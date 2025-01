Vietjet Air và CFM tăng cường quan hệ hợp tác

Cuộc gặp gỡ giữa hai bên nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp, theo đó Vietjet Air tái khẳng định cam kết cho đơn hàng 400 động cơ LEAP-1B để trang bị cho dòng máy bay Boeing 737 MAX, bao gồm cả động cơ dự phòng. Đây là tổng số động cơ từ hai lần đặt hàng được công bố vào năm 2016 và 2018, máy bay dự kiến bắt đầu được bàn giao vào năm 2025.

Lễ ký kết diễn ra tại Điện Élysée ở Paris với sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phái đoàn cao cấp từ hai quốc gia.

Hiện, Vietjet Air là một khách hàng lâu năm của CFM với 56 máy bay Airbus A321ceo đang vận hành và 17 máy bay A320ceo sử dụng động cơ CFM56-5B.

Chia sẻ tại sự kiện Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng quan hệ hợp tác chiến lược này. Các nhà sản xuất động cơ hàng đầu thế giới như Safran và CFM đã đồng hành với Viejet Air để mang đến dịch vụ hàng không với chi phí hợp lý cho hàng triệu người, thúc đẩy tăng trưởng cho thị trường hàng không sôi động ở châu Á – Thái Bình Dương bao gồm cả Việt Nam. Buổi ký kết cho các động cơ hiệu suất nhiên liệu cao ngày hôm nay củng cố cam kết phát triển bền vững của chúng tôi. Các hành khách của chúng tôi sẽ được tận hưởng những chuyến bay xanh hơn và hiệu suất cao hơn”.

Ông Gaël Méheust, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành liên doanh CFM International, cũng cho rằng: “Trong hơn một thập kỷ, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Vietjet Air để triển khai những chương trình hỗ trợ về quản lý kỹ thuật, đào tạo, và cải thiện hiệu suất nhiên liệu cho đội bay CFM56. Giờ đây, chúng tôi mong đợi có thể mở rộng các chương trình đó cho động cơ LEAP-1B mới. Chúng tôi rất cảm kích vì sự tin tưởng của Vietjet Air dành cho CFM và chúng tôi đón nhận cơ hội hợp tác này nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai bên trong tương lai”.