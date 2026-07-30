Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Hơn 6.400 mô tô Honda phải khắc phục lỗi kỹ thuật

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố chương trình triệu hồi đối với hơn 6.400 mô tô phân khối lớn nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và Nhật Bản. Các mẫu xe thuộc diện ảnh hưởng gồm Rebel 300, Rebel 500, CL500 và CB1000 Hornet, đều được phân phối chính hãng thông qua hệ thống Honda DreamWing.

Theo thông báo của doanh nghiệp, đợt triệu hồi được triển khai nhằm xử lý các lỗi kỹ thuật có khả năng ảnh hưởng đến an toàn vận hành của phương tiện.

Trong đó, Rebel 500 và CL500 gặp vấn đề liên quan đến cụm khóa tay lái. Sau thời gian sử dụng, một số bu lông có thể bị lỏng, dẫn đến nguy cơ rơi hoặc mắc kẹt tại khu vực tay lái. Tình trạng này có thể cản trở việc điều khiển xe, làm tăng nguy cơ mất lái và trượt ngã. Ở một số trường hợp hiếm gặp, cụm khóa tay lái còn có thể bị bung khỏi vị trí lắp đặt.

Honda Rebel 500. Ảnh: Honda.

Trong khi đó, mẫu CB1000 Hornet được xác định tồn tại hai lỗi kỹ thuật. Lỗi đầu tiên liên quan đến ống dẫn nhiên liệu nối với bình xăng. Nếu chi tiết này bị lỏng hoặc tuột khỏi vị trí, nhiên liệu có thể rò rỉ xuống bánh sau, làm giảm độ bám đường, gia tăng nguy cơ trượt ngã và tiềm ẩn rủi ro cháy nổ khi tiếp xúc với nguồn nhiệt.

Ngoài ra, quá trình lắp ráp pít-tông và xéc-măng trên một số xe chưa đạt yêu cầu kỹ thuật. Điều này khiến động cơ tiêu hao dầu bất thường, có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, động cơ có nguy cơ bị bó cứng, kéo theo hiện tượng khóa bánh sau khi xe đang vận hành.

Honda CB1000 Hornet. Ảnh: Honda

Honda Việt Nam cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hoặc sự cố mất an toàn nào phát sinh từ những lỗi trên.

Triển khai nhiều giai đoạn, Honda chịu toàn bộ chi phí sửa chữa

Honda Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình khắc phục từ ngày 27/7. Trong giai đoạn đầu, hãng tiến hành thay thế bu lông khóa tay lái cho 724 xe Rebel 500 và 15 xe CL500. Đồng thời, 9 xe CB1000 Hornet sẽ được kiểm tra và thay mới các chi tiết gồm ống dẫn nhiên liệu, pít-tông và cụm xéc-măng nếu cần thiết.

Sau giai đoạn đầu, doanh nghiệp dự kiến triển khai thêm một đợt triệu hồi quy mô lớn từ cuối tháng 8/2026 hoặc sớm hơn sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý.

Honda Việt Nam triển khai chương trình khắc phục thành nhiều đợt. Ảnh: Honda.

Đợt bổ sung này dự kiến áp dụng cho 5.678 xe, bao gồm 4.096 xe Rebel 300, 1.518 xe Rebel 500 và 64 xe CL500. Các phương tiện sẽ được thay thế bu lông khóa tay lái để loại bỏ nguy cơ phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng.

Honda Việt Nam cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi triển khai đồng loạt chương trình. Hãng đồng thời khẳng định toàn bộ chi phí kiểm tra, thay thế linh kiện và khắc phục lỗi đối với các xe thuộc diện triệu hồi sẽ do doanh nghiệp chi trả, nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như an toàn cho khách hàng trong quá trình sử dụng phương tiện.