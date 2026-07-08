Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Sinh viên lớp bán dẫn Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) trong giờ học. (Ảnh: baothainguyen.vn)

Theo thông báo, đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) được quy đổi tương đương, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào thấp nhất để đăng ký xét tuyển là 16 điểm. Mức điểm này chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, tùy theo đặc thù từng ngành, chương trình đào tạo, Đại học Thái Nguyên quy định các mức điểm nhận hồ sơ khác nhau nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Ngành bán dẫn và công nghệ cao có ngưỡng đầu vào cao

Điểm đáng chú ý trong phương án tuyển sinh năm nay là nhóm ngành phục vụ lĩnh vực công nghệ cao được áp dụng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cao hơn so với mặt bằng chung.

Cụ thể, các chương trình Vi mạch bán dẫn, Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch và Công nghệ bán dẫn có ngưỡng nhận hồ sơ từ 22,5 điểm, đồng thời thí sinh phải đạt tối thiểu 7,5 điểm môn Toán.

Việc đặt yêu cầu cao đối với nhóm ngành này phản ánh xu hướng nâng cao chất lượng tuyển sinh để đào tạo đội ngũ kỹ sư có nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn - lĩnh vực đang được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế số và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Trong những năm gần đây, đào tạo nhân lực bán dẫn, vi mạch và công nghệ điện tử được nhiều cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn công nghệ quốc tế đầu tư tại Việt Nam.

Hỗ trợ thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp

Đối với các ngành Luật và Luật kinh tế, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 20 điểm. Ngoài tổng điểm xét tuyển, thí sinh phải có điểm môn Toán và Ngữ văn hoặc một trong hai môn đạt từ 6 điểm trở lên.

Riêng các ngành thuộc khối đào tạo giáo viên, khoa học sức khỏe và một số chương trình đào tạo đặc thù tiếp tục thực hiện ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như quy chế tuyển sinh của từng đơn vị thành viên.

Đối với một số ngành trình độ cao đẳng, điều kiện xét tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành.

Đại học Thái Nguyên yêu cầu các trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo căn cứ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đã được công bố để xây dựng, công khai mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Việc công bố sớm ngưỡng đầu vào giúp thí sinh chủ động đánh giá khả năng trúng tuyển, lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, đồng thời có thêm cơ sở để điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian đăng ký xét tuyển.