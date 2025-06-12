LocknLock Brand Day trở lại với ưu đãi lên đến 50%++

Sự kiện mang đến không gian mua sắm sôi động, trải nghiệm sản phẩm gia dụng công nghệ cao cùng nhiều hoạt động tương tác thú vị dành cho khách hàng.

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 10.000 sản phẩm gia dụng chính hãng sẽ được giảm giá sâu, lên tới 50%++. Nhiều mặt hàng được người tiêu dùng yêu thích như bếp điện, nồi chảo, máy xay sinh tố, máy xay thịt, bình giữ nhiệt, hộp đựng thực phẩm... đều có mặt trong chương trình ưu đãi.

Đây là dịp để người tiêu dùng sở hữu các sản phẩm chất lượng cao từ LocknLock với mức giá đặc biệt chỉ có tại sự kiện.

Bên cạnh đó, khách hàng có hóa đơn từ 2 triệu đồng sẽ nhận ngay thẻ cào may mắn với cơ hội trúng thưởng 1 chỉ vàng PNJ, cùng hàng loạt phần quà giá trị như nồi chiên không dầu, vali du lịch, coupon mua sắm....

Đặc biệt, 150 khách hàng đầu tiên tham gia sự kiện sẽ được tặng ngay túi tote thiết kế giới hạn của LocknLock.

Cùng với ưu đãi mua sắm, LocknLock Brand Day còn tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm sôi động tại sự kiện như:

Lucky spin - Chạm tay vào may mắn, quay là trúng! Với hóa đơn từ 300.000 đồng, khách hàng hoàn thành vòng quay online và mua sắm trực tiếp tại cửa hàng LocknLock Long Hậu sẽ có cơ hội nhận được các phần quà thiết thực như ly nước, set hộp đựng thực phẩm LocknLock.

Lên xe bus LocknLock –-Đến tận nơi, rinh quà liền tay! Tham gia sự kiện bằng xe bus LocknLock miễn phí, mang theo tờ rơi và mua sắm với hóa đơn từ 500.000 đồng, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng hấp dẫn từ chương trình.

Gia nhập cộng đồng LocknLock Membership - Quà tặng trao ngay, ưu đãi mỗi ngày. Chỉ cần đăng ký thành viên LocknLock ngay tại sự kiện, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng đặc biệt dành riêng cho thành viên mới cùng hàng loạt ưu đãi độc quyền suốt năm.

Minigame dễ chơi, dễ trúng - Săn quà liền tay ngay tại LocknLock Brand Day!