Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 bùng nổ sân khấu công nghệ

Với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” tại Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Đây là sự kiện chính trị - văn hóa - du lịch trọng điểm chào mừng 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, do UBND thành phố chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức.

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển mà còn thể hiện sự kết nối giữa hai dòng chảy lịch sử - văn hóa. Một bên là Hải Phòng hiện đại, phóng khoáng; một bên là Hải Dương - vùng đất văn hiến lâu đời. Sự hội tụ này đang tạo nên diện mạo mới cho thành phố: mở rộng không gian phát triển, gia tăng chiều sâu văn hóa và củng cố động lực bứt phá.

Đêm khai mạc được đầu tư lớn về công nghệ với hệ thống sân khấu đa tầng, màn hình LED hiện đại.

Bám sát chủ đề “Hội tụ - Tỏa sáng”, chương trình được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt về hành trình phát triển của Hải Phòng - từ sự tích lũy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người đến quá trình bứt phá trong thời kỳ hội nhập. “Hội tụ” không chỉ là sự giao thoa của các lớp trầm tích văn hóa mà còn là điểm gặp của những nguồn lực phát triển hiện đại; còn “tỏa sáng” thể hiện khát vọng khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu theo 3 chương: “Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng”, “Mạch nguồn hội tụ” và “Khát vọng tỏa sáng”, tái hiện từ chiều sâu lịch sử, truyền thống cách mạng đến một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là quy mô lực lượng tham gia biểu diễn. Bên cạnh dàn nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà; cùng nhóm Oplus, rapper Ram C và nghệ sĩ saxophone Hoàng Tùng, chương trình còn huy động lực lượng biểu diễn quy mô lớn từ nhiều đơn vị.

Cụ thể, các lực lượng tham gia gồm Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng cùng nhiều vũ đoàn, nghệ sĩ, học viên từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật. Sự phối hợp giữa các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và lực lượng vũ trang sẽ tạo nên không gian biểu diễn hoành tráng, đồng thời thể hiện rõ tính chất của một sự kiện chính trị - văn hóa tầm vóc.

Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đậm nét.

Đêm khai mạc được đầu tư lớn về công nghệ với hệ thống sân khấu đa tầng, màn hình LED hiện đại, công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và các thiết bị lập trình tự động như sàn nâng, ray trượt, hệ thống nâng hạ đạo cụ. Hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp hiệu ứng pháo hoa nghệ thuật, phun lửa, khói… hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Chương trình có quy mô khán đài khoảng 10.000 chỗ, tổng lượng người tham dự dự kiến khoảng 20.000 người, đồng thời với hệ thống màn hình và âm thanh phục vụ đông đảo người dân theo dõi.

Với nội dung giàu ý nghĩa, sự đầu tư bài bản, khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đậm nét, góp phần lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, hội tụ nguồn lực và tỏa sáng trong giai đoạn phát triển mới.