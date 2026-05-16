Hải Phòng: Trang bị hệ thống Internet miễn phí cho các khu nhà trọ công nhân

Hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại các khu nhà trọ công nhân là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa Đề án số 04 của LĐLĐ TP Hải Phòng về nhân rộng mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” giai đoạn 2025-2030. Đây cũng là sự kiện hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026.

Các đại biểu ấn nút khai trương Hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại các khu nhà trọ công nhân

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Quyết - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng cho biết: Công tác hỗ trợ tiếp cận thông tin cho công nhân lao động nhập cư tại các khu nhà trọ luôn là nhiệm vụ được tổ chức Công đoàn đặc biệt quan tâm.

Từ năm 2022, LĐLĐ thành phố đã triển khai thí điểm mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: trang bị tủ thuốc; hỗ trợ điều hòa cho phòng trọ có phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; lắp đặt hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí; tặng thùng rác phân loại rác hữu cơ, vô cơ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tháng Công nhân, Tết Sum vầy; khám bệnh miễn phí cho công nhân nhà trọ…

"Việc khai trương hệ thống truy nhập Internet không dây miễn phí tại 90 khu nhà trọ công nhân hôm nay không chỉ là món quà ý nghĩa, là sự sẻ chia và đồng hành của tổ chức Công đoàn cùng các đơn vị phối hợp đối với công nhân lao động nhập cư, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại, an toàn cho người lao động. Thông qua chương trình này, mỗi khu nhà trọ sẽ không chỉ là nơi ở mà còn trở thành một “không gian văn hóa số”, nơi công nhân có thêm điều kiện học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận thông tin hữu ích sau những giờ lao động vất vả" - lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố phát biểu tại buổi Lễ.