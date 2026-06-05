Hải Phòng ký hợp tác chiến lược với LG. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn LG. Ảnh: HEZA

Hải Phòng bắt tay LG mở rộng hệ sinh thái công nghệ cao

Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu công nghiệp phía Bắc khi đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và ký kết hợp tác chiến lược với LG Group. Động thái này diễn ra trong bối cảnh địa phương đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao, điện tử và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Trong hơn một thập kỷ qua, LG đã trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hải Phòng. Các dự án của tập đoàn này đã góp phần định hình một hệ sinh thái sản xuất điện tử quy mô lớn, từ thiết bị gia dụng, màn hình, linh kiện điện tử đến các sản phẩm công nghệ phục vụ xuất khẩu.

Lãnh đạo thành phố đánh giá sự hiện diện của LG không chỉ mang lại nguồn vốn đầu tư hàng tỷ USD mà còn tạo động lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghệ cao. Hàng trăm doanh nghiệp phụ trợ trong và ngoài nước đã hình thành mạng lưới sản xuất xung quanh các nhà máy của LG, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp đáng kể cho kim ngạch xuất khẩu địa phương.

Hải Phòng lọt top 1.000 Hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật toàn cầu Chiều ngày 26/5, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND ...

Việc ký kết hợp tác chiến lược lần này được xem là bước đi tiếp theo nhằm mở rộng quy mô đầu tư, tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố với các doanh nghiệp thành viên của LG cũng như hệ sinh thái đối tác toàn cầu của tập đoàn. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy Hải Phòng tiếp tục nằm trong danh sách các địa điểm sản xuất trọng điểm của các tập đoàn công nghệ quốc tế

Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng Tập đoàn LG. Ảnh: HEZA

Cuộc đua thu hút dòng vốn công nghệ ngày càng quyết liệt

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang cạnh tranh quyết liệt để thu hút các dự án điện tử, bán dẫn và công nghệ cao, lợi thế của Hải Phòng đến từ hạ tầng cảng biển, mạng lưới logistics và khả năng kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.

Sự hiện diện lâu năm của LG đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Khi một tập đoàn công nghệ quy mô lớn mở rộng đầu tư, các nhà cung ứng cấp một và cấp hai thường có xu hướng dịch chuyển theo để tối ưu chi phí sản xuất và vận hành. Điều này giúp địa phương gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với Việt Nam, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng quốc tế đang mở ra cơ hội lớn để nâng cấp vị thế từ trung tâm gia công sang trung tâm sản xuất công nghệ có giá trị gia tăng cao hơn. Hải Phòng hiện được xem là một trong những địa phương hưởng lợi rõ nét nhất từ làn sóng này.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Công ty LG Displays. Ảnh: Tuấn Anh

Tác động vượt ra ngoài khuôn khổ một dự án đầu tư

Ý nghĩa của thỏa thuận hợp tác không chỉ nằm ở quy mô vốn đầu tư mới mà còn ở khả năng hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xoay quanh các doanh nghiệp công nghệ lớn.

Khi các tập đoàn như LG mở rộng hoạt động, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao, tự động hóa, chuyển đổi số và nghiên cứu phát triển sẽ gia tăng. Đây là cơ hội để các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành điện tử.

Ở góc độ thị trường, sự phát triển của hệ sinh thái LG tại Hải Phòng cũng góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong bản đồ sản xuất điện tử khu vực châu Á. Trong bối cảnh các tập đoàn toàn cầu liên tục tái cấu trúc chuỗi cung ứng, những địa phương có khả năng đáp ứng đồng thời yêu cầu về hạ tầng, nhân lực và môi trường đầu tư sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Việc Hải Phòng tiếp tục đồng hành cùng LG cho thấy chiến lược thu hút đầu tư của thành phố đang chuyển từ mục tiêu tăng số lượng dự án sang nâng cao chất lượng dòng vốn, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất thông minh và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp trong giai đoạn tới.