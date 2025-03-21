LocknLock ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Diện mạo mới - Biểu tượng của sự kết nối và phát triển bền vững

Nhận diện thương hiệu mới của LocknLock được thiết kế với phong cách tối giản và hiện đại, thể hiện bản sắc gắn với sự an tâm, với mục tiêu mang tới cho khách hàng sự tin tưởng sâu sắc và sự an toàn trong từng sản phẩm và dịch vụ. Logo mới nổi bật với ký tự "L" cách điệu thành dấu ngoặc vuông, tượng trưng cho sự gắn kết chặt chẽ và bền vững – những giá trị cốt lõi mà LocknLock theo đuổi trong suốt hơn 45 năm qua.

Nhận diện thương hiệu mới của LocknLock

Tông màu "LocknLock Blue" tiếp tục được sử dụng làm màu sắc chủ đạo, thể hiện niềm tin, sự an tâm và chất lượng vượt trội của sản phẩm. Màu xanh này không chỉ đại diện cho độ tin cậy mà còn phản ánh cam kết của LocknLock trong việc phát triển bền vững, áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, khẩu hiệu mới "Lockin’ Your Moment" nhấn mạnh sứ mệnh của thương hiệu trong việc đồng hành cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. LocknLock không chỉ cung cấp các sản phẩm gia dụng mà còn mang đến trải nghiệm tiện nghi, giúp khách hàng tận hưởng những giây phút thoải mái và an tâm hơn mỗi ngày.

Bước ngoặt chiến lược - Định hình phong cách sống hiện đại

Lần thay đổi nhận diện gần nhất của LocknLock là vào năm 2018, khi thương hiệu giới thiệu logo và khẩu hiệu “Chứa đựng cuộc sống”. Giờ đây, với bộ nhận diện mới, LocknLock không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới mà còn đánh dấu một bước tiến chiến lược trong việc nâng tầm thương hiệu trên quy mô toàn cầu.

Chia sẻ về sự thay đổi này, đại diện LocknLock cho biết: "Chúng tôi muốn tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa thương hiệu và người tiêu dùng, mang đến cảm giác hài lòng và an tâm tuyệt đối khi sử dụng sản phẩm. Logo mới cùng khẩu hiệu ‘Lockin’ Your Moment’ phản ánh rõ sứ mệnh này và là dấu mốc quan trọng của LocknLock trong hành trình mở rộng thị trường toàn cầu. Âm thanh ‘tách’ khi đóng hộp kín không chỉ là biểu tượng của sự chắc chắn mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy."

LocknLock hiện có mặt tại hơn 120 quốc gia

Kể từ khi thành lập năm 1978, LocknLock không ngừng sáng tạo và phát triển các giải pháp gia dụng thông minh. Sản phẩm hộp kín khí 4 mặt do LocknLock phát triển đã trở thành biểu tượng của sự tiện lợi và chất lượng. Đến nay, LocknLock đã mở rộng danh mục sản phẩm, từ hộp bảo quản thực phẩm, bình giữ nhiệt, đồ dùng nhà bếp đến các thiết bị gia dụng hiện đại.

LocknLock hiện đang chiếm hơn 60% thị phần hộp kín khí bằng nhựa tại Hàn Quốc và có mặt tại hơn 120 quốc gia, trở thành một trong những thương hiệu gia dụng được ưa chuộng nhất trên thế giới. Không dừng lại ở đó, LocknLock tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, áp dụng công nghệ tiên tiến để mang đến những giải pháp thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Nhận diện thương hiệu mới không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh mà còn thể hiện chiến lược dài hạn của LocknLock trong việc củng cố vị thế. Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm đáng tin cậy, an toàn và luôn đổi mới, LocknLock cam kết tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trên toàn thế giới, giúp họ tận hưởng cuộc sống tiện nghi và trọn vẹn hơn mỗi ngày.