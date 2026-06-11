Tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được thực hiện theo Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, xác định dữ liệu dân cư trở thành nền tảng trọng yếu cho toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế số tại địa phương.

Cán bộ Công an Hưng Yên thực hiện thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân. Ảnh: Công an Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên chia lộ trình mười năm thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn gắn với một nhiệm vụ chiến lược riêng, đây chính là điểm tạo nên dấu ấn của bản kế hoạch. Năm 2026 được xác định là giai đoạn tạo lập, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu, đồng thời bứt phá phát triển công dân số. Từ năm 2027 đến năm 2030, Hưng Yên chuyển trọng tâm sang khai thác dữ liệu, tự động hóa và phát triển chính quyền số. Giai đoạn cuối từ năm 2030 đến năm 2035 hướng tới chính quyền số thông minh, quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Năm 2026, Tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 95% trở lên, nhiều thủ tục đạt 100%, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% và tỷ lệ thanh toán điện tử đạt từ 95% trở lên. Đây là những chỉ tiêu cho thấy quyết tâm của Tỉnh chuyển hẳn phương thức phục vụ người dân sang môi trường số, theo hướng không giấy tờ, không tiếp xúc và không phụ thuộc địa giới hành chính.

Làm sạch và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Một trong những nhiệm vụ then chốt của năm 2026 là hoàn thành việc cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 100% công dân từ 6 tuổi trở lên. Cùng với đó, 100% cơ quan, tổ chức được cấp tài khoản định danh điện tử và tỉnh phấn đấu 80% công dân có tài khoản định danh mức 2 tích hợp các tiện ích, giấy tờ cá nhân lên ứng dụng VNeID.

Công an tỉnh được giao vai trò cơ quan thường trực, đồng thời chủ trì tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đặc biệt chú trọng nhóm công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi. Theo lộ trình, đến hết năm 2027, 100% công dân có tài khoản sẽ được tích hợp giấy tờ lên VNeID. Việc duy trì dữ liệu dân cư theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống" tiếp tục được nhấn mạnh như yêu cầu nền tảng cho mọi hoạt động khai thác về sau.

Ngay trong năm 2026, tỉnh yêu cầu hoàn thành đối chiếu, làm sạch tối thiểu 100% dữ liệu chuyên ngành trọng điểm, hoàn thành đồng bộ với dữ liệu hộ tịch, bảo hiểm, y tế, giáo dục trong năm 2027 và duy trì đến năm 2035.

Riêng lĩnh vực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thành làm sạch, kết nối tối thiểu 50% số thửa đất trong năm 2026 và hoàn thành 100% trong giai đoạn 2026-2030. Sở Khoa học và Công nghệ đảm nhận xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, với mốc hoàn thành khung kiến trúc và danh mục dữ liệu dùng chung trong năm 2026, hoàn thành kho dữ liệu dùng chung trong năm 2027.

Theo kế hoạch, Hưng Yên đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt từ 95 đến 98%, đồng thời 100% các cơ sở giáo dục triển khai thu học phí và các khoản thu khác bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là những nội dung tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, giúp người dân cảm nhận rõ giá trị thực tế của chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh đã hoàn thành triển khai học bạ số cấp tiểu học và đang thí điểm học bạ số cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Phong trào học tập trên nền tảng "Bình dân học vụ số" được đẩy mạnh nhằm phổ cập kỹ năng số tới mọi tầng lớp nhân dân. Ngành y tế triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đồng thời duy trì việc sử dụng căn cước, VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế tại 100% cơ sở y tế công lập.

Trung tâm điều hành thông minh và quản trị dựa trên dữ liệu

Hướng tới mô hình chính quyền số hiện đại, Hưng Yên xây dựng Trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh kết nối dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành. Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên được giao hoàn thành bộ chỉ số giám sát trong năm 2026, hoàn thành hệ thống dashboard trong năm 2027 và hoàn thành Trung tâm điều hành thông minh trong giai đoạn 2026-2030. Đến năm 2035, tỉnh đặt mục tiêu 70% hoạt động chỉ đạo, điều hành được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thời gian thực.

Kế hoạch đặt tầm nhìn đến năm 2035, đưa Hưng Yên vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về khai thác dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính. Khi đó, 100% giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước được thực hiện chủ yếu trên môi trường số, dịch vụ công được cung cấp theo hướng chủ động, cá nhân hóa dựa trên dữ liệu số của công dân.

Một đặc điểm nổi bật của bản kế hoạch là việc gắn kết quả triển khai Đề án 06 với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Cách làm này nâng trách nhiệm triển khai lên thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn 2026-2035.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Công an tỉnh trước ngày 10 hằng tháng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Công an. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp xã phải xây dựng kế hoạch triển khai và gửi về UBND tỉnh qua Công an tỉnh trước ngày 15/6/2026. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm, ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng điểm như xây dựng kho dữ liệu dùng chung, hạ tầng công nghệ thông tin cấp xã, hệ thống điều hành thông minh, số hóa dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin.