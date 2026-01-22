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Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Thế Kiên

Thế Kiên

18:35 | 22/01/2026
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Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC ngày 20/01/2026 về việc công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam Một số nội dung chính quy định tại thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi Bộ Tài chính thông tin về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT

Quyết định này được ban hành nhằm triển khai Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý đối với lĩnh vực còn nhiều mới mẻ này.

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Theo Quyết định số 96/QĐ-BTC, 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản mã hóa được công bố, bao gồm:

(1) Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa;

(2) Điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa;

(3) Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Chính phủ chính thức cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam Chính phủ chính thức cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

Bộ Tài chính cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính nêu trên sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 20/01/2026. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và quan tâm có thể tra cứu chi tiết nội dung từng thủ tục tại Phụ lục Thủ tục hành chính mới ban hành kèm theo Quyết định.

Toàn văn Quyết định số 96/QĐ-BTC và các tài liệu liên quan hiện đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn Việc công bố các thủ tục hành chính thí điểm được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý ban đầu cho hoạt động tổ chức và vận hành thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ nhà đầu tư và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai.

tài sản mã hóa thị trường tài sản mã hóa Bộ Tài chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thủ tục hành chính cấp giấy phép giao dịch tài sản mã hóa Nghị quyết 05/2025 Quyết định 96/QĐ-BTC

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
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Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

transcosmos Việt Nam - Đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

transcosmos Việt Nam - Đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam