Là một người yêu nghệ thuật nổi tiếng toàn cầu, RM thường xuyên được truyền thông nhắc đến bởi niềm đam mê nghệ thuật sâu sắc, bao gồm các chuyến thăm bảo tàng lớn và bộ sưu tập nghệ thuật đương đại cá nhân. Với vai trò đại sứ Samsung Art TV, RM sẽ mang đến góc nhìn độc đáo và niềm đam mê nghệ thuật thị giác đến với người dùng TV Samsung trên toàn thế giới.

Dòng Samsung Art TV bao gồm các sản phẩm MICRO LED, The Frame, The Frame Pro, Neo QLED 8K, Neo QLED và các mẫu QLED từ Q7F trở lên, nổi bật với sự kết hợp giữa công nghệ hiển thị tiên tiến và khả năng thể hiện nghệ thuật độc đáo, tạo nên không gian sống tràn ngập nghệ thuật.

RM được xem là biểu tượng toàn cầu và là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng quốc tế, trong vai trò đại sứ, anh sẽ chia sẻ cảm nhận về tác phẩm thông qua Samsung Art Store, mời người dùng và người hâm mộ cùng khám phá thế giới nghệ thuật qua lăng kính độc đáo của riêng mình.

Chia sẻ về tin tức này, ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành ngành hàng Màn hình Hiển thị (VD) Samsung Electronics cho biết: “Niềm đam mê nghệ thuật và văn hóa của RM hoàn toàn đồng điệu với tầm nhìn của chúng tôi trong việc mang nghệ thuật đến gần hơn với mọi người thông qua công nghệ. Chúng tôi rất vui mừng khi chào đón RM trở thành đại sứ cho Samsung Art TV và tin rằng tiếng nói của anh sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ mới khám phá nghệ thuật theo phong cách cá nhân, sâu sắc và ý nghĩa hơn”.

RM (BTS) trở thành đại sứ toàn cầu của Samsung Art TV

Thông qua dịch vụ Samsung Art Store, một dịch vụ đăng ký theo gói với hơn 3.500 tác phẩm nghệ thuật độ phân giải cao 4K, người dùng có thể thưởng thức những nội dung được RM lựa chọn và bình luận.

Tất cả những chia sẻ cá nhân và cảm nhận của RM về các tác phẩm nghệ thuật sẽ được phát hành trực tiếp trên Samsung Art Store, mang đến cho người hâm mộ và giới yêu nghệ thuật một góc nhìn thẩm mỹ rất riêng từ RM.

Samsung Art Store là dịch vụ đăng ký nghệ thuật có sẵn trên các TV Samsung Art, bao gồm The Frame, Neo QLED và QLED. Hiện dịch vụ đã có mặt tại 117 quốc gia và cung cấp hơn 3.500 tác phẩm nghệ thuật độ phân giải 4K từ hơn 70 đối tác uy tín trên thế giới. Qua Samsung Art Store, người dùng có thể thưởng thức nghệ thuật ngay tại nhà và ứng dụng linh hoạt trong thiết kế nội thất hằng ngày.

“Là người luôn tìm thấy nguồn cảm hứng và sự an yên trong nghệ thuật, tôi rất vinh dự khi được hợp tác với Samsung để chia sẻ hành trình và tình yêu dành cho nghệ thuật thị giác. Thông qua sự hợp tác này, tôi hy vọng ngày càng nhiều người có thể kết nối với nghệ thuật trong cuộc sống thường nhật – giống như tôi vẫn luôn làm,” RM chia sẻ.

Trong vai trò mới, RM cũng tham dự Art Basel - một trong những triển lãm nghệ thuật quốc tế danh giá nhất thế giới, được tổ chức tại Basel, Thụy Sĩ. Tại đây, anh tham gia một buổi chia sẻ đặc biệt về nghệ thuật đương đại, việc sưu tầm nghệ thuật và giá trị văn hóa của nghệ thuật thị giác.

Thông qua tính năng khám phá phong phú và các bộ sưu tập được tuyển chọn của Samsung Art TV, RM chia sẻ rằng anh đã có cơ hội tiếp cận với một thế giới sáng tạo rộng lớn hơn, khơi dậy sự tò mò và định hình lại cách nhìn về văn hóa thị giác. Anh bày cũng tỏ rằng, những nền tảng kỹ thuật số như Samsung Art Store đang giúp người xem vượt ra khỏi “vùng an toàn” và những gu thẩm mỹ vốn bị ảnh hưởng bởi thuật toán.

“Mỗi không gian đều có cảm xúc riêng. Và đôi khi chỉ một tác phẩm nghệ thuật hay một khung tranh cũng có thể thay đổi bầu không khí đó. Tôi thích việc Samsung Art TV mang đến cho mọi người sự tự do để khám phá và sống cùng nghệ thuật theo nhịp sống của chính họ”. RM chia sẻ trong buổi tọa đàm tại Art Basel.

Sự hợp tác giữa RM và Samsung Art TV đánh dấu một bước tiến mới trong mối liên kết giữa nghệ thuật, công nghệ và văn hóa đại chúng toàn cầu

Có thể nói, sự hợp tác giữa RM và Samsung Art TV đánh dấu một bước tiến mới trong mối liên kết giữa nghệ thuật, công nghệ và văn hóa đại chúng toàn cầu. Thông qua sự cộng tác này, Samsung tiếp tục khẳng định cam kết đưa nghệ thuật đẳng cấp thế giới đến gần hơn với mọi người – giờ đây với RM là cầu nối giữa người hâm mộ và thế giới nghệ thuật.

