Kinh tế số
Fintech

Mastercard công bố loạt nâng cấp mới

Hồng Anh

Hồng Anh

17:15 | 27/07/2026
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Cụ thể, các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các nền tảng có thể quản lý thanh toán chủ động, linh hoạt và hiệu quả hơn. Citi sẽ là tổ chức phát hành đầu tiên triển khai các tính năng mới trên toàn cầu.
VPBank và Mastercard ra mắt giải pháp 'Thanh toán bằng tài khoản' Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào Hướng đến phát triển bền vững, Mastercard và VPBank ra mắt tính năng mới

Mastercard cho biết, hiện hệ sinh thái mạng lưới thẻ ảo đã kết nối các tổ chức phát hành, nền tảng và doanh nghiệp tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 14 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, hỗ trợ 174 loại tiền tệ. Các nâng cấp này sẽ cho phép doanh nghiệp áp dụng đồng thời nhiều bộ quy tắc ở cấp độ thẻ gốc, bảo đảm thực thi nhất quán trên giao dịch và thẻ ảo liên kết.

Ngoài ra, Commercial Connect API cũng cho phép tạo thẻ ảo và khởi tạo thanh toán trong cùng một bước, giúp đơn giản hóa tích hợp và rút ngắn thời gian triển khai.

Mastercard công bố loạt nâng cấp mới
Mastercard công bố loạt nâng cấp mới

Nhân dịp này thì Mastercard cũng tăng cường bảo mật với tính năng Kiểm soát thực thi bởi tổ chức phát hành (Issuer Enforced Controls), cho phép tổ chức phát hành thiết lập hạn mức chi tiêu, trần giao dịch và thời hạn hiệu lực ngay khi tạo số thẻ ảo; cùng Kiểm soát thanh toán bù trừ (Clearing Controls), mở rộng xác thực từ giai đoạn cấp phép sang thanh toán bù trừ để chặn giao dịch không hợp lệ, kiểm soát thời điểm thanh toán và quản lý chính sách tập trung.

Dữ liệu của Mastercard cho thấy tỷ lệ gian lận trên thẻ ảo chưa bằng 1/5 so với các loại thẻ khác. Các tính năng mới được củng cố bởi bảo mật cấp độ mạng lưới, công nghệ token hóa và giám sát gian lận.

Citi đã đưa hai giải pháp vào vận hành và dự kiến trở thành tổ chức phát hành đầu tiên triển khai các tính năng VCN mới trên toàn cầu vào cuối năm 2026.

Mastercard Mastercard In Control nâng cấp thẻ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
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Cập nhật: 27/07/2026 18:00

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Thêm bằng chứng cho thấy 'siêu Trái Đất' LHS 1140b có thể duy trì sự sống

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