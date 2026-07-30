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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Tạ Thành

Tạ Thành

15:39 | 30/07/2026
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Meta đường dưới của tựa game Liên Minh Huyền Thoại đang thay đổi mạnh khi các tướng pháp sư xuất hiện ngày càng nhiều. Gumayusi cho rằng xu hướng này làm phai nhạt bản sắc vốn có của vị trí Xạ Thủ.
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Gumayusi không đồng tình với định hướng meta đường dưới

Meta đường dưới của Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện dày đặc của các vị tướng pháp sư bên cạnh nhóm Xạ Thủ truyền thống. Xu hướng này buộc nhiều tuyển thủ phải mở rộng bể tướng và thay đổi phong cách thi đấu để đáp ứng yêu cầu chiến thuật của đội.

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại. Ảnh: Spilled.
Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại. Ảnh: Spilled.

Trong cuộc chia sẻ mới đây, Gumayusi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về sự thay đổi này. Anh cho rằng mỗi vị trí trong tựa game đều có bản sắc riêng và người chơi thường lựa chọn vai trò phù hợp với phong cách mình theo đuổi.

"Tôi luôn cảm thấy việc lựa chọn một vị trí trong game cũng giống như việc chọn một hệ nhân vật trong các tựa game khác vậy. Mỗi vị trí đều có những điều mà mọi người kỳ vọng ở nó. Nếu bạn chơi Đường Trên hay Đường Giữa, sẽ có những kỳ vọng riêng. Và nếu bạn đã chọn Xạ Thủ, hẳn phải có một lý do nào đó."

Theo tuyển thủ của HLE, giá trị cốt lõi của vị trí Xạ Thủ nằm ở khả năng gây sát thương bằng các đòn đánh thường. Đây cũng là yếu tố khiến anh lựa chọn gắn bó với vai trò này ngay từ đầu.

"Tôi mong muốn điều gì ở vị trí Xạ Thủ ư? Tôi muốn chơi những tướng gây sát thương chủ yếu bằng đòn đánh thường. Những vị tướng phụ thuộc vào đòn đánh tay — đó chính là lý do vì sao tôi trở thành một tuyển thủ Xạ Thủ."

Quan điểm của Gumayusi phản ánh tâm lý chung của không ít tuyển thủ đường dưới khi meta hiện tại yêu cầu họ sử dụng nhiều vị tướng pháp sư hơn thay vì các Xạ Thủ truyền thống. Điều này khiến phong cách thi đấu vốn gắn liền với những pha bắn tay liên tục dần mất đi vị thế trong môi trường chuyên nghiệp.

Vẫn thích nghi để hướng tới chiến thắng cùng HLE

Không chỉ Gumayusi, nhiều tuyển thủ kỳ cựu khác như Ruler hay Hans sama cũng gặp không ít thách thức khi phải làm quen với những lựa chọn mới ở đường dưới. Trong khi đó, Peyz là một trong số ít cái tên vẫn duy trì được phong độ với nhóm tướng đa dạng. Dẫu vậy, ngay cả tuyển thủ này cũng có những thời điểm không thể tạo khác biệt khi sử dụng các lựa chọn theo meta trong những trận đấu khó khăn.

Các vị tướng pháp sư được game thủ sử dụng để phù hợp với meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại. Ảnh: Riot Games.
Các vị tướng pháp sư được game thủ sử dụng để phù hợp với meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại. Ảnh: Riot Games.

Dù chưa thực sự hài lòng với xu hướng hiện tại, Gumayusi vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp bằng cách thích nghi với mọi yêu cầu chiến thuật. Anh sẵn sàng sử dụng các vị tướng pháp sư nếu điều đó giúp HLE đạt hiệu quả cao nhất trong thi đấu.

Những chia sẻ của Gumayusi cho thấy cuộc tranh luận về bản sắc của vị trí Xạ Thủ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù meta có thể tiếp tục thay đổi trong các phiên bản tới, mục tiêu của ngôi sao HLE vẫn không thay đổi: thích nghi để giành chiến thắng, đồng thời hy vọng vị trí Xạ Thủ sẽ giữ được những giá trị đặc trưng đã tạo nên sức hấp dẫn của vai trò này.

Gumayusi meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại liên minh huyền thoại Esports Thể thao điện tử

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Hà Nội - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Miền Tây - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 ▼30K 14,060 ▼30K
Trang sức 99.99 13,370 ▼30K 14,070 ▼30K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 ▲2K 14,172 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 ▲2K 14,173 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 ▲1235K 1,412 ▲1271K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 ▲1235K 1,413 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 ▲1208K 1,392 ▲1253K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 ▲198K 137,822 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 ▲15K 10,456 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 ▲136K 94,815 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 ▼67621K 8,507 ▼76441K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 ▲117K 81,312 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 ▲83K 58,202 ▲83K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
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Cập nhật: 30/07/2026 16:00

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