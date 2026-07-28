Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Game kỹ thuật số trở thành động lực mở rộng thị trường

Ngành công nghiệp game đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh sang phân phối kỹ thuật số. Sau khi Sony công bố kế hoạch dừng sản xuất đĩa game PlayStation từ năm 2028, định hướng của các nhà phát hành lớn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Famitsu, được GamesRadar+ dẫn lại, Chủ tịch SEGA Shuji Utsumi khẳng định nền tảng kỹ thuật số sẽ giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng trong những năm tới.

Chủ tịch SEGA Shuji Utsumi chia sẻ về tương lai game kỹ thuật số. Ảnh: TechRadar

Theo ông, thị trường game PC đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt tại nhiều quốc gia và khu vực mà hệ máy console chưa tạo được sức ảnh hưởng rộng rãi. Sự phát triển này mở ra cơ hội để SEGA tiếp cận thêm người chơi trên phạm vi toàn cầu thông qua các nền tảng phân phối số.

Ông Shuji Utsumi nhấn mạnh việc thúc đẩy các sản phẩm kỹ thuật số là yếu tố then chốt để mở rộng thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Nhật Bản vẫn là thị trường có truyền thống gắn bó với đĩa game và đây là đặc điểm mà SEGA luôn cân nhắc trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh.

Những chia sẻ của lãnh đạo SEGA cho thấy hãng đang hướng tới việc tận dụng lợi thế của mô hình phân phối số nhằm mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời thích ứng với xu hướng tiêu dùng đang thay đổi trên toàn cầu.

SEGA chưa từ bỏ đĩa game truyền thống

Dù xác định game kỹ thuật số là trọng tâm phát triển, SEGA khẳng định hãng chưa có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn đĩa game vật lý.

Ông Shuji Utsumi cho biết, với bề dày lịch sử từng là một nhà sản xuất phần cứng console, SEGA vẫn dành sự trân trọng đặc biệt đối với "văn hóa đĩa game". Đây không chỉ là phương thức phát hành sản phẩm mà còn là một phần di sản của ngành công nghiệp game.

Chủ tịch SEGA Shuji Utsumi khẳng định: Đĩa game là một phần của văn hóa game. Ảnh: Reddit.

Theo định hướng được chia sẻ, SEGA sẽ tiếp tục đánh giá những lợi thế của hình thức phân phối kỹ thuật số để triển khai quá trình chuyển đổi theo từng giai đoạn. Song song với đó, hãng vẫn duy trì sự hiện diện của các phiên bản đĩa vật lý nhằm đáp ứng nhu cầu của bộ phận người chơi yêu thích việc sưu tầm và sở hữu sản phẩm truyền thống.

Quan điểm của Chủ tịch SEGA phản ánh cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và bảo tồn giá trị cũ trong bối cảnh ngành game đang thay đổi nhanh chóng. Khi doanh số game kỹ thuật số liên tục tăng và các nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến, nhiều nhà phát hành xem đây là hướng phát triển tất yếu.

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Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì đĩa game cho thấy thị trường vật lý vẫn giữ vai trò nhất định, đặc biệt tại những khu vực có cộng đồng người chơi trung thành với hình thức sở hữu truyền thống.

Trong thời gian tới, chiến lược kết hợp giữa phát hành kỹ thuật số và đĩa game vật lý được kỳ vọng sẽ giúp SEGA mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời duy trì mối liên kết với nhóm người hâm mộ đã đồng hành cùng thương hiệu trong nhiều thập kỷ.