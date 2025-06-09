LocknLock khai trương cửa hàng thứ 17 tại TP. Vinh, giảm giá đến 50% nhiều sản phẩm gia dụng

Đây là bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ của thương hiệu gia dụng nổi tiếng đến từ Hàn Quốc tại khu vực miền Trung.

Cửa hàng LocknLock Vinh được vận hành theo mô hình nhượng quyền, hợp tác giữa LocknLock miền Bắc và Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam, mang đến không gian mua sắm hiện đại với hàng trăm sản phẩm gia dụng cao cấp, an toàn và thân thiện môi trường.

LocknLock chính thức khai trương cửa hàng nhượng quyền thứ 17 tại Việt Nam.

Nhân dịp khai trương, LocknLock Vinh giới thiệu loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn như:

- Giảm giá đến 50%++ các sản phẩm nổi bật như: nồi chiên không dầu 12L, nồi điện đa năng 1L, nồi inox Salon 24cm, hộp thủy tinh 650ml…

- Tặng quà theo giá trị hóa đơn: từ bình nước, ly 2 lớp, bình giữ nhiệt đến máy xay sinh tố và nồi chiên không dầu 5.2L (áp dụng cho hóa đơn từ 11 triệu đồng).

- 100 phần quà sớm cho đơn hàng từ 200.000 đồng đầu tiên, bao gồm sách nấu ăn và túi canvas LocknLock.

- Vòng quay may mắn 100% trúng thưởng cho khách có hóa đơn từ 1 triệu đồng.

Theo đại diện LocknLock Việt Nam, việc mở cửa hàng tại TP. Vinh nằm trong kế hoạch đẩy mạnh kênh phân phối theo mô hình nhượng quyền - một chiến lược được hãng ưu tiên triển khai trong năm 2025 nhằm mở rộng độ phủ thương hiệu tại các tỉnh, thành phố có tiềm năng.

“TP. Vinh là trung tâm phát triển kinh tế - văn hóa của Bắc Trung Bộ, nơi nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm gia dụng chất lượng cao đang tăng nhanh. LocknLock cam kết không ngừng đổi mới để nâng cao trải nghiệm mua sắm, đồng hành cùng phong cách sống hiện đại và bền vững của người dân địa phương,” đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Với hệ thống nhượng quyền ngày càng phát triển, LocknLock đang củng cố vị thế trong ngành hàng gia dụng thông minh, tiện ích, hướng đến việc kiến tạo không gian sống tiện nghi cho các gia đình Việt.