Samsung ra mắt 4 giải pháp hiển thị mới dành cho doanh nghiệp

Cả 4 giải pháp này của Samsung giúp doanh nghiệp trở nên linh hoạt và cạnh tranh hơn trong kỷ nguyên kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hoon Chung, Phó Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng Bộ phận Kinh doanh Doanh nghiệp tại Samsung Electronics cho biết: “Trong thế giới hậu Covid-19 ngày nay, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng nhanh chóng của mô hình tương tác kết hợp trong học tập và làm việc, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp hiển thị phục vụ cho việc chuyển đổi số tại nơi làm việc và lớp học. Điều này củng cố thêm tầm quan trọng của các công cụ quản lý nội dung và quản lý từ xa, được hỗ trợ bởi vai trò mở rộng của màn hình hiển thị số. Khi đem đến các cải tiến và đổi mới cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu kỹ thuật số đang gia tăng, chúng tôi ưu tiên tính bền vững trong các quyết định ở mọi giai đoạn. Điều này phù hợp với xu hướng ngày càng tăng của các tổ chức là tập trung vào khía cạnh phát triển bền vững hơn.”

Samsung Electronics công bố giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật số tiếp theo của các công ty tại Hội nghị Công nghệ Samsung Display Tech Summit 2023.

Cụ thể, với hệ sinh thái của mình, Samsung cung cấp đa dạng các thiết bị, giải pháp và dịch vụ toàn diện để đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp đến từ các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm các tập đoàn, giáo dục, khách sạn, y tế…

Đầu tiên là thế mạnh về thiết bị di động, Samsung sẽ mang đến hệ sinh thái đa dạng các thiết bị như dòng điện thoại thông minh Galaxy và các thiết bị được sử dụng bởi hàng triệu nhân viên trên toàn cầu, cũng như vị thế dẫn đầu vững chắc trong lĩnh vực công nghệ hiển thị. Là công ty dẫn đầu nền công nghiệp màn hình hiển thị toàn cầu trong 14 năm liên tiếp Samsung đa và vẫn không ngừng thúc đẩy sự đổi mới trong công nghệ LED và Micro LED. Ngoài ra, Samsung còn cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng thông minh từ hệ thống điều hòa không khí đến mạng di động.

Bằng cách kết hợp danh mục sản phẩm phong phú với các giải pháp về thiết bị, hiển thị và nội dung, quản lí nhà thông minh và dịch vụ bảo mật cấp doanh nghiệp Knox cao cấp, Samsung cung cấp cho doanh nghiệp một danh mục giải pháp tổng thể gồm các dịch vụ tích hợp liền mạch, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

“Samsung cam kết cung cấp các giải pháp doanh nghiệp tích hợp giúp các tổ chức chuyển đổi số một cách chiến lược hơn. Điều này đặc biệt quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, nơi các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh cao và đang trải qua quá trình chuyển đổi số nhanh chóng. Các doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm những cách thức mới để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng trong cuộc sống hằng ngày.” Ông SH Jo, Chủ tịch kiêm CEO của Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương nhấn mạnh.

Các giải pháp hiển thị được Samsung trình diễn tại Samsung Display Tech Summit bao gồm:

Màn hình The Wall dành cho Phim Trường Ảo (Tên mẫu: IVC): đây là sản phẩm mới nhất của dòng màn hình The Wall, màn hình The Wall IVC có các tùy chọn mật độ pixel là P1.68 và P2.1, tốc độ khung hình studio chuyên dụng (23.976, 29.97 và 59.94Hz) và khóa gen, hỗ trợ đồng bộ hóa màn hình với tín hiệu video của máy quay. Màn hình có tần số quét cao lên đến 12.288Hz, độ sáng tối đa 1.500nit và góc nhìn rộng lên đến 170 độ, tạo nên chất lượng hình ảnh tuyệt vời chưa từng có cho nội dung ảo. Với công nghệ mô-đun bao gồm nhiều tùy chọn lắp đặt như màn hình phẳng hoặc màn hình cong lên đến 6.000R, The Wall IVC được treo hoặc xếp chồng với các màn hình khác với thiết kế chống bụi và các vi hạt thường gặp trong môi trường sản xuất điện ảnh. Giải pháp Quản lý Phim trường ảo – Virtual Production Management (VPM) được tích hợp và giao diện trực quan dễ sử dụng của màn hình giúp dễ dàng quản lý và kết xuất hình ảnh chất lượng cao ở mức tối đa.

Màn hình LED All-in-One trong nhà (Tên mẫu: IAC): IAC là màn hình LED có độ phân giải Full HD kích thước 130inch với bộ khung được lắp ráp sẵn, dễ dàng lắp đặt bằng cách treo lên tường. Với thiết kế mỏng 56mm, IAC đạt độ sáng tối đa 1.000 nits và tần số quét 3.840 Hz hiển thị hình ảnh video sống động đắm chìm, phù hợp khi đặt tại sảnh chờ của các công ty, tập đoàn cấp cao, phòng họp và các cửa hàng bán lẻ. Trang bị thêm bộ dịch vụ Microsoft 365 trong hộp Samsung S-Box tích hợp, IAC là giải pháp màn hình hiển thị mạnh mẽ và linh hoạt cho môi trường thương mại.

Màn hình tương tác Samsung (Tên mẫu: WAC): màn hình tương tác Samsung mới (chạy hệ điều hành Android) là thiết bị cơ sở phục vụ cho các lớp học số và công việc giảng dạy tại các giảng đường với giao diện người dùng tùy chỉnh mạnh mẽ cho các ứng dụng giáo dục, kết hợp chế độ hiển thị đa màn hình, khả năng trình chiếu tối đa lên chín màn hình cùng một lúc bất kể hệ điều hành hay thiết bị, và có tích hợp các ứng dụng giáo dục thông minh. Màn hình có sẵn các mẫu kích thước 65, 75 và 86inch và cung cấp vô số tùy chọn kết nối cho Wi-Fi, Bluetooth, cổng HDMI và USB-C.

Samsung Windows Kiosk (Mẫu KMC-W): là giải pháp kiosk tự phục vụ mới nhất hỗ trợ bởi hệ điều hành Windows, vừa chính thức được ra mắt. Màn hình tương tác 24 inch sẽ giúp mở rộng khả năng tương thích phần mềm cho các ngành F&B, bán lẻ, du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Các giải pháp màn hình mới này sẽ tiếp tục củng cố cho bộ giải pháp doanh nghiệp toàn diện của Samsung nhằm tạo ra trải nghiệm mới cho các khách hàng trong kỷ nguyên số.

Chi tiết về giải pháp hiển thị Samsung, xem thêm tại https://www.samsung.com/vn/business/displays/