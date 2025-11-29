Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

09:30 | 29/11/2025
Kết luận hội nghị đóng tàu quân sự, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược
Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị

Đẩy nhanh tiến độ đóng mới, bổ sung tàu quân sự và các loại vũ khí trang bị kỹ thuật

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc về công tác đóng tàu quân sự và một số nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Dự Hội nghị có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng cục CNQP đã báo cáo về công tác đóng tàu quân sự và các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận, cho ý kiến và đưa ra các giải pháp để phát huy tối đa năng lực, đẩy nhanh tiến độ đóng mới, bổ sung tàu quân sự và các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên hướng biển; chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế biển; đồng thời tập trung nguồn lực mua sắm, đóng mới, bổ sung các loại tàu chiến đấu, tàu tuần tra, tàu bổ trợ hiện đại trang bị cho các lực lượng để bảo đảm năng lực chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược- Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị

Đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật cho Quân đội, sẵn sàng ứng phó với các tình huống

Hiện nay, việc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng nói chung và công nghiệp đóng tàu nói riêng theo hướng “chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại” đã có những bước phát triển rõ rệt, đáp ứng yêu cầu về đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật cho Quân đội, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng triển khai nhiều đề án, dự án để nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp, kịp thời bổ sung trang bị cho các lực lượng phục vụ nhiệm vụ tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu; tạo thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc kết hợp với phát triển kinh tế biển.

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược- Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận Hội nghị

Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 08) với nhiều kết quả và thành công đột phá.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, đặc biệt trong giai đoạn 2026 - 2030, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, đột phá khoa học công nghệ, sắp xếp lại các doanh nghiệp, đầu tư nâng cao tiềm lực công nghiệp quốc phòng...; trọng tâm là Kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu, chế thử vũ khí mới, tập trung triển khai nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược; huy động hiệu quả các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong tất cả các chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật do Việt Nam sản xuất.

xaydungchinhsach.chinhphu.vn
Công nghiệp quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam công nghiệp đóng tàu

