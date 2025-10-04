Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chuyên môn

Phát biểu tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong Quý III/2025, Bộ Tài chính đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, ghi dấu ấn mới trong lịch sử phát triển ngành Tài chính. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng cho ngành Tài chính vì có những thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng bộ Bộ Tài chính. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã tổ chức gian trưng bày triển lãm với chủ đề “80 năm ngành tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển” trong khuôn khổ Triển lãm “Thành tựu Đất nước” chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025); đây là hoạt động mang tính điểm nhấn giới thiệu về những thành tựu phát triển nổi bật của ngành Tài Chính đồng hành cùng 80 năm sây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi thông tin tại họp báo.

Trong bối cảnh vừa thực hiện công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, vừa đảm bảo điều hành tài chính - ngân sách nhà nước hiệu quả, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực quyết tâm trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính đã đạt được một số kết quả tích cực.

“Bộ Tài chính đã ban hành các Quyết định và văn bản kịp thời phân công cho các đơn vị thuộc Bộ triển khai nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời có các Công điện, văn bản đôn đốc, quán triệt các địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Tài chính cũng đã thành lập tổ thường trực và lđường dây nóng để giải quyết khó khăn vướng mắc; tổ chức 02 đợt hỗ trợ tập trung toàn diện 34 địa phương. Nhờ đó đã cơ bản thảo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính cho việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chia sẻ.

Họp báo thường kỳ Quý III của Bộ Tài chính .

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã khẩn trương rà soát, xây dựng và sửa đổi một nhiều văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa, triển khai 04 Nghị quyết trụ số 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng.

Trong đó, Bộ đã trình và tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật trong lĩnh vực tài chính; nghiên cứu sửa đổi các luật thuế quan trọng như Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng để bổ sung ưu đãi, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân.

Đề xuất nhiều giải pháp tài chính

Trong dựu thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ đưa vào dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng sẽ thu thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng, không áp dụng với vàng trang sức, nguyên liệu.

Mức thuế đề xuất ban đầu là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Việc áp dụng thời điểm nào, điều chỉnh thuế ra sao được trình Quốc hội theo hướng giao cho Chính phủ quy định.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Lưu Đức Huy trả lời tại họp báo.

Trong dự thảo Luận thuế Giá trị gia tăng sửa đổi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Lưu Đức Huy cho biết, hiện đã có mức thuế suất khác nhau cho các loại vàng khác nhau như vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức… Trong đó, thuế nhập khẩu với vàng miếng là 0%; dự kiến mức thuế suất áp dụng cho xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ thời gian tới là 0%. Các giao dịch mua bán vàng nói chung, hiện đang áp dụng thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Ngày 9/9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05 về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng, việc thí điểm được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, minh bạch, có kiểm soát, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hiện tuy chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đăng ký chính thức, nhưng một số doanh nghiệp đã bày tỏ quan tâm và có trao đổi kỹ thuật bước đầu với cơ quan quản lý.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để sớm ban hành các quy định chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đề xuất chính thức.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng trả lời tại họp báo.

“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang đang dự thảo các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Trong đó sẽ quy định tiêu chí, quy trình và điều kiện cấp phép. Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm nhiều nhiệm vụ liên quan đến khung pháp lý, chính sách thuế, quy trình thu nộp thuế, chế độ kế toán và các quy định có liên quan” - ông Hà Duy Tùng chia sẻ.

Đối với thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết đang tiến hành các nội dung nâng hạng thị trương chứng khoán. Việc nâng hạng là bước khởi đầu, đồng thời phải duy trì vị thế và tiếp tục hướng đến những bước cao hơn trong tương lai.

“Đây là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, sớm minh bạch hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn, từ đó thúc đẩy thị trường vốn và nền kinh tế phát triển” - Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh. Đồng thời cho biết thêm, các nhà điều hành đã triển khai tất cả các giải pháp để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu theo chiến lược phát triển.