không khí trong cabin được điều áp ở độ cao thấp hơn so với thông thường, giúp hành khách cảm thấy thoải mái và ít mệt mỏi hơn khi hạ cánh.

Bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes chia sẻ:“Chúng tôi rất hào hứng khi được đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways gia nhập cộng đồng các hãng hàng không toàn cầu khai thác 787 Dreamliner, dòng máy bay thân rộng kết nối nhiều quốc gia nhất hiện nay. Với lợi thế tầm bay vượt trội, hiệu quả nhiên liệu tối ưu và trải nghiệm hành khách cao cấp, 787-9 sẽ mang lại cho hãng sự linh hoạt trong việc mở các đường bay dài mới, giảm chi phí khai thác và đóng góp vào tăng trưởng du lịch địa phương”.

Kể từ khi được đưa vào khai thác thương mại từ năm 2011, dòng 787 Dreamliner đã giúp mở hơn 535 đường bay thẳng mới trên toàn cầu và phục vụ hơn 1,2 tỷ lượt hành khách, góp phần tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội du lịch quốc tế.

Trong bối cảnh Đông Nam Á được dự báo sẽ ghi nhận tăng trưởng mạnh về nhu cầu vận chuyển hàng không trong 20 năm tới, Việt Nam được kỳ vọng là thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất khu vực với mức tăng trưởng hành khách gần 8% mỗi năm trước năm 2030.

Boeing Vietnam Airlines hoàn tất đơn hàng mua máy bay Boeing 737 MAX Boeing 787 Dreamliner

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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