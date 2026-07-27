Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam

Ngoài ra, Ford Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, góp phần phát triển cộng đồng ngày càng gắn kết và bền vững theo tinh thần Ready Set Ford.

Ngày hội bán tải Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại Lăng Cô Bay Retreat

Ngày hội bán tải Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại Lăng Cô Bay Retreat, Lăng Cô, Huế với sự tham gia của 350 xe bán tải và khoảng 1.000 thành viên tham gia.

Khởi nguồn từ những nhóm chủ xe có chung niềm đam mê, cộng đồng xe bán tải tại Việt Nam đã dần lớn mạnh, hình thành mạng lưới các câu lạc bộ trải rộng khắp ba miền đất nước. Đây không chỉ là nơi để các thành viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sử dụng xe và đồng hành cùng nhau trên mỗi chặng đường, mà còn là nơi lan tỏa kiến thức lái xe an toàn, tổ chức những chuyến thiện nguyện, cứu trợ và hỗ trợ kịp thời cho các địa phương gặp khó khăn sau thiên tai. Trải qua thời gian, những nỗ lực đó đã dần vun đắp nên một cộng đồng ngày càng gắn kết, văn minh và giàu trách nhiệm với xã hội.

Với chủ đề mới "Together We Discover", tiếp tục hành trình gắn kết cộng đồng, cùng nhau khám phá, học hỏi và kiến tạo thêm nhiều giá trị ý nghĩa trên mỗi chặng đường phía trước

Ba năm trước, này hội bán tải đã được tổ chức với chủ đề "Grow Up Together - Lớn mạnh cùng nhau", như một lời khẳng định cho tinh thần đoàn kết và khát vọng lan tỏa niềm đam mê xe bán tải đến đông đảo cộng đồng yêu xe tại Việt Nam. Và sau ba năm, sự kiện đã chính thức quay trở lại với chủ đề mới "Together We Discover", tiếp tục hành trình gắn kết cộng đồng, cùng nhau khám phá, học hỏi và kiến tạo thêm nhiều giá trị ý nghĩa trên mỗi chặng đường phía trước.

Tại đây, các thành viên đã cùng nhau trải nghiệm đa dạng hoạt động gắn kết, từ màn diễu hành ấn tượng trên cung đường ven biển Lăng Cô, những trò chơi tập thể đầy hào hứng, đến các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ.

Ảnh minh họa.

Cuộc thi ẩm thực "Hương vị Ba miền", dưới sự dẫn dắt của Chef Hungazit (Nguyễn Mạnh Hùng) đã tạo nên một không gian ấm cúng để các gia đình và thành viên đến từ mọi miền đất nước cùng sẻ chia, qua đó tiếp tục thắp lên tinh thần đoàn kết, gắn bó vốn là nét đặc trưng của cộng đồng xe bán tải.

Đêm Gala đã diễn ra cực kỳ sôi đông nhằm tôn vinh các cá nhân và câu lạc bộ có nhiều đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ và hỗ trợ xã hội. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình phát triển của cộng đồng xe bán tải Việt Nam và lan tỏa những giá trị sẻ chia đã được các thành viên gìn giữ trong nhiều năm.

Là thương hiệu nhiều năm dẫn đầu phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, Ford luôn tin rằng một cộng đồng bền vững được tạo nên từ chính những người sử dụng xe. Vì vậy, bên cạnh việc không ngừng phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và cải thiện trải nghiệm sở hữu, Ford cũng luôn chú trọng lắng nghe nhu cầu thực tế của người dùng, kết nối các câu lạc bộ và tạo điều kiện để cộng đồng có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

Trong khuôn khổ Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026, Ford đã phối hợp cùng Ban Tổ chức triển khai chương trình nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong khuôn khổ Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026, Ford đã phối hợp cùng Ban Tổ chức triển khai chương trình hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu dành cho Trạm Y tế xã Chân Mây – Lăng Cô cơ sở 2, đồng thời mời Bác sĩ Ngô Đức Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực tiếp hướng dẫn các thành viên những kỹ năng sơ cứu và cứu hộ cơ bản. Thông qua các tình huống thực tế như xử lý đuối nước, ngưng tim, ngưng hô hấp hay đa chấn thương. Bên cạnh đó, Ford còn tặng trạm y tế địa phương máy khử rung tim tự động (AED) nhằm trang bị thiết bị thiết thực để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, Ford cũng trao tặng 67 suất học bổng và mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Lăng Cô và phối hợp cùng các câu lạc bộ triển khai các hoạt động hướng về địa phương. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia của cộng đồng xe bán tải, đồng thời tạo thêm những giá trị tích cực cho người dân địa phương.

Đại diện cho Ford Việt Nam, bà Hoàng Thị Thanh Tâm - Phó tổng giám đốc chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của một thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm hay dịch vụ, mà còn nằm ở khả năng đồng hành lâu dài cùng khách hàng và cộng đồng. Với Ford, mỗi hành trình không đơn thuần là một trải nghiệm di chuyển, mà còn là cơ hội để kết nối, sẻ chia và cùng nhau kiến tạo những giá trị tích cực cho xã hội. Đó chính là tinh thần Ready Set Ford và cũng là cam kết mà chúng tôi luôn theo đuổi".

Bà Tâm cũng khẳng định: "Ford Việt Nam tin rằng giá trị bền vững chỉ được tạo nên từ sự chung tay của cả cộng đồng. Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng đồng hành cùng các câu lạc bộ qua cơ chế kinh phí đối ứng cho các hoạt động vì cộng đồng, ưu tiên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và tiếp sức những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn."

Bằng việc đồng hành cùng các câu lạc bộ, lắng nghe nhu cầu thực tiễn và hỗ trợ các sáng kiến vì cộng đồng, Ford Việt Nam mong muốn cùng khách hàng lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng xe bán tải ngày càng gắn kết, trách nhiệm và phát triển bền vững.