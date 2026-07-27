Mastercard cho biết, hiện hệ sinh thái mạng lưới thẻ ảo đã kết nối các tổ chức phát hành, nền tảng và doanh nghiệp tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 14 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, hỗ trợ 174 loại tiền tệ. Các nâng cấp này sẽ cho phép doanh nghiệp áp dụng đồng thời nhiều bộ quy tắc ở cấp độ thẻ gốc, bảo đảm thực thi nhất quán trên giao dịch và thẻ ảo liên kết.

Ngoài ra, Commercial Connect API cũng cho phép tạo thẻ ảo và khởi tạo thanh toán trong cùng một bước, giúp đơn giản hóa tích hợp và rút ngắn thời gian triển khai.

Mastercard công bố loạt nâng cấp mới

Nhân dịp này thì Mastercard cũng tăng cường bảo mật với tính năng Kiểm soát thực thi bởi tổ chức phát hành (Issuer Enforced Controls), cho phép tổ chức phát hành thiết lập hạn mức chi tiêu, trần giao dịch và thời hạn hiệu lực ngay khi tạo số thẻ ảo; cùng Kiểm soát thanh toán bù trừ (Clearing Controls), mở rộng xác thực từ giai đoạn cấp phép sang thanh toán bù trừ để chặn giao dịch không hợp lệ, kiểm soát thời điểm thanh toán và quản lý chính sách tập trung.

Dữ liệu của Mastercard cho thấy tỷ lệ gian lận trên thẻ ảo chưa bằng 1/5 so với các loại thẻ khác. Các tính năng mới được củng cố bởi bảo mật cấp độ mạng lưới, công nghệ token hóa và giám sát gian lận.

Citi đã đưa hai giải pháp vào vận hành và dự kiến trở thành tổ chức phát hành đầu tiên triển khai các tính năng VCN mới trên toàn cầu vào cuối năm 2026.