5 robot hút bụi đáng chú ý

Hãy cùng chúng tôi điểm mặt những robot hút bụi đáng giá trong từng phân khúc, được ra mắt trong năm 2024 vừa qua.

Dreame X40 Ultra là mẫu robot hút bụi cao cấp nhất của Dreame trong năm 2024

Là mẫu robot hút bụi cao cấp nhất của Dreame trong năm 2024, X40 Ultra mang đến khả năng làm sạch không giới hạn nhờ những tính năng vượt trội được trang bị, như chổi cạnh và khăn lau xoay có thể mở rộng linh hoạt, hệ thống nâng hạ thông minh, đảm bảo khả năng quét và lau dọn hiệu quả trên mọi bề mặt.

Dreame X40 Ultra với hệ thống cánh tay robot kép, giúp chổi cạnh và khăn lau làm sạch mọi bụi bẩn từ các khe hẹp, ngóc ngách trong nhà.

Để tăng cường khả năng làm sạch, Dreame X40 Ultra với hệ thống cánh tay robot kép, bao gồm chổi cạnh và khăn lau xoay, cho phép mở rộng góc và nâng hạ thông minh hơn 10mm, giúp chổi cạnh và khăn lau làm sạch mọi bụi bẩn từ các khe hẹp, ngóc ngách trong nhà. Dreame X40 Ultra cũng có khả năng làm sạch những khu vực khó tiếp cận như chân bàn ghế, kẽ cửa, và bậc thềm, cho đến các góc tường vuông, hình dạng đặc biệt, và các khe hẹp bên dưới đồ nội thất thấp, mang lại hiệu quả làm sạch toàn diện.

X40 Ultra cũng là robot hút bụi lau sàn đầu tiên của Dreame được trang bị tính năng tự động nâng hệ thống chổi cạnh và chổi chính khi gặp điều kiện ẩm ướt, cho phép robot tách biệt rõ ràng giữa việc hút bụi khô với lau sàn ướt, một giải pháp làm sạch tinh tế và hiện đại. Đáng chú ý, với sự hỗ trợ của AI, X40 Ultra sẽ tự động nâng chổi cạnh và chổi chính lên khi thực hiện chu trình lau ướt, tránh lây nhiễm chéo chất bẩn từ ướt sang khô, cũng như giảm thiểu hỏng hóc và việc phải bảo dưỡng thiết bị thường xuyên.

Dreame X40 Ultra làm sạch chuyên sâu

Chổi chính của Dreame X40 Ultra cũng được trang bị công nghệ TriCut 2.0 với lưỡi dao ẩn giúp loại bỏ tóc rối và lông thú cưng một cách hoàn hảo. Thiết kế mới này dù được bán riêng nhưng đã mang đến một giải pháp cực kỳ lý tưởng để đảm bảo loại bỏ tóc và lông thú tối đa. Cùng với lực hút lên đến 12.000Pa, X40 Ultra có thể hút bụi bẩn triệt để, cùng với công nghệ độc quyền Turbo Force 5 có tốc độ quay lên đến 48.500 vòng/phút đảm bảo lau sạch sàn tối ưu.

Nhờ công nghệ nhận diện hình ảnh AI, Dreame X40 Ultra có thể tự động đưa ra giải pháp làm sạch chuyên sâu đối với các vết bẩn nặng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Ví dụ như nhờ vào trí tuệ nhân tạo Dreame X40 Ulra có thể nhận diện và phân biệt các không gian sống, từ phòng khách, phòng ngủ, đến những khu vực thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, từ đó tự động điều chỉnh chương trình làm sạch phù hợp với từng khu vực cụ thể để mang lại hiệu quả làm sạch cao nhất.

Dreame X40 Ultra với chế độ chăm sóc thú cưng 2.0 giúp Dreame X40 Ultra có thể hiện đưa ra quy trình hút bụi hợp lý và an toàn nhất

Đặc biệt, chế độ chăm sóc thú cưng 2.0 giúp Dreame X40 Ultra có thể hiện đưa ra quy trình hút bụi mạnh mẽ và khả năng lau sàn với lượng nước phù hợp, đảm bảo sàn nhà luôn sạch sẽ, không gây kích ứng.

Thông qua ứng dụng Dreamehome, người dùng cũng có thể điều chỉnh các thông số, cài đặt thời gian làm sạch và các chế độ đặc biệt một cách đơn giản với X40 Ultra. Tính năng gọi video 2 chiều, cho phép người dùng gọi video từ điện thoại thông minh đến robot và ngược lại, tạo điều kiện cho người dùng giao tiếp dễ dàng với các thành viên trong gia đình, bất kể đang ở đâu.

roborock S8 MaxV Ultra

Thuộc dòng robot hút bụi cao cấp nhất của roborock ở thời điểm ra mắt, đến nay roborock S8 MaxV Ultra vẫn được xem là một lựa chọn tốt khi sở hữu nhiều công nghệ hàng đầu.

Với công suất 10.000Pa nhưng thiết kế chổi bên FlexiArm kết hợp 2 động cơ lau rung 4.000 lần/phút vẫn giúp roborock S8 MaxV Ultra có thể tiếp cận và làm sạch 100% các góc và cạnh tường. Bên cạnh đó, roborock S8 MaxV Ultra cũng sở hữu rất nhiều công nghệ mới như hệ thống lau nhà VibraRise™ 3.0 Sonic giúp loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, khả năng làm sạch diện tích sàn lên đến 300m² chỉ với một lần sạc, cùng với bàn chải nâng DuoRoller và hệ thống roborock Carpet Booste nâng cao hiệu suất làm sạch

Ảnh minh khi có thể giặt giẻ lau bằng nước nóng 60oC để làm sạch dầu mỡ và vết bẩn cứng đầu, loại bỏ vi khuẩn lên đến 99,99%.họa.

Bàn chải DuoRoller Riser™ trong robot hút bụi roborock S8 MaxV Ultra là một tính năng đặc biệt nhằm cải thiện hiệu suất làm sạch. Nhờ đó mà robot có thể loại bỏ các vết bẩn một cách hiệu quả và nhanh chóng, sản phẩm còn được trang bị khả năng hút sạch các sợi tóc đến 99.5% thông qua hệ thống roborock Carpet Boost+.

Hệ thống định vị LiDAR PreciSense® cung cấp cho S8 MaxV Ultra cơ chế quét và tạo bản đồ chi tiết, xác định lộ trình làm sạch tối ưu hơn, giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng. Không dừng lại ở đó, công nghệ DirTect™ của robot hút bụi roborock S8 MaxV Ultra giúp nhận biết và xử lý bụi bẩn bằng cách tự động tăng lực hút, tăng lượng nước lau nhà khi gặp bụi bẩn cứng đầu.

Dock sạc cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của roborock S8 MaxV Ultra khi có thể giặt giẻ lau bằng nước nóng 60oC để làm sạch dầu mỡ và vết bẩn cứng đầu, loại bỏ vi khuẩn lên đến 99,99%. Trong quá trình giặt giẻ, dock sạc sẽ liên tục kiểm tra mức độ bẩn để điều chỉnh thời gian giặt nhằm làm sạch tối ưu, trước khi sấy khô bằng không khí nóng ở 60oC, giúp ngăn chặn nấm mốc và mùi hôi khó chịu. Khả năng nâng tốc độ sạc lên nhanh hơn 30% so với các loại dock truyền thống cũng giúp tối ưu hóa thời gian sử dụng của robot. Nhờ vậy mà viên pin lithium-ion dung lượng 5200mAh có thể hoạt động liên tục đến 180 phút sau mỗi lần sạc đầy.

Tính năng tránh vật cản thông minh nhờ vào hệ thống camera RGB và công nghệ AI tiên tiến cho phép robot nhận diện và tránh vật cản một cách chính xác, linh hoạt, giúp tránh va chạm và làm sạch hiệu quả hơn.

Người dùng cũng có thể dễ dàng lập kế hoạch cho việc làm sạch của robot theo ngày, giờ và khu vực cụ thể. Điều này mang lại sự linh hoạt và tiện ích cho người dùng, giúp họ có thể cài đặt thời gian và phạm vi làm sạch theo nhu cầu của mình. Trong khi khả năng kết nối video và truy cập từ xa sẽ cho phép người dùng theo dõi hoạt động của robot thông qua video trực tiếp và truy cập từ xa qua điện thoại di động. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng robot để tìm kiếm thú cưng trong nhà một cách nhanh chóng và thuận tiện, giúp họ giữ an ninh cho vật nuôi.

Việc sử dụng trợ lý ảo Google Assistant và Amazon Alexa, cho phép người dùng điều khiển robot bằng giọng nói một cách thuận tiện mang đến trải nghiệm thông minh và tiện ích hơn.

roborock Q Revo Master

Tự hào với khả năng làm sạch ưu việt bằng công nghệ FlexiArm Design™, cùng lực hút HyperForce®, bàn chải DuoRoller Riser™ và đế sạc đa năng 3.0… roborock Q Revo Master xứng đáng là model cao cấp nhất trong dòng roborock Q Revo Series.

Cụ thể, công nghệ FlexiArm Design™ sẽ nhanh chóng mở rộng bàn chải bên khi phát hiện các góc, giúp quét sạch các vết bẩn để làm sạch sâu hơn. Trong khi cây lau nhà FlexiArm Design™ sẽ làm sạch tỉ mỉ dọc theo các cạnh và tự động điều chỉnh theo các góc.

roborock Q Revo Master mang đến trải nghiệm dock sạc đa chức năng 3.0 với khả năng giặt và tự làm sạch cây lau nhà hiệu quả

roborock Q Revo Master cũng mang đến trải nghiệm dock sạc đa chức năng 3.0 với khả năng giặt và tự làm sạch cây lau nhà hiệu quả, mang lại trải nghiệm làm sạch hoàn hảo. Việc giặt cây lau nhà bằng nước nóng giúp loại bỏ hiệu quả hơn 99,7% vi khuẩn trên cây lau nhà, đồng thời việc làm khô cả cây và đế sạc bằng không khí ấm 113 độ, giúp ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và mùi khó chịu.

Lực hút 10.000Pa HyperForce® và con lăn kép quay ngược chiều bằng cao su sẽ giúp thu gom tóc và bụi và các mảnh vụn một cách hiệu quả trên nhiều bề mặt khác nhau. Trải nghiệm khả năng loại bỏ lông thú cưng trên thảm đến 99% với công nghệ Roborock Carpet Boost+ System™ mang đến khả năng làm sạch chuyên sâu đầy ấn tượng.

roborock Q Revo Master trang bị công nghệ roborock SmartPlan™ giúp điều chỉnh các chế độ làm sạch theo thói quen

Bên cạnh việc sử dụng ánh sáng có cấu trúc và camera RGB, giúp robot xác định và tránh được 62 loại đối tượng thuộc 20 danh mục giúp robot có thể tránh chướng ngại vật, giảm thiểu nhu cầu can thiệp thủ công trong cả môi trường sáng và tối. Người dùng có thể điều khiển robot bằng trợ lý giọng nói thông minh bằng cách nói “Hello Rocky” để bắt đầu dọn dẹp ngay cả khi ngoại tuyến mà không cần WiFi hoặc điện thoại để điều khiển robot.

Tương tự như các model cao cấp trong năm 2024, roborock Q Revo Master cũng được trang bị tính năng nhận dạng thú cưng để tránh làm thú cưng sợ hãi. Thông qua hệ thống camera này người dùng cũng có thể trò chuyện và chụp ảnh thú cưng từ xa, hoặc nhờ robot để tìm kiếm thú cưng trong nhà một cách dễ dàng.

Một công nghệ đáng chú ý khác trên roborock Q Revo Master đó chính là công nghệ roborock SmartPlan™ giúp điều chỉnh các chế độ làm sạch theo thói quen, từng phòng và từng vật liệu sàn cụ thể. Các quy trình làm sạch mang tính cá nhân hóa này sẽ thực hiện trên app roborock, sử dụng điều khiển giọng nói với trợ lý ảo Amazon Alexa, Apple Siri hoặc Google Home, hoặc sử dụng ngay trên ứng dụng Apple Watch.

Với sự đột phá trong công nghệ robot hút bụi cùng các tính năng hiện đại và hiệu suất vượt trội, roborock Q Revo Master có thể giúp bạn đơn giản hóa việc vệ sinh nhà cửa một cách hoàn hảo, cũng như mang đến trải nghiệm cuộc sống tiện nghi, tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể.

DEEBOT N30 PRO OMNI

Ở phân khúc 10 triệu đồng, DEEBOT N30 PRO OMNI trở thành lựa chọn không thể xuất sắc hơn khi sở hữu công nghệ chống rối thế hệ mới ZeroTangle 2.0 với chổi xoắn ốc được thiết kế hình chữ V ba lớp độc đáo, tạo thành một góc 45 độ, giúp tập trung lông tóc vào trung tâm và sử dụng răng lược để gỡ rối linh hoạt, đảm bảo tối đa lực hút và khả năng vệ sinh đa dạng. Qua đó, bảo đảm hiệu quả làm sạch tối ưu và bảo trì dễ dàng trong khi vẫn duy trì mức độ sạch sàn cao.

Chưa dừng lại ở đó, công nghệ TruEdge Adaptive Edge Mopping tiên tiến còn giúp robot có thẻe đến gần mọi góc cạnh hơn bao giờ hết, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ vị trí khó nào. Đầu lau mới Continuous Variable Mop Extender tự động điều chỉnh vị trí của tấm lau, luôn sát mép để làm sạch kỹ lưỡng.

Hệ thống cảm biến đa chiều 3D Omni-Directional Collaborative tiên tiến, bao gồm LDS LiDAR, tia laser đơn dòng và cảm biến mép, tạo lập bản đồ chính xác

Hệ thống cảm biến đa chiều 3D Omni-Directional Collaborative tiên tiến, bao gồm LDS LiDAR, tia laser đơn dòng và cảm biến mép, tạo lập bản đồ chính xác, giúp DEEBOT N30 PRO OMNI điều hướng hiệu quả và nhắm mục tiêu vào các cạnh với độ chính xác cao.

Hệ thống chà sàn áp suất cao OZMO Turbo 2.0 với thiết kế hai tấm đặc biệt, mang đến khả năng làm sạch hoàn hảo, mô phỏng kết quả của máy chà sàn chuyên nghiệp. Thông qua quy trình 5 bước của OZMO Turbo 2.0, DEEBOT N30 PRO OMNI có thể làm sạch sàn nhà bằng miếng lau ba lớp, đến làm sạch sâu với tốc độ 180 vòng/phút, loại bỏ cả những vết bẩn cứng đầu bằng sợi siêu mịn và lông cứng bền.

Lực hút 10.000Pa của N30 PRO OMNI thuộc top đầu trong phân khúc giá, cộng với động cơ tốc độ cao mới, kết hợp cùng cơ chế hút thẳng mang đến hiệu suất làm sạch hơn 99,8%.

Khả năng nhận diện thảm và tự động nâng cây lau nhà 9mm, đồng thời tăng lực hút để làm sạch thảm và ngăn ngừa ô nhiễm chéo một cách hiệu quả.

Một ưu điểm tuyệt vời khác của DEEBOT N30 PRO OMNI đó chính là trạm sạc OMNI cực kỳ nhỏ gọn nhưng không kém phần mạnh mẽ khi được trang bị hệ thống lau nhà chuyên nghiệp như giặt tấm lau nhà bằng nước nóng 60°C, sấy khô bằng không khí nóng 40°C, thu gom bụi thông minh với túi đựng bụi 2.6L, dễ dàng vệ sinh, đồng thời dễ dàng lắp vào không gian chật hẹp.

Tất cả những gì mà Roborock trang bị cho DEEBOT N30 PRO OMNI không ngoài mục đích mang lại sự thoải mái cho đôi tay, giúp người dùng dễ dàng có được trải nghiệm cao cấp với một mức giá hợp lý hơn.

Xiaomi Vacuum E10C

Không sở hữu nhiều công nghệ vượt trội hàng đầu, nhưng Xiaomi E10C có thể được xem là lựa chọn tốt nhất trong phân khúc 3 triệu đồng.

Chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào trung tuần tháng 5 năm 2024, Xiaomi E10C có công suất hút 3500Pa, giúp dễ dàng xử lý bụi bẩn, tóc, lông thú cưng. Dung lượng viên pin 2600mAh cho thời gian sử dụng lên đến 110 phút, và dù không hỗ trợ tính năng lau sàn nhưng cơ chế hút và khả năng làm sạch bụi bẩn của Xiaomi E10C thật sự ấn tượng.

Xiaomi E10C với cảm biến và công nghệ mới trong việc tự động điều hướng trong không gian, tránh vật cản và phát hiện các khu vực cần làm sạch

Ở phân khúc này, Xiaomi vẫn trang bị cho Xiaomi E10C các cảm biến và công nghệ mới trong việc tự động điều hướng trong không gian, tránh vật cản và phát hiện các khu vực cần làm sạch nhiều hơn. Đặc biệt, với thiết kế nhỏ gọn, chỉ 325x80mm nên E10C có thể dễ dàng tiếp cận và làm sạch dưới gầm bàn, giường, tủ cũng như các khu vực khó tiếp cận khác một cách dễ dàng.

Người dùng cũng có thể sử dụng app Xiaomi Home/ Mi Home để điều khiển thông minh, kiểm soát việc dọn dẹp của Xiaomi E10C mọi lúc mọi nơi, theo dõi tiến độ dọn dẹp cũng như cập nhật các thông báo bằng giọng nói theo thời gian thực.

Một bình chứa nước nhỏ thông minh cũng được tích hợp để E10C có thể tự đo lường lượng nước cần xả để vệ sinh sàn nhà khi cần.

Xiaomi Vacuum E10C có thể dễ dàng tiếp cận và làm sạch dưới gầm bàn, giường, tủ cũng như các khu vực khó tiếp cận khác

Với 4 mức hút bụi Xiaomi E10C giúp mọi góc của ngôi nhà đều được làm sạch, trong khi các tính năng và công nghệ cơ bản, mới nhất cũng được trang bị để mang đến trải nghiệm tốt nhất trong phân khúc.

Viên pin lớn cũng giúp E10C có thể làm sạch toàn bộ ngôi nhà mà không bị gián đoạn, đặc biệt với thiết kế gọn nhẹ, Xiaomi E10C mang đến khả năng di chuyển linh hoạt. Khả năng tránh vật cản thông minh nhờ được trang bị cảm biến giúp robot tự động tránh va chạm vào các vật thể trong nhà, giúp bảo vệ robot và hạn chế tối đa sự cố hỏng hóc trong quá trình lau dọn.

Trong phân khúc 3 triệu đồng, Xiaomi E10C thật sự là lựa chọn hoàn hảo mà hiếm có robot hút bụi nào trong phân khúc có thể đạt được.