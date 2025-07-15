Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 đang tạo đột phá mạnh mẽ cho khoa học công nghệ Việt Nam, được thể hiện rõ nét qua kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm mà Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng vừa công bố tại Hội nghị sơ kết diễn ra sáng 14/7/2025 tại Hà Nội. Doanh thu ngành công nghệ đạt 2.400.035 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, minh chứng cho tăng trưởng kinh tế số bền vững.

Theo báo cáo chi tiết từ Bộ KH&CN, tổng doanh thu toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2.400.035 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này đã hoàn thành 53% kế hoạch cả năm 2025. Đóng góp vào ngân sách nhà nước cũng tăng mạnh với 54.317 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt ấn tượng là mức đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội với 537.769 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước và đạt 52% kế hoạch năm. Lực lượng lao động trong ngành cũng được mở rộng lên khoảng 1,67 triệu người, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phát triển bền vững và khả năng tạo việc làm của lĩnh vực công nghệ.

Những số liệu này không chỉ thể hiện sức khỏe của ngành mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khoa học công nghệ trong nền kinh tế quốc dân. Tỷ trọng đóng góp của ngành vào GDP đã tăng đáng kể, cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc chuyển đổi từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số.

Thứ trưởng Phạm Đức Long trình bày báo cáo tóm tắt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025

Chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 tạo đột phá

Lĩnh vực chuyển đổi số ghi nhận những tiến bộ vượt bậc. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 39,51%, trong đó khối bộ đạt 51,19% và khối tỉnh đạt 15,21%. Mặc dù vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu 80% vào cuối năm 2025, xu hướng tăng trưởng cho thấy tiềm năng cải thiện rõ rệt.

Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia đã xử lý 630 triệu giao dịch, đạt 73% kế hoạch năm với trung bình 3,6 triệu giao dịch mỗi ngày. Con số này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng số quốc gia và khả năng phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp.

Công nghiệp công nghệ số tiếp tục là điểm sáng với doanh thu 6 tháng đạt hơn 2,28 triệu tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng và điện tử đạt 81 tỷ đô la Mỹ, tăng 27% so với năm trước, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Viễn thông Việt Nam cũng ghi nhận những thành tựu ấn tượng. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85,1%, tăng 3,09% so với cùng kỳ. Tỷ lệ người dùng mạng toàn cầu đạt 84,15%, tăng 7,75% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tốc độ mạng di động của Việt Nam đã lọt vào top 20 thế giới, tăng 37 bậc về tốc độ tải xuống so với năm trước.

Các chỉ số về tốc độ internet cho thấy sự cải thiện vượt bậc. Tốc độ băng rộng cố định đạt 176,68 Mbps, tăng 46,8%, trong khi tốc độ truy cập di động đạt 136,21 Mbps, tăng 167,7%. Những con số này đặt Việt Nam vào nhóm các quốc gia có hạ tầng viễn thông hiện đại trong khu vực.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển toàn diện

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Việt Nam duy trì vị trí trong top 4 của khu vực Đông Nam Á về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, xếp hạng 44 trên 133 quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng có bước tiến đáng kể khi vươn lên vị trí thứ 55 trong bảng xếp hạng toàn cầu của StartupBlink năm 2025, tăng một bậc so với năm trước.

Cả nước hiện có 940 doanh nghiệp khoa học công nghệ được cấp giấy chứng nhận, trong đó riêng 6 tháng đầu năm đã có thêm 20 doanh nghiệp mới gia nhập. Con số ước tính 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên toàn quốc phản ánh sức sống mạnh mẽ của làn sóng đổi mới.

Hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp phát triển toàn diện với 208 quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, 84 vườn ươm, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh cùng hơn 20 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tại các địa phương. Mạng lưới này tạo nên hệ sinh thái toàn diện, nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực kinh doanh.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng gặt hái nhiều thành tựu. Việt Nam đã công bố 11.848 bài nghiên cứu quốc tế, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Top 5 lĩnh vực công bố nhiều nhất trên Scopus gồm kỹ thuật, khoa học máy tính, toán học, y học và khoa học xã hội. Bộ đã cấp 849 giấy chứng nhận đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, trong đó cấp quốc gia 161, cấp bộ 665 và cấp cơ sở 23.

Hoạt động sở hữu trí tuệ ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ. Cơ quan chức năng tiếp nhận 72.888 đơn sở hữu công nghiệp, tăng 5,1% và xử lý được 104.522 đơn, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2024. Số văn bằng bảo hộ được cấp đạt 41.593, tăng vọt 58,3%, trong đó giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chiếm 33.734 văn bằng.

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đóng góp ấn tượng vào nền kinh tế với 5,53 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, khẳng định vai trò thiết yếu trong nâng cao năng suất, chất lượng và hỗ trợ phát triển bền vững.

Năng lượng nguyên tử cũng đạt những bước tiến quan trọng khi Quốc hội thông qua Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi vào ngày 27/6/2025. Việt Nam đã sản xuất 503,6 Ci dược chất phóng xạ phục vụ ngành y tế, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời sản xuất 110.070 mCi thuốc Vinatom FDG, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2024.

Bộ KH&CN đã triển khai nhiều chính sách đột phá, đặc biệt là việc tham mưu ban hành Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, 5 dự án luật chuyên ngành đã được Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý đột phá cho sự phát triển của ngành.

Những thành tựu ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2025 không chỉ khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế mà còn đặt nền móng vững chắc cho Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ và hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện, Việt Nam đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên kinh tế số, nơi khoa học công nghệ sẽ là động lực chính thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của đất nước trong thập kỷ tới.