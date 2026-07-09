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Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 148,5 triệu đồng mỗi lượng

Đình Tưởng

Đình Tưởng

11:59 | 09/07/2026
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Giá vàng hôm nay 9/7 ghi nhận vàng miếng SJC giữ mức 148,5 triệu đồng mỗi lượng, vàng nhẫn dao động quanh 148 triệu đồng, còn giá vàng thế giới quay đầu giảm về vùng 4.068 USD.
Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 151,4 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 151,4 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng hôm nay 7/7: Quay đầu giảm, vàng SJC bán ra 150,5 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng hôm nay 7/7: Quay đầu giảm, vàng SJC bán ra 150,5 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng miếng SJC giữ quanh vùng 149,5 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng miếng SJC giữ quanh vùng 149,5 triệu đồng/lượng

Sáng 9/7, thị trường vàng trong nước duy trì trạng thái đi ngang khi phần lớn doanh nghiệp lớn giữ nguyên hoặc điều chỉnh rất nhẹ so với phiên liền trước. Vàng miếng SJC tiếp tục giữ mốc 148,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra, trong khi giá vàng thế giới hạ nhiệt sau nhịp tăng đầu tháng 7.

Giá vàng trong nước ngày 9/7 đi ngang, vàng miếng SJC giữ 148,5 triệu đồng

Ghi nhận lúc 11 giờ ngày 9/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng, 1 kg ở mức 145,5 triệu đồng mua vào và 148,5 triệu đồng bán ra, giữ nguyên so với chốt phiên hôm trước. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ đứng ở 145,2 triệu đồng mua vào và 148,2 triệu đồng bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, vàng miếng SJC được mua vào 144,7 triệu đồng và bán ra 148,5 triệu đồng mỗi lượng. Vòng tròn Nhẫn Phú Quý 999.9 cùng dòng Phú Quý 1 lượng 999.9 giữ chung mức 144,5 triệu đồng mua vào và 148 triệu đồng bán ra, cho thấy nhóm vàng nhẫn của doanh nghiệp bám sát diễn biến vàng miếng.

Hệ thống PNJ khu vực Hồ Chí Minh niêm yết vàng miếng SJC 999.9 ở 145,5 triệu đồng mua vào và 148,5 triệu đồng bán ra. Nhẫn Trơn PNJ 999.9 giữ mức 144,5 triệu đồng mua vào và 148 triệu đồng bán ra, tương đương các dòng Vàng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài và Phượng Hoàng cùng thương hiệu PNJ. Vàng nữ trang 999.9 của hệ thống ở 142 triệu đồng mua vào và 146 triệu đồng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội áp dụng giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu cùng nhẫn tròn trơn 999.9 ở 144,3 triệu đồng mua vào và 148,3 triệu đồng bán ra. Vàng miếng SJC tại doanh nghiệp giữ 144,3 triệu đồng mua vào và 148,5 triệu đồng bán ra, còn trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 ở 142,3 triệu đồng mua vào và 147,3 triệu đồng bán ra.

Ảnh minh hoạ,
Giá vàng trong nước ngày 9/7 đi ngang, vàng miếng SJC giữ 148,5 triệu đồng

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K cùng đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen ở 144,3 triệu đồng mua vào và 148,3 triệu đồng bán ra. Vàng miếng SJC tại đơn vị ở mức 145,5 triệu đồng mua vào và 148,5 triệu đồng bán ra, trong khi vàng trang sức 24K loại 999.9 giữ 142,3 triệu đồng mua vào và 147,3 triệu đồng bán ra.

Ở nhóm vàng phi SJC và vàng nguyên liệu, Phú Quý niêm yết vàng 999.9 phi SJC ở 131,5 triệu đồng mua vào và 147 triệu đồng bán ra, còn vàng nguyên liệu tại Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức 131 triệu đồng mua vào cho loại 999,9. Các dòng nữ trang tuổi thấp hơn tại SJC được điều chỉnh theo tỷ lệ hàm lượng, với nữ trang 99% ở 137,75 triệu đồng mua vào và 144,75 triệu đồng bán ra mỗi lượng.

Trên thị trường bạc, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bạc thỏi loại 999 ở 58,37 triệu đồng mua vào và 60,19 triệu đồng bán ra mỗi kg. Diễn biến của bạc và vàng trang sức tuổi thấp cho thấy sức mua ở phân khúc tích trữ vẫn được các doanh nghiệp theo dõi song song với dòng vàng miếng chủ lực.

Bảng tổng hợp giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 999.9 tại các doanh nghiệp lớn lúc 11 giờ ngày 9/7 như sau.

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC (vàng miếng)

145,5

148,5

PNJ (vàng miếng SJC)

145,5

148,5

Bảo Tín Mạnh Hải (SJC)

145,5

148,5

Phú Quý (vàng miếng SJC)

144,7

148,5

Bảo Tín Minh Châu (SJC)

144,3

148,5

SJC (nhẫn 99,99%)

145,2

148,2

PNJ (nhẫn trơn 999.9)

144,5

148,0

Phú Quý (nhẫn 999.9)

144,5

148,0

Bảo Tín Minh Châu (nhẫn 999.9)

144,3

148,3

Bảo Tín Mạnh Hải (nhẫn Kim Gia Bảo)

144,3

148,3

Đơn vị tính triệu đồng mỗi lượng. Nguồn niêm yết công bố của các doanh nghiệp lúc 11 giờ ngày 9/7/2026.

Nhìn tổng thể, giá bán ra vàng miếng SJC gần như đồng nhất quanh 148,5 triệu đồng mỗi lượng giữa các doanh nghiệp, cho thấy thị trường giữ mặt bằng ổn định trong phiên. Ở chiều mua vào, khoảng cách giữa nơi cao nhất và thấp nhất chỉ khoảng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, phản ánh biên độ hẹp của thị trường sáng nay.

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC duy trì từ 3 triệu đến hơn 4 triệu đồng mỗi lượng tùy doanh nghiệp, mức thường thấy trong giai đoạn thị trường ít biến động. Với vàng nhẫn 999.9, khoảng cách hai chiều dao động từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi lượng. Người mua vàng cần cân nhắc mức chênh lệch để lựa chọn thời điểm giao dịch hợp lý.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm, nhận định xu hướng ngắn hạn

Biểu đồ giá vàng thế giới
Biểu đồ giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 11 giờ 30 sáng 9/7 theo giờ Việt Nam đứng ở mức 4.068,82 USD mỗi ounce, giảm 13,58 USD tương ứng 0,33% so với phiên liền trước. Giá mở cửa đạt 4.086,60 USD và giá đóng cửa hôm trước là 4.082,40 USD, biên độ dao động trong ngày trải từ 4.063,40 đến 4.098,82 USD mỗi ounce.

Diễn biến cho thấy vàng thế giới hạ nhiệt sau khi bật lên vùng 4.200 USD trong tuần đầu tháng 7. Áp lực chốt lời sau nhịp tăng cùng biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục chi phối tâm lý giao dịch. Đường giá một tháng gần nhất phản ánh xu hướng giằng co, với các nhịp tăng giảm đan xen trong vùng từ 4.000 đến 4.200 USD mỗi ounce.

So với thị trường quốc tế, giá vàng trong nước ít chịu tác động tức thời từ nhịp giảm sáng nay và tiếp tục đứng ở vùng cao. Đặc thù nguồn cung cùng khoảng cách giá giữa hai thị trường khiến vàng miếng SJC giữ mặt bằng riêng, ít dao động theo từng phiên của giá thế giới.

Ở góc độ dài hơn, vàng vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn khi thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều ẩn số về tăng trưởng và lãi suất. Việc giá thế giới trụ trên mốc 4.000 USD mỗi ounce trong phần lớn thời gian gần đây cho thấy lực cầu phòng thủ vẫn hiện diện, dù các phiên điều chỉnh giảm xuất hiện thường xuyên hơn khi giá tiến sát vùng đỉnh.

Về ngắn hạn, giới phân tích nhận định vàng có thể tiếp tục dao động trong biên hẹp khi thị trường chờ đợi các số liệu kinh tế cùng tín hiệu chính sách tiền tệ mới. Nhà đầu tư trong nước được khuyến nghị theo dõi sát mức chênh lệch mua bán, diễn biến tỷ giá cùng động thái của giá vàng thế giới trước khi ra quyết định mua hay bán, đồng thời hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao khi thị trường thiếu xu hướng rõ ràng.

Giá vàng hôm nay 9/7 Giá vàng hôm nay giá vàng SJC giá vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng trong nước

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,430 ▼120K 14,830 ▼20K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,430 ▼120K 14,830 ▼20K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▲100K 14,300 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▲100K 14,250 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▲100K 14,230 ▲100K
Cập nhật: 09/07/2026 13:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Cập nhật: 09/07/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 ▼50K 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,500 ▼50K 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,500 ▼50K 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼50K 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼50K 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼50K 14,800
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cập nhật: 09/07/2026 13:00
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AUD 17707 17981 18561
CAD 18034 18309 18926
CHF 31934 32315 32956
CNY 0 3827 3919
EUR 29417 29637 30714
GBP 34437 34828 35753
HKD 0 3224 3426
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KRW 0 16 18
NZD 0 14743 15333
SGD 19802 20084 20653
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Cập nhật: 09/07/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 25,067 - -
USD(10-20) 25,067 - -
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