LocknLock thực hiện chương trình thiện nguyện “Trao sinh kế” tại Vĩnh Phúc

Chương trình được tổ chức tại trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Bình Xuyên với sự đồng hành của Hãng Truyền thông Topstar Entertainment, nhằm hưởng ứng Tháng Nhân đạo, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2025, thương hiệu LocknLock - nhà tài trợ kim cương của chương trình đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên triển khai hoạt động thiện nguyện “Trao sinh kế”, trao tặng hàng trăm phần quà gia dụng thiết yếu cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tham dự buổi lễ có đại diện chính quyền và các tổ chức xã hội, bao gồm bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, ông Bùi Ngọc Đạo - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên và bà Vũ Như Hương - Phó Chủ tịch Hội.

Trong khuôn khổ hoạt động, LocknLock đã trao tặng các sản phẩm gia dụng nhằm hỗ trợ đời sống thường nhật và tạo điều kiện phát triển sinh kế bền vững cho người dân. Tổng giá trị các phần quà lên đến hơn 600 triệu đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của thương hiệu trong việc đồng hành cùng các chương trình an sinh tại Việt Nam.

Theo ông Bùi Ngọc Đạo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên: “Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất đơn thuần, mà còn là sự lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp - tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’. Những món quà từ LocknLock sẽ là nguồn động viên quý giá để các gia đình vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.”

Đại diện LocknLock chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Mỗi món quà trao đi là một niềm tin được gửi gắm, giúp người dân vững bước vượt qua khó khăn.”

Trong nhiều năm qua, LocknLock không ngừng triển khai các hoạt động thiện nguyện và vì cộng đồng trên khắp cả nước. Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của LocknLock trong hành trình phát triển bền vững, gắn kết doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội tại Việt Nam.