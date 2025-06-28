Xiaomi mở bán bộ đôi robot hút bụi mới

Xiaomi Robot Vacuum S40C

Xiaomi Robot Vacuum S40C có lực hút 5.000Pa

Trong đó, Xiaomi Robot Vacuum S40C có lực hút 5.000Pa, được tích hợp cả chức năng hút bụi và lau nhà, phù hợp với nhu cầu phổ thông. Còn Xiaomi Robot Vacuum H40 được nâng cấp vượt trội với lực hút 10.000Pa, hệ thống chổi chống rối và trạm sạc tự động đổ rác dung tích 4L, cho phép sử dụng liên tục đến 90 ngày mà không cần bảo trì.

Xiaomi Robot Vacuum H40

Xiaomi Robot Vacuum H40 được nâng cấp vượt trội với lực hút 10.000Pa

Dự kiến vào tháng 8 tới, Xiaomi cũng sẽ bổ sung thêm Xiaomi Robot Vacuum S40, một phiên bản cao cấp hơn của Xiaomi Robot Vacuum S40C, kết hợp lực hút 10.000Pa, tính năng lau nhà và pin dung lượng lớn 5.200mAh giúp vệ sinh không gian rộng mà không cần sạc lại.

Xiaomi Robot Vacuum S40

Xiaomi Robot Vacuum S40 là phiên bản cao cấp hơn của Xiaomi Robot Vacuum S40C

Bộ ba sản phẩm này mang đến những lựa chọn đa dạng từ cơ bản đến cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu làm sạch trong không gian sống hiện đại. Sản phẩm được bán ra với ưu đãi hấp dẫn, theo đó:

Khi mua Xiaomi Robot Vacuum S40C, S40 và H40, người dùng sẽ nhận được ưu đãi 500.000 đồng, cụ thể:

Phiên bản Xiaomi Robot Vacuum S40C mở bán từ ngày 01/07, có giá bán chính thức 4.890.000, giảm còn 4.390.000 đồng.

Phiên bản Xiaomi Robot Vacuum H40 mở bán từ ngày 01/07, có giá bán chính thức 7.090.000, giảm còn 6.590.000 đồng.

Riêng phiên bản Xiaomi Robot Vacuum S40 sẽ được mở bán từ ngày 01/08, với giá bán chính thức 5.990.000, giảm còn 5.490.000 đồng.

Xiaomi Robot Vacuum H40

Hai phiên bản Xiaomi Robot Vacuum S40C và S40 sẽ được phân phối tại các đại lý và chuỗi bán lẻ, các kênh bán hàng truyền thống trên toàn quốc cũng như trên các trang thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Trong khi đó, người dùng có thể tìm mua Xiaomi Robot Vacuum H40 trên các trang thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

