Quyết định này được ban hành nhằm triển khai Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý đối với lĩnh vực còn nhiều mới mẻ này.

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Theo Quyết định số 96/QĐ-BTC, 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản mã hóa được công bố, bao gồm:

(1) Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa;

(2) Điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa;

(3) Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Bộ Tài chính cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính nêu trên sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 20/01/2026. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và quan tâm có thể tra cứu chi tiết nội dung từng thủ tục tại Phụ lục Thủ tục hành chính mới ban hành kèm theo Quyết định.

Toàn văn Quyết định số 96/QĐ-BTC và các tài liệu liên quan hiện đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn Việc công bố các thủ tục hành chính thí điểm được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý ban đầu cho hoạt động tổ chức và vận hành thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ nhà đầu tư và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai.