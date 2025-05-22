Cùng Dreame kiến tạo không gian sống thông minh mới

Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu việc Dreame chuyển mình từ nhà sản xuất thiết bị độc lập thành thương hiệu có khả năng kiến tạo lại không gian sống thông qua hệ sinh thái thông minh toàn diện.

Thành lập năm 2017, đến nay Dreame đã trở thành thương hiệu dẫn đầu tại nhiều quốc gia

Chính thức thành lập vào năm 2017, đến nay Dreame đã không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới. Ở mảng R&D, Dreame đã vượt trội lên đến 7% doanh thu, cao hơn cả mức trung bình toàn ngành. Dreame cũng đạt tổng số 6,379 đơn đăng ký sáng chế toàn cầu. Trở thành thương hiệu dẫn đầu thị phần tại nhiều quốc gia, bao gồm Đức (42%), Pháp (29%), Ba Lan (30%), Israel (38%), Singapore (32%), Việt Nam (45%), Thái Lan (40%) và Malaysia (40%).

Chỉ riêng năm 2024, Dreame đã đạt tăng trưởng đột phá với doanh số 39,6 triệu lượt bán, tăng 60% so với năm trước. Thành công này phần lớn đến từ dòng robot cánh tay sinh học tiên tiến, đã vượt mốc 2 triệu thiết bị trên toàn cầu, khẳng định vị thế tiên phong công nghệ của Dreame.

"Tại Dreame, chúng tôi không tạo ra thiết bị gia dụng thông thường, mà đang tái cấu trúc không gian sống bằng tư duy đổi mới AI. Triết lý 'Không gian vô hạn, trải nghiệm vô tận' định hướng mọi phát triển sản phẩm của chúng tôi, với mục tiêu biến những công việc nhà tẻ nhạt thành trải nghiệm sống thú vị”. Ông Phạm Phan An, Giám đốc Marketing của Dreame Việt Nam chia sẻ.

Dreame đã dẫn đầu doanh thu ngành hàng chăm sóc nhà cửa trên Shopee 6 quý liên tiếp, đây là nền tảng để Dreame House có mặt tại Việt Nam

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Dreame House là mô hình ngôi nhà thông minh tương lai, nơi hội tụ các sản phẩm đột phá trong hệ sinh thái toàn diện của Dreame. Điểm khác biệt của sự kiện lần này so với các triển lãm công nghệ truyền thống, đó là Dreame đã mang đến trải nghiệm thực tế về cách các thiết bị thông minh tương tác liền mạch, cùng nhau kiến tạo không gian sống hiện đại một cách dễ dàng, hiện thực và hoàn toàn hợp lý.

Theo đó, Dreame House được chia thành 4 không gian chính, tương ứng với các khu vực trong ngôi nhà thực tế. Đó là không gian

Phòng khách: Trải nghiệm công nghệ làm sạch thông minh với H15 Pro Heat

Khu vực máy hút bụi và lọc không khí: Khám phá dòng Z-Series và PM20

Khu vực chăm sóc cá nhân: Trải nghiệm Pocket Uni

Khu vực robot hút bụi: Thử nghiệm Aqua 10 Pro Track và công nghệ thay giẻ lau thông minh

Tất cả các thiết bị đều dễ dàng được kết nối với ứng dụng DreameHome, cho phép người dùng kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái làm sạch chỉ từ một giao diện.

H15 Pro Heat

H15 Pro Heat có thể được xem là tâm điểm của sự kiện hôm nay. Chiếc máy hút bụi đa năng đầu tiên trên thế giới trang bị cánh tay AI, đưa công nghệ làm sạch lên tầm cao mới. Công nghệ nước nóng 85°C giúp phân hủy phân tử dầu mỡ, loại bỏ vết bẩn cứng đầu chỉ trong một lượt kéo đẩy, khắc phục hoàn toàn giới hạn của công nghệ khay giặt truyền thống.

Cánh tay cơ học AI GapFree™ tự động tiếp cận mọi góc cạnh

Cánh tay cơ học AI GapFree™ tự động tiếp cận mọi góc cạnh, đảm bảo làm sạch triệt để không bỏ sót. Cùng với đó là công nghệ tự làm sạch ThermoTub™ với nước nóng 100°C và sấy khô trong 5 phút giúp giẻ lau luôn sạch sẽ, sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.

H15 Pro Heat có giá 16.990.000 đồng

Đáng chú ý, công nghệ răng lược đàn hồi TangleCut™ giảm đến 300% tỷ lệ rối tóc so với thế hệ trước, giải quyết hoàn toàn nỗi lo vấn đề tóc rối. Thiết kế mới cũng cho phép máy có thể ngả phẳng 180°, và khi kết hợp với điều khiển thông minh qua ứng dụng DreameHome người dùng hoàn toàn có thể đưa H15 Pro Heat tiếp cận dễ dàng các khu vực dưới gầm tủ, gầm giường.

Z-Series Station

Z-Series Station được xem là bước tiến đột phá trong công nghệ động cơ kỹ thuật số với tốc độ lên đến 160,000 vòng/phút. Với trọng tâm là hệ thống trạm sạc (Station) tích hợp công nghệ thu gom bụi tự động chỉ trong 10 giây, kết hợp với hệ thống khử khuẩn đạt 99,99%.

Điểm đột phá trong thiết kế của sản phẩm này là tay cầm công thái học với góc nghiêng 17°, là kết quả của quá trình nghiên cứu và tinh chỉnh qua 20 bản thử nghiệm, đảm bảo cảm giác cầm nắm hoàn hảo khi sử dụng. Đồng thời, công nghệ phát hiện bụi tiên tiến với đèn LED chiếu xa tăng khả năng phát hiện bụi lên 16 lần, giúp không bỏ sót bất kỳ vùng bụi nào.

Z30S Station dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 6 và Z10S Station sẽ có ra mắt trong tháng 7/2025

Pocket Uni

Pocket Uni không chỉ là một cuộc cách mạng về thiết kế và công năng mà còn được tạp chí TIME Magazine vinh danh là phát minh xuất sắc nhất năm 2024.

Pocket Uni là sự kết hợp của thiết kế gập gọn 180° độc đáo cùng với công nghệ động cơ tốc độ cao

Để có thể có được vinh danh này, Pocket Uni là sự kết hợp của thiết kế gập gọn 180° độc đáo cùng với công nghệ động cơ tốc độ cao. Với trọng lượng chỉ 330g - nhẹ hơn một nửa so với các thương hiệu cao cấp, Pocket Uni vẫn mang đến hiệu suất vượt trội với động cơ 110,000 vòng/phút, tạo luồng khí 50m³/h và tốc độ gió 70m/s. Công nghệ SmartVolt™ tự động điều chỉnh với điện áp từ 100V đến 240V, biến Pocket Uni thành người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi chuyến đi trên toàn cầu.

Pocket Uni được bán với giá 3.990.000 đồng

Hệ thống giám sát nhiệt thông minh NTC kiểm soát nhiệt độ dưới 57°C với 3,000 lần kiểm tra mỗi giây, đảm bảo bảo vệ tóc tối ưu khỏi tổn thương nhiệt. Hai đầu sấy chuyên dụng cho phép dễ dàng tạo kiểu tóc thẳng hoặc xoăn, mang đến trải nghiệm làm đẹp toàn diện trong thiết kế nhỏ gọn.

Máy lọc không khí thông minh PM20

PM20 là máy lọc không khí thông minh hoàn toàn mới, được sử dụng luồng kép đầu tiên trên thế giới, phá vỡ "tam giác không thể" của ngành lọc khí - thổi xa, gió mạnh và êm tai. Nếu như trước đây, các máy lọc không khí truyền thống chỉ có thể đạt được hai trong ba yếu tố này, thì PM20 là thiết bị đầu tiên kết hợp cả ba.

Máy lọc không khí PV20 v ới công nghệ Enviro Detect cùng radar sóng milimet, giúp phát hiện sự hiện diện của người dùng, tự động bật nguồn và điều chỉnh hướng gió theo chuyển động

Với công nghệ Enviro Detect cùng radar sóng milimet, giúp PM20 có khả năng phát hiện sự hiện diện của người dùng, tự động bật nguồn và điều chỉnh hướng gió theo chuyển động. Hệ thống van điều biến luồng kép cho phép không khí thổi xa đến 10m, đồng thời tăng lưu lượng không khí lên 133%, có thể làm sạch không gian 100m³ chỉ trong 15 phút.

PM20 còn được trang bị hệ thống lọc 6 tầng tiên tiến

Ngoài ra, PM20 còn được trang bị hệ thống lọc 6 tầng tiên tiến, bao gồm 4 màng lọc công nghệ cao và 2 hệ thống diệt khuẩn vượt trội, lọc 99,97% hạt siêu nhỏ 0,3µm. Đồng thời bên cạnh chức năng lọc không khí, PM20 còn tích hợp tính năng đa mùa: quạt mát vào mùa hè và sưởi ấm chỉ trong 3 giây vào mùa đông, đảm bảo hữu ích quanh năm.

Aqua 10 Pro Track

Aqua 10 Pro Track là robot hút bụi lau nhà bánh xích đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam, mang đến khả năng vượt địa hình vượt trội với khả năng vượt bậc thềm cao đến 8cm.

Với công nghệ TrackSync™ đột phá với ba ưu điểm vượt trội: lau sàn chuẩn nước sạch 45°C, tăng áp lực sàn gấp 3 lần so với thiết kế DuoScrub™, và thảm lau mở rộng 8mm đảm bảo hiệu quả bao phủ 100%. Đồng thời, hệ thống AstroVision™ với 2 camera AI cung cấp khả năng nhận diện và tránh chướng ngại vật 360° toàn diện, trong khi công nghệ StereoEdge™ với cảm biến DToF kép giúp tránh vật cản ngang hiệu quả. Trạm sạc đa năng PowerDock™ 2.0 tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến: ngăn chứa kép cho xử lý linh hoạt, tự giặt giẻ lau bằng nước 100°C diệt khuẩn 99,9%, và hệ thống sấy khô hiệu suất 200%.

Aqua 10 Pro Track dự kiến ra mắt vào ngày 12 tháng 6 tới

X50 MATRIX dự kiến ra mắt vào tháng 7

X50 MATRIX là công nghệ đột phá cuối cùng trong hệ sinh thái Dreame được ra mắt lần này. Với hệ thống thay giẻ lau thông minh, giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm chéo trong quá trình làm sạch. Công nghệ này tự động nhận diện và thay đổi giẻ lau theo từng khu vực, với các loại giẻ lau chuyên biệt cho phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh.

Hệ thống này dự kiến ra mắt vào tháng 7 năm nay, ghi dấu một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vấn đề vệ sinh và tính hiệu quả của robot hút bụi.