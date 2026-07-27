Chuyển đổi số

Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

Hùng Cường

Hùng Cường

17:41 | 27/07/2026
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Kế hoạch kiểm tra chuyển đổi số Hưng Yên 2026 lập hai đoàn kiểm tra 09 sở ngành và 08 địa phương từ ngày 05 đến 31/8/2026, đánh giá theo năm nhóm vấn đề gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, an ninh an toàn số và nguồn lực số, đối chiếu hàng loạt chỉ tiêu định lượng cụ thể.
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Mới đây, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã công bố Kế hoạch kiểm tra công tác chuyển đổi số năm 2026.

Theo kế hoạch, tỉnh lập hai đoàn kiểm tra để rà soát 09 sở ngành cùng 08 địa phương từ ngày 05/8 đến ngày 31/8/2026, dựa trên khung đánh giá gồm năm nhóm vấn đề trọng tâm. Đây là lần rà soát toàn diện đầu tiên gắn trực tiếp với Nghị quyết 57-NQ/TWĐề án 06 tại Hưng Yên.

Trong đó, Đoàn kiểm tra số 01 do bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn, phụ trách 05sở ngành gồm Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Tài chính, cùng 04 địa phương là phường Phố Hiến, xã Lương Bằng, xã Quỳnh Phụ và xã Hoàng Hoa Thám.

Đoàn kiểm tra số 02 do Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn, làm việc với bốn sở ngành gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, và 04 địa phương là phường Trà Lý, phường Mỹ Hào, xã Ân Thi và xã Hưng Hà.

Chuyên gia của Viettel Hưng Yên và VNPT Hưng Yên tham gia với tư cách thành viên chính thức của đoàn, hỗ trợ đánh giá kỹ thuật hạ tầng và bảo mật.

Người dân được hướng dẫn tận tình, chu đáo khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên
Người dân được hướng dẫn tận tình, chu đáo khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Bộ KH&CN

Năm nhóm vấn đề cùng hệ thống chỉ tiêu định lượng

Đợt kiểm tra lần này xoay quanh 05 nhóm vấn đề gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, an ninh an toàn số và nguồn lực số, trong đó hệ thống chỉ tiêu định lượng mới là phần cốt lõi, buộc từng đơn vị phải chứng minh kết quả bằng những con số cụ thể.

Ở nhóm thể chế, tỉnh đặt mốc trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng với thủ tục hành chính đã số hóa. Nhóm hạ tầng số yêu cầu duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng thông suốt đến 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Nhóm dữ liệu số ràng buộc bằng loạt chỉ tiêu cụ thể khi tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải đạt 100%, cung cấp 100% dữ liệu mở theo kế hoạch, đồng thời 100% công tác báo cáo định kỳ và thống kê kinh tế xã hội được tạo lập và lưu giữ trên hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh.

Đến 2030 chính quyền số Hưng Yên vận hành 100% trên dữ liệu và AI
Đến 2030 chính quyền số Hưng Yên vận hành 100% trên dữ liệu và AI

Riêng mảng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh đặt ra loạt mục tiêu khá cao khi yêu cầu 90% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt từ 80% trở lên và tỷ lệ thanh toán trực tuyến chạm mốc 100%.

Nhóm an ninh an toàn số bắt buộc 100% hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng phải xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP, 100% hệ thống được giám sát cảnh báo và 100% cán bộ công chức viên chức được tập huấn kỹ năng số cùng an toàn thông tin.

Kế hoạch chỉ rõ, các đơn vị được kiểm tra phải gửi báo cáo tự kiểm tra về Thư ký Đoàn trước ngày 30/7, trong khi Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm xây dựng Đề cương hướng dẫn và gửi các đơn vị trước ngày 25/7. Giai đoạn làm việc trực tiếp từ ngày 05/8 đến ngày 31/8, mỗi đơn vị được kiểm tra trong khoảng một ngày làm việc tùy quy mô và các đoàn phải thông báo lịch trước ít nhất 02 ngày.

Toàn bộ kết quả gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Công an tỉnh), các đoàn phải hoàn thành báo cáo kết quả kèm biên bản gửi về đây trước ngày 03/9, sau đó Cơ quan Thường trực tổng hợp trình Trưởng Ban Chỉ đạo trước ngày 07/9.

Kiểm tra thực chất thay vì hình thức

Các đoàn kiểm tra trực tiếp khảo sát hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, phỏng vấn lãnh đạo cùng người sử dụng và mở ngẫu nhiên một số hồ sơ cùng hệ thống ứng dụng cụ thể để đối chiếu với những gì đơn vị đã trình bày.

Ngay ở phần yêu cầu chung, kế hoạch quy định các đơn vị được kiểm tra phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thông tin đã báo cáo. Khi đánh giá nhóm thể chế, văn bản yêu cầu các đơn vị cung cấp tài liệu kiểm chứng thể hiện kết quả đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI
Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Đến phần phương pháp, các đoàn được giao kiểm tra hồ sơ, tài liệu, chứng từ và mở ngẫu nhiên một số hồ sơ, dữ liệu số hóa cùng hệ thống ứng dụng cụ thể để đối chiếu.

Ở khâu tổ chức thực hiện, các sở ngành và UBND cấp xã tiếp tục phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu phục vụ công tác kiểm tra, không để con số nào trong báo cáo đứng một mình mà thiếu bằng chứng.

Mục tiêu của kế hoạch không dừng ở việc đo lường tiến độ kỹ thuật mà còn nhắm tới hiệu quả sử dụng ngân sách.

Ngay trong phần mục đích, kế hoạch nêu rõ yêu cầu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời phòng chống tham nhũng lãng phí trong đầu tư mua sắm.

Tinh thần này được cụ thể hóa ở nhóm hạ tầng số, khi các đoàn phải rà soát danh mục phần mềm, ứng dụng đang dùng tại từng đơn vị trên phương diện tính hợp pháp về bản quyền, mức độ hiện đại và khả năng kết nối, tích hợp.

Sang nhóm nguồn lực số, kế hoạch tiếp tục yêu cầu kiểm tra công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách cho các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số, cùng mức độ đáp ứng so với nhu cầu thực tế.

Cách xây dựng kế hoạch cho thấy cuộc kiểm tra chuyển đổi số Hưng Yên 2026 chú trọng cả hiệu quả sử dụng ngân sách chứ không riêng khối lượng công việc đã hoàn thành.

kiểm tra chuyển đổi số Hưng Yên 2026 Chuyển đổi số Hưng Yên Hưng yên

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
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Cập nhật: 27/07/2026 18:00
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