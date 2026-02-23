PTIT mở rộng liên kết với Úc để nâng tầm nguồn nhân lực số

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh và bà Renee Deschamps, Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam chứng kiến lễ ký kết

Tham dự Lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Minh; bà Renee Deschamps, Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và bà Hạnh Trần, Tổng Giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp tích hợp các kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp vào chương trình đào tạo, mở rộng cơ hội thực tập - trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, hội thảo, chia sẻ chuyên môn với sự tham gia của chuyên gia NAB.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh, NAB Innovation Centre Vietnam là một mô hình tiêu biểu, kết hợp thành công hai yếu tố then chốt: Công nghệ và Con người. Trung tâm đã xây dựng được đội ngũ kỹ sư trẻ Việt Nam trình độ cao, làm việc hiệu quả cho hệ thống ngân hàng quốc tế.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh phát biểu tại lễ ký.

Thứ trưởng Hoàng Minh mong muốn mô hình này sẽ được học hỏi và nhân rộng sang nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác giữa PTIT và NAB không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn lan tỏa mô hình đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực cho tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam. Bộ KH&CN cam kết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện không chỉ cho các hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị mà còn trong các hoạt động hợp tác khác của NAB tại Việt Nam.

Bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho rằng việc hợp tác giữa PTIT và NAB Việt Nam là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Australia vừa được nâng cấp vào năm 2024. Trong khuôn khổ này, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những trụ cột cốt lõi nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Qua đó, chính phủ Australia tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số cũng như phát triển nguồn nhân lực tài năng cho tương lai.

Bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện PTIT khẳng định: "Chúng tôi rất hào hứng khi được đồng hành cùng một doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng tài năng công nghệ như NAB Vietnam. Thông qua biên bản ghi nhớ này, hai bên sẽ cùng nhau triển khai các hoạt động thiết thực để đưa những kiến thức, kinh nghiệm thực tế và cập nhật nhất vào chương trình giảng dạy của Học viện, tạo điều kiện cho sinh viên Học viện được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế tại NAB Vietnam".

PTIT hiện là đơn vị được giao quản lý, vận hành Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam - Australia, được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Bộ KH&CN Việt Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các chương trình hợp tác công nghệ song phương, trong đó có sáng kiến hợp tác giữa NAB Việt Nam và PTIT.

Giám đốc Học viện PTIT Đặng Hoài Bắc phát biểu tại sự kiện.

Trong những năm qua, NAB Innovation Centre Vietnam đã triển khai nhiều chương trình phát triển nhân tài công nghệ như StarCamp và WeCamp, hỗ trợ hơn 500 sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, cố vấn nghề nghiệp và phát triển kỹ năng. Doanh nghiệp cũng được ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín trong khu vực như Fortune 100 Best Companies to Work for in Southeast Asia 2025, Great Place to Work và Asian Technology Excellence Award 2025.

Việc ký kết MoU giữa PTIT và NAB Innovation Centre Vietnam được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái hợp tác "nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp", tạo động lực mới cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia.