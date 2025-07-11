Chính phủ quy định xây dựng hệ thống trung gian kết nối dữ liệu cơ quan nhà nước

Nghị định số 194/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/7/2025, quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước.

Hệ thống trung gian kết nối dữ liệu quốc gia được thiết kế như một mạng lưới kết nối toàn diện, bao gồm ba thành phần chính theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 194/2025/NĐ-CP.

Thành phần đầu tiên là Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia. Nền tảng này cũng kết nối các hạ tầng chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh và các hệ thống quan trọng phục vụ phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Thành phần thứ hai là Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia. Nền tảng này chuyên biệt phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ và điều phối dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia với các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đây được coi là cầu nối quan trọng giúp các đơn vị bên ngoài có thể truy cập và sử dụng dữ liệu từ kho dữ liệu trung tâm của quốc gia.

Thành phần thứ ba là Hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh. Các hạ tầng này phục vụ kết nối nội bộ trong từng cơ quan cấp bộ, cấp tỉnh hoặc trong trung tâm dữ liệu của cơ quan nhà nước. Điểm đặc biệt là các hạ tầng cấp bộ, cấp tỉnh này được kết nối với Nền tảng tích hợp quốc gia, tạo khả năng mở rộng kết nối ra bên ngoài.

Nghị định 194/2025/NĐ-CP quy định rõ năm vai trò chính của Hệ thống trung gian kết nối dữ liệu quốc gia.

Vai trò đầu tiên là trung chuyển dữ liệu và giao dịch giữa bên cung cấp, bên khai thác dữ liệu hoặc giữa các bên tham gia giao dịch. Hệ thống hoạt động như một trung tâm chuyển mạch thông minh, đảm bảo dữ liệu được truyền tải chính xác và an toàn.

Vai trò thứ hai là tích hợp và xử lý dữ liệu. Hệ thống có khả năng gộp, xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, giúp tạo ra những bộ dữ liệu tổng hợp có giá trị cao hơn.

Vai trò thứ ba là đối soát dữ liệu trong trường hợp giao dịch cần đối soát, đảm bảo tính chính xác và nhất quán của thông tin.

Vai trò thứ tư, hệ thống cũng đảm nhận vai trò thống kê giao dịch, theo dõi và báo cáo các hoạt động trao đổi dữ liệu.

Vai trò thứ năm là quản lý và xác thực cơ quan, tổ chức kết nối, đảm bảo chỉ những đơn vị có thẩm quyền mới được truy cập vào hệ thống.

Về kinh phí, nghị định quy định rõ nguồn tài chính cho Hệ thống. Kinh phí thiết lập dịch vụ và thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước qua hệ thống trung gian được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Điều này thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng số.

Tuy nhiên, đối với các tổ chức, cá nhân bên ngoài cơ quan nhà nước muốn kết nối và sử dụng dịch vụ, họ sẽ phải chi trả kinh phí phát sinh. Cách tiếp cận này vừa đảm bảo tính bền vững tài chính của hệ thống, vừa khuyến khích sử dụng hiệu quả.

Hệ thống trung gian kết nối dữ liệu quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Khi các cơ quan nhà nước có thể kết nối và chia sẻ dữ liệu một cách thống nhất, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ trở nên mượt mà và hiệu quả hơn.

Người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống này thông qua việc giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Hệ thống trung gian hoạt động như một bộ não điều phối, giúp các cơ quan nhà nước làm việc đồng bộ và hiệu quả hơn.