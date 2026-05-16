Công nghệ số

Hải Phòng: Trang bị hệ thống Internet miễn phí cho các khu nhà trọ công nhân

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

09:22 | 16/05/2026
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Sáng 15/5, tại trụ sở Viettel Hải Phòng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức khai trương “Hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại các khu nhà trọ công nhân” đợt 1 năm 2026.

Hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại các khu nhà trọ công nhân là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa Đề án số 04 của LĐLĐ TP Hải Phòng về nhân rộng mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” giai đoạn 2025-2030. Đây cũng là sự kiện hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026.

Các đại biểu ấn nút khai trương Hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại các khu nhà trọ công nhân
Các đại biểu ấn nút khai trương Hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại các khu nhà trọ công nhân

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Quyết - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng cho biết: Công tác hỗ trợ tiếp cận thông tin cho công nhân lao động nhập cư tại các khu nhà trọ luôn là nhiệm vụ được tổ chức Công đoàn đặc biệt quan tâm.

Từ năm 2022, LĐLĐ thành phố đã triển khai thí điểm mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: trang bị tủ thuốc; hỗ trợ điều hòa cho phòng trọ có phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; lắp đặt hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí; tặng thùng rác phân loại rác hữu cơ, vô cơ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tháng Công nhân, Tết Sum vầy; khám bệnh miễn phí cho công nhân nhà trọ…

"Việc khai trương hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại 90 khu nhà trọ công nhân hôm nay không chỉ là món quà ý nghĩa, là sự sẻ chia và đồng hành của tổ chức Công đoàn cùng các đơn vị phối hợp đối với công nhân lao động nhập cư, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại, an toàn cho người lao động. Thông qua chương trình này, mỗi khu nhà trọ sẽ không chỉ là nơi ở mà còn trở thành một “không gian văn hóa số”, nơi công nhân có thêm điều kiện học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận thông tin hữu ích sau những giờ lao động vất vả" - lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố phát biểu tại buổi Lễ.
Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố phát biểu tại buổi Lễ.

Được biết, Liên đoàn Lao động thành phố cũng xem xét nghiên cứu việc triển khai thí điểm chuyến xe buýt điện đưa - đón công nhân; xem xét kinh phí dự kiến cũng như việc phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp để triển khai hiệu quả. Theo dự kiến, chương trình sẽ triển khai thí điểm tại khu vực phía Đông Hải Phòng, sau đó sẽ đánh giá hiệu quả để triển khai trên toàn thành phố.

Tới đây, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tập trung triển khai đồng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao, hướng tới mục tiêu mỗi đoàn viên, người lao động tham gia ít nhất một môn thể thao để nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần.

Qua đó, lan tỏa tinh thần Tháng Công nhân cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng kỉ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2026).

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PNJ Giá mua Giá bán
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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026