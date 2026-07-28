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Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Tạ Thành

Tạ Thành

17:53 | 28/07/2026
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Trước xu hướng số hóa ngày càng mạnh của ngành game, Chủ tịch SEGA cho biết game kỹ thuật số sẽ đóng vai trò trung tâm, song hãng vẫn duy trì đĩa game như một phần giá trị truyền thống.
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Game kỹ thuật số trở thành động lực mở rộng thị trường

Ngành công nghiệp game đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh sang phân phối kỹ thuật số. Sau khi Sony công bố kế hoạch dừng sản xuất đĩa game PlayStation từ năm 2028, định hướng của các nhà phát hành lớn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Famitsu, được GamesRadar+ dẫn lại, Chủ tịch SEGA Shuji Utsumi khẳng định nền tảng kỹ thuật số sẽ giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng trong những năm tới.

Chủ tịch SEGA Shuji Utsumi chia sẻ về tương lai game kỹ thuật số. Ảnh: TechRadar
Chủ tịch SEGA Shuji Utsumi chia sẻ về tương lai game kỹ thuật số. Ảnh: TechRadar

Theo ông, thị trường game PC đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt tại nhiều quốc gia và khu vực mà hệ máy console chưa tạo được sức ảnh hưởng rộng rãi. Sự phát triển này mở ra cơ hội để SEGA tiếp cận thêm người chơi trên phạm vi toàn cầu thông qua các nền tảng phân phối số.

Ông Shuji Utsumi nhấn mạnh việc thúc đẩy các sản phẩm kỹ thuật số là yếu tố then chốt để mở rộng thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Nhật Bản vẫn là thị trường có truyền thống gắn bó với đĩa game và đây là đặc điểm mà SEGA luôn cân nhắc trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh.

Những chia sẻ của lãnh đạo SEGA cho thấy hãng đang hướng tới việc tận dụng lợi thế của mô hình phân phối số nhằm mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời thích ứng với xu hướng tiêu dùng đang thay đổi trên toàn cầu.

SEGA chưa từ bỏ đĩa game truyền thống

Dù xác định game kỹ thuật số là trọng tâm phát triển, SEGA khẳng định hãng chưa có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn đĩa game vật lý.

Ông Shuji Utsumi cho biết, với bề dày lịch sử từng là một nhà sản xuất phần cứng console, SEGA vẫn dành sự trân trọng đặc biệt đối với "văn hóa đĩa game". Đây không chỉ là phương thức phát hành sản phẩm mà còn là một phần di sản của ngành công nghiệp game.

Chủ tịch SEGA Shuji Utsumi khẳng định: Đĩa game là một phần của văn hóa game. Ảnh: Reddit.
Chủ tịch SEGA Shuji Utsumi khẳng định: Đĩa game là một phần của văn hóa game. Ảnh: Reddit.

Theo định hướng được chia sẻ, SEGA sẽ tiếp tục đánh giá những lợi thế của hình thức phân phối kỹ thuật số để triển khai quá trình chuyển đổi theo từng giai đoạn. Song song với đó, hãng vẫn duy trì sự hiện diện của các phiên bản đĩa vật lý nhằm đáp ứng nhu cầu của bộ phận người chơi yêu thích việc sưu tầm và sở hữu sản phẩm truyền thống.

Quan điểm của Chủ tịch SEGA phản ánh cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và bảo tồn giá trị cũ trong bối cảnh ngành game đang thay đổi nhanh chóng. Khi doanh số game kỹ thuật số liên tục tăng và các nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến, nhiều nhà phát hành xem đây là hướng phát triển tất yếu.

Xem thêm: Thị trường game cũ đối mặt cú sốc sau khi Sony khai tử đĩa game PlayStation

Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì đĩa game cho thấy thị trường vật lý vẫn giữ vai trò nhất định, đặc biệt tại những khu vực có cộng đồng người chơi trung thành với hình thức sở hữu truyền thống.

Trong thời gian tới, chiến lược kết hợp giữa phát hành kỹ thuật số và đĩa game vật lý được kỳ vọng sẽ giúp SEGA mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời duy trì mối liên kết với nhóm người hâm mộ đã đồng hành cùng thương hiệu trong nhiều thập kỷ.

Chủ tịch SEGA Shuji Utsumi Đĩa game game kỹ thuật số kỷ nguyên game số SEGA

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
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Cập nhật: 28/07/2026 19:00
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Cập nhật: 28/07/2026 19:00

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