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Xe 365

Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam

Anh Thái

Anh Thái

18:02 | 27/07/2026
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Với vai trò là nhà đồng hành, Ford Việt Nam đã góp phần kết nối cộng đồng sử dụng xe bán tải trên cả nước thông qua nhiều hoạt động giao lưu, thử thách off-road, chia sẻ kiến thức và nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu, diễn tập cứu hộ cứu nạn, đồng thời chung tay triển khai hoạt động từ thiện tại địa phương góp phần lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng tại nơi Ford hiện diện.
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Ngoài ra, Ford Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, góp phần phát triển cộng đồng ngày càng gắn kết và bền vững theo tinh thần Ready Set Ford.

Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam
Ngày hội bán tải Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại Lăng Cô Bay Retreat

Ngày hội bán tải Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại Lăng Cô Bay Retreat, Lăng Cô, Huế với sự tham gia của 350 xe bán tải và khoảng 1.000 thành viên tham gia.

Khởi nguồn từ những nhóm chủ xe có chung niềm đam mê, cộng đồng xe bán tải tại Việt Nam đã dần lớn mạnh, hình thành mạng lưới các câu lạc bộ trải rộng khắp ba miền đất nước. Đây không chỉ là nơi để các thành viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sử dụng xe và đồng hành cùng nhau trên mỗi chặng đường, mà còn là nơi lan tỏa kiến thức lái xe an toàn, tổ chức những chuyến thiện nguyện, cứu trợ và hỗ trợ kịp thời cho các địa phương gặp khó khăn sau thiên tai. Trải qua thời gian, những nỗ lực đó đã dần vun đắp nên một cộng đồng ngày càng gắn kết, văn minh và giàu trách nhiệm với xã hội.

Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam
Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam
Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam

Với chủ đề mới "Together We Discover", tiếp tục hành trình gắn kết cộng đồng, cùng nhau khám phá, học hỏi và kiến tạo thêm nhiều giá trị ý nghĩa trên mỗi chặng đường phía trước

Ba năm trước, này hội bán tải đã được tổ chức với chủ đề "Grow Up Together - Lớn mạnh cùng nhau", như một lời khẳng định cho tinh thần đoàn kết và khát vọng lan tỏa niềm đam mê xe bán tải đến đông đảo cộng đồng yêu xe tại Việt Nam. Và sau ba năm, sự kiện đã chính thức quay trở lại với chủ đề mới "Together We Discover", tiếp tục hành trình gắn kết cộng đồng, cùng nhau khám phá, học hỏi và kiến tạo thêm nhiều giá trị ý nghĩa trên mỗi chặng đường phía trước.

Tại đây, các thành viên đã cùng nhau trải nghiệm đa dạng hoạt động gắn kết, từ màn diễu hành ấn tượng trên cung đường ven biển Lăng Cô, những trò chơi tập thể đầy hào hứng, đến các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ.

Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam
Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam
Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam

Ảnh minh họa.

Cuộc thi ẩm thực "Hương vị Ba miền", dưới sự dẫn dắt của Chef Hungazit (Nguyễn Mạnh Hùng) đã tạo nên một không gian ấm cúng để các gia đình và thành viên đến từ mọi miền đất nước cùng sẻ chia, qua đó tiếp tục thắp lên tinh thần đoàn kết, gắn bó vốn là nét đặc trưng của cộng đồng xe bán tải.

Đêm Gala đã diễn ra cực kỳ sôi đông nhằm tôn vinh các cá nhân và câu lạc bộ có nhiều đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ và hỗ trợ xã hội. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình phát triển của cộng đồng xe bán tải Việt Nam và lan tỏa những giá trị sẻ chia đã được các thành viên gìn giữ trong nhiều năm.

Là thương hiệu nhiều năm dẫn đầu phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, Ford luôn tin rằng một cộng đồng bền vững được tạo nên từ chính những người sử dụng xe. Vì vậy, bên cạnh việc không ngừng phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và cải thiện trải nghiệm sở hữu, Ford cũng luôn chú trọng lắng nghe nhu cầu thực tế của người dùng, kết nối các câu lạc bộ và tạo điều kiện để cộng đồng có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam
Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam
Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam

Trong khuôn khổ Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026, Ford đã phối hợp cùng Ban Tổ chức triển khai chương trình nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong khuôn khổ Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026, Ford đã phối hợp cùng Ban Tổ chức triển khai chương trình hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu dành cho Trạm Y tế xã Chân Mây – Lăng Cô cơ sở 2, đồng thời mời Bác sĩ Ngô Đức Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực tiếp hướng dẫn các thành viên những kỹ năng sơ cứu và cứu hộ cơ bản. Thông qua các tình huống thực tế như xử lý đuối nước, ngưng tim, ngưng hô hấp hay đa chấn thương. Bên cạnh đó, Ford còn tặng trạm y tế địa phương máy khử rung tim tự động (AED) nhằm trang bị thiết bị thiết thực để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, Ford cũng trao tặng 67 suất học bổng và mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Lăng Cô và phối hợp cùng các câu lạc bộ triển khai các hoạt động hướng về địa phương. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia của cộng đồng xe bán tải, đồng thời tạo thêm những giá trị tích cực cho người dân địa phương.

Đại diện cho Ford Việt Nam, bà Hoàng Thị Thanh Tâm - Phó tổng giám đốc chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của một thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm hay dịch vụ, mà còn nằm ở khả năng đồng hành lâu dài cùng khách hàng và cộng đồng. Với Ford, mỗi hành trình không đơn thuần là một trải nghiệm di chuyển, mà còn là cơ hội để kết nối, sẻ chia và cùng nhau kiến tạo những giá trị tích cực cho xã hội. Đó chính là tinh thần Ready Set Ford và cũng là cam kết mà chúng tôi luôn theo đuổi".

Bà Tâm cũng khẳng định: "Ford Việt Nam tin rằng giá trị bền vững chỉ được tạo nên từ sự chung tay của cả cộng đồng. Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng đồng hành cùng các câu lạc bộ qua cơ chế kinh phí đối ứng cho các hoạt động vì cộng đồng, ưu tiên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và tiếp sức những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn."

Bằng việc đồng hành cùng các câu lạc bộ, lắng nghe nhu cầu thực tiễn và hỗ trợ các sáng kiến vì cộng đồng, Ford Việt Nam mong muốn cùng khách hàng lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng xe bán tải ngày càng gắn kết, trách nhiệm và phát triển bền vững.

Ford Việt Nam đồng hành cùng Ngày hội xe bán tải Việt Nam Bán tải 3 miền Ngày hội xe bán tải Việt Nam 2026 Pickup Vietnam Club câu lạc bộ PVC

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Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
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Phan Thiết

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Cảm giác: 31°C
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Thứ ba, 28/07/2026 00:00
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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 29/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 19:00
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Cập nhật: 27/07/2026 19:00
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